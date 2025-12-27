Les Hornets surprennent le Magic mais perdent Kon Knueppel

Les Hornets auraient aimé se réjouir à fond après cette quatrième victoire décrochée à l’extérieur cette saison. Auteurs d’un départ canon et forts d’une adresse insolente de loin, les hommes de Charles Lee ont su tenir la distance jusqu’au bout face à un Magic peu inspiré pour signer une deuxième victoire consécutive. La seule ombre au tableau restera cette blessure de Kon Knueppel, qui s’est sérieusement tordu la cheville droite juste avant la pause.

Kon Knueppel left tonight's game with a right ankle injury after landing on Desmond Bane's foot.pic.twitter.com/frE9F6AUhk — Grand Canyon State Sports (@GCStateSports) December 27, 2025

Les deux équipes ont lancé le match à fond, et là où le Magic a rapidement marqué le pas, les Hornets ont poursuivi pied au plancher. Kon Knueppel a répondu aux deux paniers à 3-points d’Anthony Black, et Charlotte a enchaîné grâce à LaMelo Ball, Tidjane Salaün et Josh Green de loin pour passer à +13 dès la fin de premier quart-temps (25-38).

Emmenés par un LaMelo Ball des grands soirs et un duo tricolore Salaün-Diabaté impliqué, les Hornets ont continué de mener les débats.

Anthony Black a pu compter sur les relais de Paolo Banchero à l’intérieur puis à mi-distance et Tristan Da Silva à 3-points pour maintenir le Magic dans le coup à l’issue d’un deuxième quart-temps bien mieux maîtrisé (48-57)

Mais les Floridiens ont peiné à emballer le match au retour des vestiaires, trouvant sur leur chemin les pluies de 3-points de Brandon Miller puis Collin Sexton pour faire repartir Charlotte au large en fin de troisième quart-temps (70-94). Si bien que le Magic a rapidement abdiqué, s’inclinant au final 120 à 105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La démonstration des Hornets. Quand l’équipe joue avec cette intensité et cette envie, il y a de quoi nourrir des regrets quant au triste bilan de 11 victoires en 31 matchs de ces Hornets. Du début à la fin, Charlotte n’a presque jamais lâché, surfant sur son impressionnant 49% d’adresse à 3-points, à 19/39 sur 41 paniers marqués au total !

– Kon Knueppel tombe à son tour. Charlotte n’en finit plus avec les blessures. Cette fois, c’est Kon Knueppel qui semble s’être sérieusement blessé. A la lutte pour le rebond, l’arrière a vu son pied droit retomber sur celui de son coéquipier Moussa Diabaté. Sorti juste avant la pause après être resté un long moment au sol, il n’est plus entré en jeu ensuite.

– La production du tandem Salaün-Diabaté. Les deux Français de Charlotte ont marqué la rencontre de leur empreinte par leur activité et leur efficacité. Tidjane Salaün a su tirer son épingle du jeu en scorant 14 points en 22 minutes à 6/7 au tir pour aller avec 8 rebonds et 1 passe décisive. Moussa Diabaté a quant à lui été décisif par son activité près du cercle des deux côtés du terrain, terminant à 10 points et 13 rebonds, dont 7 offensifs, et 3 passes décisives. Noah Penda s’est malheureusement montré plus discret en face (1 rebond, 1 passe décisive, 1 interception en 11 minutes).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.