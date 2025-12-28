Les Rockets ne font qu’une bouchée d’affligeants Cavaliers

Aucun suspense dans cette rencontre entre deux potentiels candidats au titre puisque les Rockets s’imposent 117-100 face aux Cavaliers. Un écart en trompe-l’oeil tant les partenaires de Kevin Durant ont dominé la partie.

Grâce à l’adresse extérieure de Sam Merrill et de Darius Garland, Cleveland démarre correctement et prend même un court avantage (12-9). Mais l’intensité physique des Rockets prend vite le dessus avec Teri Eason et Amen Thompson, mais aussi et surtout Kevin Durant. L’ailier All-Star est déjà bouillant, et il plante 9 des 12 points d’un “run” des Rockets pour faire le break : 28-16. Le plus dur est fait, et Reed Sheppard se charge de maintenir un écart (32-24).

Malgré une attaque aussi poussive que sans idée, les remplaçants des Cavaliers parviennent à recoller au score avec l’épatant Jaylon Tyson à la finition (38-36). Kenny Atkinson décide alors de remettre Garland en jeu, et tout s’écroule. Comme en premier quart-temps, les Rockets signent un gros “run” pour reprendre 11 points d’avance (47-36). Le revenant Dorian Finney-Smith participe à la fête, et à la mi-temps, les Rockets sont à +14 (60-46) sans jamais donner l’impression de vraiment forcer.

Le retour des vestiaires est catastrophique pour les Cavs : manque d’intensité, maladresse, pertes de balle. Houston en profite pour passer un 15-0 assassin en quatre minutes, faisant passer l’écart de +12 à +27 (85-58). Un dunk de Kevin Durant, suivi d’une technique infligée au coach Kenny Atkinson, symbolisent la perte de contrôle des Cavaliers. La rencontre est pliée, et les Rockets se contentent de gérer les 18 dernières minutes… À tel point que Kevin Durant restera assis pendant tout le dernier quart-temps.

Après avoir compté jusqu’à 29 points de retard dans le quatrième quart-temps, les Cavaliers s’inclinent finalement de 17 points (117-100). C’est leur cinquième revers en sept matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sengun ménagé. Surprise à l’entre-deux avec la présence de Steven Adams sur le parquet. A Houston, on avait décidé de ne pas aligner Alperen Sengun, qui a ressenti une douleur à un mollet. Inutile de prendre un risque…

– Cleveland au fond du trou. On a sans doute assisté à la pire prestation des Cavaliers. Mitchell, Garland, mais aussi Mobley et Allen ont été fantomatiques ! On ne voit pas comment les dirigeants pourraient garder intact ce groupe…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.