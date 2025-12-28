Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Rockets ne font qu’une bouchée d’affligeants Cavaliers

Publié le 28/12/2025 à 7:19 Twitter Facebook

NBA – Avec 30 points de Kevin Durant, les Rockets ont compté jusqu’à 29 points d’avance face aux Cavaliers.

kevin durantAucun suspense dans cette rencontre entre deux potentiels candidats au titre puisque les Rockets s’imposent 117-100 face aux Cavaliers. Un écart en trompe-l’oeil tant les partenaires de Kevin Durant ont dominé la partie.

Grâce à l’adresse extérieure de Sam Merrill et de Darius Garland, Cleveland démarre correctement et prend même un court avantage (12-9). Mais l’intensité physique des Rockets prend vite le dessus avec Teri Eason et Amen Thompson, mais aussi et surtout Kevin Durant. L’ailier All-Star est déjà bouillant, et il plante 9 des 12 points d’un “run” des Rockets pour faire le break : 28-16. Le plus dur est fait, et Reed Sheppard se charge de maintenir un écart (32-24).

Malgré une attaque aussi poussive que sans idée, les remplaçants des Cavaliers parviennent à recoller au score avec l’épatant Jaylon Tyson à la finition (38-36). Kenny Atkinson décide alors de remettre Garland en jeu, et tout s’écroule. Comme en premier quart-temps, les Rockets signent un gros “run” pour reprendre 11 points d’avance (47-36). Le revenant Dorian Finney-Smith participe à la fête, et à la mi-temps, les Rockets sont à +14 (60-46) sans jamais donner l’impression de vraiment forcer.

Le retour des vestiaires est catastrophique pour les Cavs : manque d’intensité, maladresse, pertes de balle. Houston en profite pour passer un 15-0 assassin en quatre minutes, faisant passer l’écart de +12 à +27 (85-58). Un dunk de Kevin Durant, suivi d’une technique infligée au coach Kenny Atkinson, symbolisent la perte de contrôle des Cavaliers. La rencontre est pliée, et les Rockets se contentent de gérer les 18 dernières minutes… À tel point que Kevin Durant restera assis pendant tout le dernier quart-temps.

Après avoir compté jusqu’à 29 points de retard dans le quatrième quart-temps, les Cavaliers s’inclinent finalement de 17 points (117-100). C’est leur cinquième revers en sept matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Sengun ménagé. Surprise à l’entre-deux avec la présence de Steven Adams sur le parquet. A Houston, on avait décidé de ne pas aligner Alperen Sengun, qui a ressenti une douleur à un mollet. Inutile de prendre un risque…

Cleveland au fond du trou. On a sans doute assisté à la pire prestation des Cavaliers. Mitchell, Garland, mais aussi Mobley et Allen ont été fantomatiques ! On ne voit pas comment les dirigeants pourraient garder intact ce groupe…

Houston Rockets / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kevin Durant 29 11/17 2/4 6/7 0 4 4 7 1 0 3 0 30 31
Jabari Smith Jr. 26 6/9 3/5 0/0 1 6 7 2 1 1 0 1 15 23
Amen Thompson 33 6/14 1/5 0/0 3 6 9 4 0 0 3 1 13 16
Steven Adams 22 3/6 0/0 3/6 5 3 8 1 0 2 3 0 9 11
Tari Eason 21 3/6 2/3 1/2 3 3 6 0 5 2 2 1 9 12
Reed Sheppard 32 5/12 4/10 4/4 0 4 4 8 1 4 1 1 18 27
Josh Okogie 13 3/4 2/2 0/0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 7
Clint Capela 18 2/6 0/0 0/0 4 4 8 0 1 1 1 2 4 10
JD Davison 5 1/2 0/0 1/2 0 1 1 1 1 0 1 0 3 2
Dorian Finney-Smith 16 1/4 1/3 0/0 1 2 3 2 0 1 0 1 3 7
Jeff Green 5 1/4 1/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
Aaron Holiday 13 1/3 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2
Jae'Sean Tate 7 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Total 43/88 16/35 15/21 18 34 52 27 14 11 15 8 117
Cleveland Cavaliers / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Donovan Mitchell 31 7/17 2/5 0/1 0 3 3 6 1 2 1 1 16 16
Sam Merrill 25 5/8 3/6 0/1 0 3 3 3 4 1 1 0 13 15
Darius Garland 24 5/9 2/4 0/0 0 0 0 1 1 0 3 0 12 6
Dean Wade 18 2/6 2/5 0/0 0 3 3 1 1 1 0 0 6 7
Jarrett Allen 18 3/3 0/0 0/0 1 3 4 2 2 2 2 1 6 13
Jaylon Tyson 30 10/19 1/5 2/3 7 7 14 0 1 1 2 1 23 27
Thomas Bryant 12 3/7 0/2 1/2 3 4 7 2 1 0 0 1 7 12
Tyrese Proctor 7 3/3 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 8
Evan Mobley 20 2/9 0/2 0/0 2 2 4 2 1 1 3 1 4 2
Lonzo Ball 18 0/2 0/2 2/2 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2
De'Andre Hunter 20 0/7 0/3 2/2 0 1 1 2 2 0 1 1 2 -2
Craig Porter 17 1/5 0/1 0/0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 2
Total 41/95 11/36 7/11 13 27 40 23 15 10 13 6 100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

SAC113
DAL107
ORL127
DEN126
NOR114
PHO123
ATL125
NYK128
MIA142
IND116
CHI103
MIL112
HOU117
CLE100
MIN107
BRO123
SAS114
UTH127

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Cleveland Cavaliers en 1 clic

Houston Rockets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes