Les Hawks ratent de peu le hold-up face aux Knicks

Josh Hart blessé, c’est le rookie français Mohamed Diawara (5 points à 2/7 au tir, 5 rebonds, 2 passes et 2 contres en 16 minutes) qui est dans le cinq majeur des Knicks pour ce déplacement chez les Hawks.

Mais les coéquipiers de Zaccharie Risacher sont toujours aussi friables en défense et laissent Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns dominer la première mi-temps. Heureusement pour Atlanta, Onyeka Okongwu et Asa Newell apportent de l’adresse extérieure et les locaux restent donc à portée (55-68) à la pause.

Discret jusque-là, Jalen Johnson se réveille et ça change beaucoup de choses pour les Hawks, qui remontent.

Tout le jeu passe désormais dans les mains de l’ailier fort et les Knicks subissent son impact, surtout que Nickeil Alexander-Walker est tranchant. Côté Knicks, on donne tous les ballons à Jalen Brunson, qui permet à New York de rester en tête… jusqu’à un nouveau panier à 3-points d’Onyeka Okongwu à deux minutes de la fin (121-119) !

Jalen Brunson répond immédiatement mais Nickeil Alexander-Walker lui vole ensuite un ballon pour filer en contre-attaque (125-124). La State Farm Arena croit au hold-up mais OG Anunoby va sceller le sort du match avec un rebond offensif décisif, puis une interception sur une passe de Trae Young. Avec en bonus quatre lancers-francs.

New York s’en sort bien (128-125) et enfonce donc les Hawks, battus pour la sixième fois de suite…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Knicks se relaient. Karl-Anthony Towns a réussi son meilleur match offensif de la saison avec 36 points à 8/15 au tir et 17/18 aux lancers-francs, mais on ne l’a quasiment pas vu dans le money-time. C’est Jalen Brunson (34 points à 15/29 au tir) qui a eu tous les ballons, en recevant l’aide bienvenue d’OG Anunoby.

– Difficile à digérer pour les Hawks. C’est une sixième défaite consécutive pour les Hawks, qui ont eu les ballons pour prendre ce match. Malheureusement, le rebond offensif et l’interception d’OG Anunoby leur ont fait très mal, la mauvaise connexion entre Trae Young et Jalen Johnson symbolisant bien leurs problèmes actuels…

– Des Français discrets… Titulaire, Mohamed Diawara (5 points à 2/7 au tir, 5 rebonds, 2 passes et 2 contres en 16 minutes) a apporté son énergie aux Knicks alors qu’en face, Zaccharie Risacher (4 points à 2/7 au tir, 4 rebonds) semble toujours aussi effacé dans le jeu des Hawks. Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet n’ont pas joué.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.