Le Jazz surprend les Spurs d’un très bon Victor Wembanyama

Après deux succès autoritaires face au Thunder, les Spurs, sans De’Aaron Fox, recevaient le Jazz. A priori, une simple formalité, d’autant que le Jazz est en back-to-back. Il n’en a toutefois rien été malgré le retour de Victor Wembanyama dans le cinq de départ.

Avec donc Wemby sur le terrain, le début de match est marqué par un échange de coups où les deux équipes sont très adroites, mais l’entrée en jeu de Keldon Johnson (27 points, 10/15 au tir, 5/7 de loin) permet aux Spurs de créer le premier écart de cette partie. Grâce à trois tirs primés de son ailier, San Antonio passe un 15-2 pour prendre onze longueurs d’avance (30-19).

Au terme du premier acte, les deux équipes ont tiré à plus de 65 % de réussite, mais San Antonio est toujours devant (40-32). Le deuxième quart-temps marque le retour sur le parquet de Victor Wembanyama (32 points, 7 rebonds, 5 contres) et le Français claque un dunk après une passe lobée de Dylan Harper. Toutefois, l’adresse du Jazz ne disparaît pas. Si Keyonte George (28 points, 5 rebonds, 6 passes) égalise, c’est Walter Clayton Jr. qui met Utah devant (51-49).

Du côté des Spurs, l’attaque s’enraye et les Texans passent deux minutes sans inscrire le moindre point. Les visiteurs en profitent alors pour creuser l’écart et il faut attendre une nouvelle flèche longue distance de Keldon Johnson pour que la disette offensive de San Antonio prenne fin (62-54). Lauri Markkanen (29 points à 11/16 au tir) répond aussitôt avec un tir de loin. De l’autre côté du terrain, les hommes de Mitch Johnson enchaînent trois tentatives infructueuses derrière l’arc, mais ils arrivent à chaque fois à prendre le rebond offensif et Victor Wembanyama repart claquer un dunk. Dans la foulée, Keldon Johnson rajoute deux points de plus, mais les Spurs comptent toujours dix longueurs de retard au moment de rejoindre les vestiaires (70-60).

Un vain sursaut d’orgueil

Après la pause, le Jazz ne lève toujours pas le pied à l’image de ce nouveau tir primé de Lauri Markkanen. À l’inverse, San Antonio insiste derrière l’arc, mais l’adresse vue en début de rencontre a disparu. Si ce troisième quart-temps est marqué par un “poster” de Dylan Harper sur Kyle Filipowski, les Spurs sont toujours menés avant d’entamer le dernier acte (98-87).

Un quatrième quart-temps où San Antonio resserre enfin sa défense et contraint le Jazz à multiplier les pertes de balle. En attaque, Victor Wembanyama efface Lauri Markkanen et monte au dunk pour ramener le match à une possession. Dans la foulée, Stephon Castle enchaîne pour égaliser (106-106).

Cependant, Utah profite du rapide passage de “Wemby” sur le banc pour créer un nouvel écart (116-110). Quand le Français revient sur le terrain, il contre Jusuf Nurkic, mais ce ne sera pas suffisant pour recoller au score. Le Jazz continue de dérouler et le tandem Markkanen – George se charge de finir le travail pour une victoire 127-114. Toujours à la 2e place de l’Ouest, San Antonio restait sur cinq victoires consécutives.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama brille pour son retour dans le cinq. Depuis son retour de blessure, Victor Wembanyama devait se contenter d’un rôle de sixième homme, mais il a retrouvé le cinq de départ à l’occasion de ce duel face au Jazz. Le Français a brillé avec 32 points et plusieurs “alley oop” conclus après une passe de Dylan Harper. En défense, il multiplie les contres et si le pivot se montre dans la remontée au score du Jazz, ce n’est pas suffisant pour éviter la défaite. En un peu moins de 28 minutes, Victor Wembanyama finit avec 32 points à 12/21 au tir, 7 rebonds et 5 contres.

– Une histoire d’adresse. Dès l’entame du match, le Jazz a trouvé son rythme et n’a quasiment pas levé le pied. Malgré un léger coup d’arrêt dans le quatrième quart-temps, Utah a tiré à 54 % dont un solide 46 % derrière l’arc. C’est cette adresse de loin qui a permis aux joueurs de Will Hardy de s’imposer puisque San Antonio n’a pas su tenir la cadence comme en témoigne un faible 10/44 à 3-points. Du côté des Texans, seul Keldon Johnson aura su régler la mire avec un 5/7 de loin.

– Le Jazz enchaîne. En 24 heures, Utah s’est offert le scalp des Pistons et des Spurs, 2e et 3e bilans de toute la NBA ! Un double exploit qui leur permet de sortir progressivement de la zone rouge. Au classement, les joueurs de Will Hardy possèdent désormais le même bilan que les Blazers (12 victoires pour 19 défaites) et pourraient intégrer les places qualificatives pour le “play-in” en cas de défaite de Portland face aux Celtics.

