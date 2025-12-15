Stats & Highlights de la nuit | Pelicans et Wizards, la revanche des cancres

Les Pelicans affichaient déjà quelques progrès dernièrement, et ont profité du retour de Zion Williamson pour enfoncer une équipe de Chicago en perdition (104-114). Dimanche, les Bulls se sont inclinés à domicile, faisant vite oublier leur victoire contre les Hornets. Ils croyaient peut-être avoir fait le plus dur en remontant un débours de 13 points dans le troisième quart-temps, avant de se laisser de nouveau décramponner dans le money-time.

Zion Williamson n’y a pas été étranger avec 7 de ses 18 points dans les cinq minutes. Jeremiah Fears et Trey Murphy III terminent avec 20 points, tout comme Coby White en face (mais à 1/10 à 3-points). L’équipe de Billy Donovan n’a remporté que 4 de ses 18 derniers matchs… New Orleans enchaîne un deuxième succès et ne compte plus qu’une victoire de moins que les Kings et même les Clippers dans les tréfonds de l’Ouest.

Il y a encore un peu plus de marge à l’Est, mais les Wizards ont évité d’être un peu plus lâchés. Washington est allé s’imposer avec autorité sur le terrain des Pacers. Après un premier quart-temps équilibré et offensif, les joueurs de la capitale ont complètement éteint Indiana, battu 89-108. Marvin Bagley III s’est amusé à l’intérieur avec 23 points et 14 rebonds dont 9 offensifs. En face, personne ne dépasse les 15 points, le total de Bennedict Mathurin. Pascal Siakam termine avec 11 petits points, Andrew Nembhard à seulement sept unités à 3/14 au shoot.

Indiana – Washington : 89-108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Chicago – New Orleans : 104-114

