Stats & Highlights de la nuit | Pelicans et Wizards, la revanche des cancres

Publié le 15/12/2025 à 7:34

NBA – Fait rare, les deux lanternes rouges de Conférence se sont imposées dimanche, les Pelicans chez les Bulls, les Wizards à Indiana.

Zion WIlliamson (Pelicans) contre les BullsLes Pelicans affichaient déjà quelques progrès dernièrement, et ont profité du retour de Zion Williamson pour enfoncer une équipe de Chicago en perdition (104-114). Dimanche, les Bulls se sont inclinés à domicile, faisant vite oublier leur victoire contre les Hornets. Ils croyaient peut-être avoir fait le plus dur en remontant un débours de 13 points dans le troisième quart-temps, avant de se laisser de nouveau décramponner dans le money-time.

Zion Williamson n’y a pas été étranger avec 7 de ses 18 points dans les cinq minutes. Jeremiah Fears et Trey Murphy III terminent avec 20 points, tout comme Coby White en face (mais à 1/10 à 3-points). L’équipe de Billy Donovan n’a remporté que 4 de ses 18 derniers matchs… New Orleans enchaîne un deuxième succès et ne compte plus qu’une victoire de moins que les Kings et même les Clippers dans les tréfonds de l’Ouest.

Il y a encore un peu plus de marge à l’Est, mais les Wizards ont évité d’être un peu plus lâchés. Washington est allé s’imposer avec autorité sur le terrain des Pacers. Après un premier quart-temps équilibré et offensif, les joueurs de la capitale ont complètement éteint Indiana, battu 89-108. Marvin Bagley III s’est amusé à l’intérieur avec 23 points et 14 rebonds dont 9 offensifs. En face, personne ne dépasse les 15 points, le total de Bennedict Mathurin. Pascal Siakam termine avec 11 petits points, Andrew Nembhard à seulement sept unités à 3/14 au shoot.

Indiana – Washington : 89-108

Indiana Pacers / 89 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Bennedict Mathurin 32 3/9 1/5 8/8 1 3 4 2 5 0 1 0 15 14
Jay Huff 25 5/9 3/7 0/0 0 4 4 0 0 0 0 4 13 17
Pascal Siakam 29 4/12 0/2 3/3 1 3 4 4 2 1 1 0 11 11
Andrew Nembhard 30 3/14 1/7 0/0 2 0 2 6 2 0 0 0 7 4
Ethan Thompson 24 0/4 0/3 2/2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0
Jarace Walker 22 5/13 2/6 0/0 1 2 3 0 1 0 1 1 12 7
Isaiah Jackson 23 5/8 0/0 1/2 4 8 12 0 2 0 1 2 11 20
Garrison Mathews 19 2/5 2/5 2/2 0 1 1 2 3 1 0 0 8 9
Johnny Furphy 13 2/3 1/1 0/2 1 3 4 0 1 0 0 0 5 6
T.J. McConnell 15 2/4 0/1 0/0 1 3 4 4 0 0 4 0 4 6
Quenton Jackson 8 0/3 0/2 1/2 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0
Total 31/84 10/39 17/21 11 30 41 20 18 2 8 7 89
Washington Wizards / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Marvin Bagley III 32 9/14 0/0 5/10 9 5 14 1 4 1 2 1 23 28
CJ McCollum 34 8/18 2/3 0/0 1 5 6 2 2 0 1 0 18 15
Justin Champagnie 33 6/13 1/3 0/0 3 11 14 0 2 2 0 1 13 23
Carlton Carrington 36 4/11 2/7 1/2 1 3 4 5 0 1 1 0 11 12
KyShawn George 36 3/11 2/6 1/3 1 6 7 9 4 1 3 1 9 14
Tre Johnson 16 4/7 3/4 3/3 0 2 2 2 1 0 0 0 14 15
Will Riley 23 4/7 0/1 4/5 1 0 1 0 1 0 1 0 12 8
Tristan Vukcevic 16 2/7 0/4 2/3 0 3 3 0 2 0 2 0 6 1
Jamir Watkins 14 1/1 0/0 0/0 1 4 5 0 5 0 1 0 2 6
Total 41/89 10/28 16/26 17 39 56 19 21 5 11 3 108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Chicago – New Orleans : 104-114

Chicago Bulls / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Coby White 28 8/18 1/10 3/3 0 5 5 5 3 2 2 0 20 20
Nikola Vucevic 31 5/16 2/6 0/0 3 5 8 4 4 0 0 0 12 13
Josh Giddey 24 4/10 1/3 2/2 3 4 7 5 3 0 4 0 11 13
Matas Buzelis 24 3/5 1/3 2/2 1 5 6 3 2 1 0 0 9 17
Isaac Okoro 24 2/10 1/8 0/0 2 1 3 1 1 0 0 0 5 1
Kevin Huerter 24 6/12 4/8 0/0 1 3 4 0 1 3 3 0 16 14
Dalen Terry 13 4/5 1/1 0/0 2 1 3 0 1 0 1 0 9 10
Patrick Williams 24 2/5 2/4 2/4 1 3 4 2 2 0 0 1 8 10
Jalen Smith 12 2/3 0/1 2/2 0 0 0 1 4 1 2 2 6 7
Tre Jones 24 2/7 0/4 2/2 0 2 2 5 1 2 0 2 6 12
Zach Collins 12 0/1 0/1 2/2 0 2 2 0 2 0 1 0 2 2
Total 38/92 13/49 15/17 13 31 44 26 24 9 13 5 104
New Orleans Pelicans / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Trey Murphy III 34 8/14 2/6 2/3 3 7 10 2 2 0 1 0 20 24
Jeremiah Fears 28 7/13 1/3 5/6 0 2 2 3 4 2 3 0 20 17
Herbert Jones 20 3/8 2/7 2/2 1 1 2 1 2 0 1 0 10 7
Saddiq Bey 25 4/12 0/2 2/2 2 4 6 1 1 2 0 0 10 11
Derik Queen 25 2/4 0/0 0/0 0 8 8 6 3 0 5 1 4 12
Zion Williamson 26 7/15 0/0 4/5 2 4 6 2 0 0 0 0 18 17
Jordan Poole 27 6/15 2/9 2/2 0 2 2 4 0 1 1 0 16 13
Bryce McGowens 14 1/2 0/1 3/3 1 2 3 0 2 0 0 0 5 7
Yves Missi 11 2/3 0/0 0/2 4 4 8 0 3 0 2 2 4 9
Karlo Matkovic 12 2/5 0/2 0/0 1 3 4 0 0 1 0 1 4 7
Jose Alvarado 18 1/3 1/3 0/0 0 2 2 2 0 1 0 1 3 7
Total 43/94 8/33 20/25 14 39 53 21 17 7 13 5 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Loris Belin
