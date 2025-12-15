En prolongation, les Hornets s’offrent les Cavaliers

Malades, car incapables d’enchaîner deux victoires depuis près d’un mois (six défaites en neuf matchs), les Cavaliers devaient profiter de la réception des Hornets, encore plus en difficulté (quatre défaites en cinq matchs), pour relancer une série positive.

Le problème, c’est qu’ils ont encore laissé filer un match (a priori) à leur portée. Signant, surtout, une prolongation calamiteuse, avec aucun point marqué en cinq minutes. Sans doute l’effet de leur fin de quatrième quart-temps où, sur la dernière possession, Brandon Miller (25 points, 13 rebonds, 6 passes) a arraché la prolongation d’un tir à 3-points, en résistant à un contact (illicite ?) avec Darius Garland (26 points, 9 passes).

À l’arrivée, cela donne donc une victoire de Charlotte à Cleveland et, outre le décisif Brandon Miller, le séduisant rookie Kon Knueppel (29 points) et Miles Bridges (20 points, 10 rebonds, 6 passes) ont noirci la feuille de stats sans LaMelo Ball.

Un succès que les Hornets n’ont toutefois pas volé, car ils ont longtemps fait la course en tête dans cette partie. Comptant jusqu’à 17 points d’avance dans le troisième quart-temps. Avant que les Cavaliers ne réussissent à revenir, puis à frôler le hold-up, pour finalement s’effondrer au pire moment.

À RETENIR

– Charlotte s’en sort, mais Charlotte s’est employé. Sans le panier à 3-points de Brandon Miller, à 4.7 secondes du buzzer, les Hornets auraient concédé là une défaite bien frustrante, à la limite de la faute professionnelle, puisqu’on les imaginait mal se faire remonter aussi rapidement, quand on les voyait dominer les Cavaliers, dans le sillage du toujours très impressionnant Kon Knueppel. Efficaces sur jeu rapide et désireux de se projeter dès que possible, ils ont fait souffrir cette défense laxiste des Cavs, en prenant également le dessus sous le cercle, grâce aux problèmes à l’intérieur de leurs adversaires.

– Une prolongation sans aucun point pour Cleveland. C’est assez rare pour être souligné, mais les Cavaliers ont terminé la prolongation… sans inscrire le moindre point ! Cinq longues minutes, probablement insoutenables pour le public de la Rocket Arena, au cours desquelles les coéquipiers de Donovan Mitchell et Darius Garland ont accumulé les échecs au shoot. En face, les Hornets n’étaient pas forcément flamboyants, mais ils étaient en tout cas moins mauvais que leurs hôtes et cela a donc suffi. Une prolongation symbole de la soirée sans des joueurs de Kenny Atkinson, limités à seulement 40% d’adresse (dont 32% à 3-points).

– Jarrett Allen a repris. Privés de leur Défenseur de l’année, Evan Mobley, pour plusieurs semaines, les Cavaliers attendaient avec impatience le retour de Jarrett Allen, leur autre intérieur All-Star, absent depuis fin novembre à cause de son doigt. Limité à 23 minutes, il n’a pas eu grande influence sur la rencontre (9 points et 3 rebonds), mais c’est la bonne nouvelle de la soirée côté Cavs et, au regard de la période qu’ils traversent actuellement, cela se prend volontiers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.