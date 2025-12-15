Atlanta passe encore par un trou de souris face à Philly !

La première confrontation entre Philadelphie et Atlanta il y a deux semaines n’avait pas déçu. En Pennsylvanie, les Hawks étaient venus gâcher la fête en s’imposant 142-134 en double-prolongation pour éclipser la première de la saison du trio Maxey-George-Embiid. Même en l’absence de Tyrese Maxey, on pouvait attendre une équipe de Philly revancharde pour les retrouvailles entre les deux équipes hier.

Sauf qu’Atlanta a parfaitement tenu son rang, faisant la course en tête grâce à ses nombreuses individualités de Vit Krejci à Zaccharie Risacher en passant par un Jalen Johnson encore en triple-double, sans oublier la paire Daniels-Okongwu, pour finir par être récompensé par un nouveau succès, 120 à 117 !

Atlanta a réalisé le meilleur départ, en comptant notamment sur les 11 points de Vit Krejci en sortie de banc, à 3/3 au tir, pour épauler le duo Alexander-Walker – Daniels et permettre aux locaux de virer à +10 après 12 minutes (39-29). Mais Philadelphie n’a jamais lâché le morceau, profitant d’abord d’un 4/5 à 3-points de Paul George pour débuter la rencontre afin de recoller au score. Joel Embiid a même brièvement fait passer les Sixers en tête (46-47) avant que les 3-points de Vit Krejci et un Onyeka Okongwu sacrément précieux ne replacent Atlanta en tête à la pause (59-55).

Les Sixers ratent le hold-up

Si Embiid a souffert en première mi-temps, à 4/12 au tir, Philly a pu compter sur l’extraordinaire relais de VJ Edgecombe, auteur de 17 points en troisième quart-temps pour aider son équipe à rester au contact, malgré une nouvelle salve de 3-points signée du quatuor Krejci-Risacher-Newell-Okongwu et un chantier impressionnant de Dyson Daniels (94-91). Avec les 3-points d’Onyeka Okongwu et Zaccharie Risacher en début de quatrième quart-temps pour porter l’écart à +10 (106-96), Atlanta pensait peut-être avoir fait le plus dur. Sauf que Paul George ne l’entendait pas de cette oreille, et a envoyé trois lancers puis deux flèches à 3-points pour ramener les siens à une possession (109-106), lançant le début d’un nouveau “money-time” sous pression.

Zaccharie Risacher a envoyé un tir lointain compté à deux points en contre-attaque pour redonner le “momentum” à son équipe, et les Hawks ont suivi, répondant à chaque offensive de Philly. Okongwu a répondu à Paul George de loin, puis Dyson Daniels a scoré deux fois pour rétorquer à VJ Edgecombe et Joel Embiid, validant au passage le nouveau “TD” de Jalen Johnson (118-114).

A une minute de la fin, Quentin Grimes a remis la pression avec un 3-points, mais PG et lui ont ensuite manqué une occasion chacun de placer les Sixers en tête à 118-117. Après avoir pris le rebond, Nickeil Alexander-Walker a mis ses deux lancers, et Quentin Grimes n’a pas été en mesure d’égaliser avec 2.5 secondes restantes à jouer. Sur le fil, Atlanta tient sa quinzième victoire de la saison !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’effort collectif des Hawks. Cette équipe d’Atlanta a du coeur ! Toujours privés de Trae Young et Kristaps Porzingis, les Hawks ont su se réinventer en faisant émerger leurs talents. On pense à Vit Krejci, impressionnant d’adresse à 3-points ces dernières semaines, Dyson Daniels, talent confirmé qui a (enfin) sorti son match de référence en attaque cette saison, Zaccharie Risacher, dont le relais après la pause a également été précieux, mais aussi Onyeka Okongwu, dans tous les bons coups, et bien sûr Jalen Johnson…

– Quatre à la suite pour Jalen Johnson ! Le capitaine du navire ! L’ailier a réalisé un sacré exploit en signant son quatrième triple-double de suite ! En difficulté au tir tout au long du match après avoir débuté à 2/10 en première mi-temps, Jalen Johnson n’a pas forcé et a donc aidé son équipe dans d’autres registres, en prenant 10 rebonds et en délivrant 12 passes décisives. Seuls deux joueurs dans l’histoire de la NBA ont réussi à enchaîner quatre triple-double avant leurs 24 ans : Oscar Robertson et Magic Johnson !

– Joel Embiid bien contenu. Deux jours après sa sortie à 39 points, le pivot des Sixers a eu bien plus de mal face à un Onyeka Okongwu qui a pour sa part été impeccable des deux côtés du terrain. Auteur d’un petit 4/12 en première mi-temps, Embiid a perdu son sang-froid en infligeant un coup de coude dans la mâchoire de son adversaire direct, sanctionnée d’une Flagant 1. S’il a fini à 20 points à 8/20 au tir, Joel Embiid aura souffert toute la soirée, et ça s’est vu dans les dernières secondes, lorsqu’il a refusé le duel en un-contre-un face à l’Américano-nigérian, passant finalement le ballon à Quentin Grimes.

– Une dernière décision litigieuse ? Après avoir raté deux occasions de passer devant et de se positionner en vue d’un potentiel hold-up, Philadelphie a vu rouge lorsqu’à 2.5 secondes de la fin, Jalen Johnson a servi un Nickeil Alexander-Walker parti vers son panier pour essayer d’écouler l’horloge. Sauf que l’arrière a reçu le ballon dans la moitié de terrain adverse avant de filer vers son panier, et de recevoir la faute de VJ Edgecombe. Les Sixers ont hurlé au retour en zone, mais les arbitres ont bel et bien accordé deux lancers à NAW, qui n’a pas tremblé, sécurisant la victoire pour Atlanta…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.