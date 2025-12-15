Même privés d’Anthony Edwards, les Wolves enchaînent face aux Kings

Les Wolves semblent bien avoir lancé leur saison. Les joueurs de Chris Finch ont dominé les Kings dimanche (117-103), une petite revanche après s’être effondré le 24 novembre dernier en prolongation contre Sacramento. Cette fois, il n’y a pas eu de débat possible, même si Minnesota a dû composer sans son leader Anthony Edwards, blessé.

Le début de match est plutôt en faveur des visiteurs. Les Wolves sont à la peine à 3-points et souffrent aussi sous le cercle. Maxime Raynaud domine Rudy Gobert en début de rencontre dans le duel des pivots français, et termine meilleur marqueur des siens dans le premier quart-temps (7 points, 4 rebonds). L’entrée en jeu de Malik Monk apporte une étincelle supplémentaire et les visiteurs creusent un premier écart (18-27).

Dans le dur avec un faiblard 9/24 au shoot, Minnesota s’en remet à sa défense. Donte DiVincenzo montre l’exemple avec deux contres et trois interceptions lors du seul deuxième quart, dont une qui lui permet de mettre Raynaud sur le poster ! L’arrière est dans tous les bons coups et il est le principal instigateur d’un 14-0 conclu par Naz Reid derrière l’arc (32-27). Les Kings se relancent avec un bon passage de Zach LaVine. Mais après avoir inscrit dix points en à peine quatre minutes, l’arrière se blesse à la cheville gauche et doit quitter ses partenaires. Les visiteurs s’accrochent en agressant le cercle dès que possible et en offrant une bonne résistance en défense (à l’image des cinq contres du soir de Keegan Murray) pour mener 52-51 à la pause.

La loi des séries favorable aux Wolves

Ce beau visage ne va pas durer. La reprise est catastrophique pour Sacramento, parfaite pour Minnesota. La circulation de ballon est bien plus intéressante de la part des Wolves, et rend tout plus facile. En cinq minutes, les locaux marquent autant à 3-points qu’ils en l’avaient fait sur la première période tout entière, au cœur d’un 18-2 ravageur. Minnesota s’offre un premier avantage confortable (69-56). Gobert, auteur d’un superbe dunk au rebond offensif, doit laisser ses partenaires, et cela coïncide avec le rebond des Kings. Le banc avec Dennis Schröder de retour de blessure, Malik Monk et Precious Achiuwa, 25 points à eux trois dans le troisième quart, fait du bien. Il faut toute l’agressivité offensive de Jaden McDaniels, 13 points sur la période, pour que l’avance de Minnesota ne disparaisse complètement.

Mais comme souvent dernièrement, les Wolves ont plus de mordant dans le dernier quart-temps. Sacramento se rapproche à un point à trois reprises, mais ne fait pas les stops défensifs qui pourraient faire basculer la partie. Bones Hyland et Naz Reid s’en occupent eux très bien avec une troisième série, un 14-3 cette fois fatal aux Kings (107-95). Hyland est remarquable par son activité, et la défense termine le travail en étouffant complètement Sacramento, à 6/22 dans le dernier quart-temps dont 0/9 pour le tandem Westbrook – Monk. C’en est trop pour espérer un hold-up.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un festival d’absences… et un retour décisif. Pour le deuxième match de rang, Anthony Edwards est resté en civil. L’arrière des Wolves souffre toujours du pied, même si sa franchise a insisté qu’il ‘y avait pas de quoi s’inquiéter. Mike Conley était, lui, forfait pour son problème au tendon d’Achille, une absence bien compensée par le retour de Bones Hyland, touché prématurément au genou lors du dernier match contre les Warriors et très bon dimanche avec ses 18 points, dont neuf dans le dernier quart. Rudy Gobert s’est, lui, éclipsé dans le troisième quart-temps et n’est plus revenu en jeu, pour “motifs personnels”. Les Kings ont, eux, perdu Zach LaVine, blessé à la cheville, comme si les ennuis n’étaient déjà pas assez grands.

– Les Wolves creusent l’écart, les Kings plongent un peu plus. Avec cette victoire, Minnesota fait une bonne opération au classement en prenant trois victoires d’avance sur le septième, Phoenix. Les Wolves restent sur sept victoires en huit rencontres et un bilan quasi parfait de 14-1 contre des équipes à moins de 50% de victoires. Comme les Kings, qui ne cessent se sombrer avec un troisième revers consécutif, le 15e en 18 matchs. Sacramento ne compte plus qu’un match et demi d’avance sur les Pelicans, lanterne rouge de l’Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.