Stats & Highlights | Le Jazz rend la monnaie de leur pièce aux Rockets

Vainqueurs la veille au Delta Center, les Rockets se sont cette fois pris les pieds dans le tapis. Le Jazz s’offre un succès de prestige 133-125, avec 57 points du duo Lauri Markkanen (29 points à 9/17, 8 rebonds) – Keyonte George (28 points, 8 passes).

Ce dernier a bien rebondi après son zéro pointé de la veille, participant activement au jeu débridé d’Utah. Houston a peiné sur le repli défensif comme au rebond avec 24 points offerts sur deuxième chance, malgré le match XXL d’Alperen Sengun (31 points, 8 rebonds, 14 passes décisives, 5 contres, 2 interceptions).

Egalement en déplacement chez un mal classé, les Cavaliers ne se sont pas faits surprendre. Cleveland s’est imposé à Indiana 119-135, avec un grand Donovan Mitchell. L’arrière signe 43 points à 16/27 au tir, avec 9 rebonds et 6 passes. “Spida” a été bien secondé par Jaylon Tyson (27 points, 11 rebonds), qui continue sa belle deuxième saison.

Les Nets se sont eux offerts la première victoire de leur saison à domicile après avoir débuté par un vilain 0-9. Brooklyn a dominé Charlotte (116-103), complètement hors du coup en deuxième période. Seuls Kon Knueppel (18 points mais à 7/18) et LaMelo Ball (12 points, 14 passes) atteignent péniblement les 10 points parmi les titulaires des Hornets… Une barre atteinte par Moussa Diabaté mais aussi par Tidjane Salaün, qui n’avait plus marqué 10 points depuis le tout premier match de la saison. Michael Porter Jr a brillé pour les Nets avec 35 points dont 7/11 à 3-points.

Indiana – Cleveland : 119-135

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 99 ATL 98 IND 119 CLE 135 WAS 129 MIL 126 BRO 116 CHA 103 MIA 140 LAC 123 ORL 125 CHI 120 DEN 121 DAL 131 UTH 133 HOU 125 LAL 108 PHO 125

Brooklyn – Charlotte : 116-103

Utah – Houston : 133-125

