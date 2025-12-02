Stats & Highlights | Le Jazz rend la monnaie de leur pièce aux Rockets

NBA – Le deuxième match du back-to-back entre le Jazz et les Rockets a tourné en faveur d’Utah, vainqueur surprise. Pas de surprise en revanche pour les Cavaliers, portés par Donovan Mitchell à Indiana.
Vainqueurs la veille au Delta Center, les Rockets se sont cette fois pris les pieds dans le tapis. Le Jazz s’offre un succès de prestige 133-125, avec 57 points du duo Lauri Markkanen (29 points à 9/17, 8 rebonds) – Keyonte George (28 points, 8 passes).
Ce dernier a bien rebondi après son zéro pointé de la veille, participant activement au jeu débridé d’Utah. Houston a peiné sur le repli défensif comme au rebond avec 24 points offerts sur deuxième chance, malgré le match XXL d’Alperen Sengun (31 points, 8 rebonds, 14 passes décisives, 5 contres, 2 interceptions).
Egalement en déplacement chez un mal classé, les Cavaliers ne se sont pas faits surprendre. Cleveland s’est imposé à Indiana 119-135, avec un grand Donovan Mitchell. L’arrière signe 43 points à 16/27 au tir, avec 9 rebonds et 6 passes. “Spida” a été bien secondé par Jaylon Tyson (27 points, 11 rebonds), qui continue sa belle deuxième saison.
Les Nets se sont eux offerts la première victoire de leur saison à domicile après avoir débuté par un vilain 0-9. Brooklyn a dominé Charlotte (116-103), complètement hors du coup en deuxième période. Seuls Kon Knueppel (18 points mais à 7/18) et LaMelo Ball (12 points, 14 passes) atteignent péniblement les 10 points parmi les titulaires des Hornets… Une barre atteinte par Moussa Diabaté mais aussi par Tidjane Salaün, qui n’avait plus marqué 10 points depuis le tout premier match de la saison. Michael Porter Jr a brillé pour les Nets avec 35 points dont 7/11 à 3-points.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
