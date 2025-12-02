Matchs
Stats & Highlights | Le Jazz rend la monnaie de leur pièce aux Rockets

NBA – Le deuxième match du back-to-back entre le Jazz et les Rockets a tourné en faveur d’Utah, vainqueur surprise. Pas de surprise en revanche pour les Cavaliers, portés par Donovan Mitchell à Indiana.

Keyonte George (Jazz) contre les RocketsVainqueurs la veille au Delta Center, les Rockets se sont cette fois pris les pieds dans le tapis. Le Jazz s’offre un succès de prestige 133-125, avec 57 points du duo Lauri Markkanen (29 points à 9/17, 8 rebonds) – Keyonte George (28 points, 8 passes).

Ce dernier a bien rebondi après son zéro pointé de la veille, participant activement au jeu débridé d’Utah. Houston a peiné sur le repli défensif comme au rebond avec 24 points offerts sur deuxième chance, malgré le match XXL d’Alperen Sengun (31 points, 8 rebonds, 14 passes décisives, 5 contres, 2 interceptions).

Egalement en déplacement chez un mal classé, les Cavaliers ne se sont pas faits surprendre. Cleveland s’est imposé à Indiana 119-135, avec un grand Donovan Mitchell. L’arrière signe 43 points à 16/27 au tir, avec 9 rebonds et 6 passes. “Spida” a été bien secondé par Jaylon Tyson (27 points, 11 rebonds), qui continue sa belle deuxième saison.

Les Nets se sont eux offerts la première victoire de leur saison à domicile après avoir débuté par un vilain 0-9. Brooklyn a dominé Charlotte (116-103), complètement hors du coup en deuxième période. Seuls Kon Knueppel (18 points mais à 7/18) et LaMelo Ball (12 points, 14 passes) atteignent péniblement les 10 points parmi les titulaires des Hornets… Une barre atteinte par Moussa Diabaté mais aussi par Tidjane Salaün, qui n’avait plus marqué 10 points depuis le tout premier match de la saison. Michael Porter Jr a brillé pour les Nets avec 35 points dont 7/11 à 3-points.

Indiana – Cleveland : 119-135

Indiana / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Siakam 31 11/21 0/3 4/6 5 2 7 2 2 0 0 0 -21 26 23
J. Walker 29 2/8 0/5 3/4 0 5 5 3 1 2 2 0 -2 7 8
J. Huff 26 6/10 3/6 0/0 3 0 3 1 3 0 1 3 -5 15 17
A. Nembhard 33 7/11 2/2 5/6 1 3 4 6 1 0 2 0 -16 21 24
B. Mathurin 22 3/9 2/4 3/5 0 4 4 1 3 0 3 0 -21 11 5
I. Jackson 16 2/3 0/0 2/2 2 1 3 0 3 1 2 2 -13 6 9
J. Robinson-Earl 17 1/5 0/3 3/3 1 4 5 0 4 0 1 1 +5 5 6
T. Bradley 7 3/6 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 +2 6 3
T.J. McConnell 6 2/3 0/0 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 -6 4 6
G. Mathews 25 3/3 3/3 6/9 1 0 1 1 2 1 0 0 -11 15 15
E. Thompson 7 1/2 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 +1 2 2
B. Sheppard 18 0/3 0/2 0/0 0 2 2 3 0 0 2 0 +8 0 0
T. Peter 5 0/1 0/1 1/2 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 1 -1
Total 41/85 10/30 27/37 14 22 36 19 22 5 14 6 119
Cleveland / 135 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Wade 26 3/6 1/4 2/3 1 1 2 3 6 1 1 0 +3 9 10
D. Hunter 28 4/10 2/6 3/6 1 2 3 4 3 0 1 0 +5 13 10
E. Mobley 28 6/13 0/3 1/2 1 4 5 5 5 0 0 2 +22 13 17
D. Mitchell 34 16/27 4/10 7/9 3 6 9 6 2 0 3 0 +22 43 42
J. Tyson 31 10/13 4/5 3/3 5 6 11 4 3 1 2 0 +23 27 38
C. Livingston 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Travers 9 1/3 0/1 0/0 2 1 3 1 1 0 0 0 -9 2 4
N. Tomlin 27 2/6 0/1 2/2 3 3 6 1 2 2 1 4 +15 6 14
T. Bryant 12 3/6 0/2 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 -4 6 6
C. Porter Jr. 22 2/5 0/1 0/0 2 3 5 3 4 1 0 2 -4 4 12
T. Proctor 22 3/9 3/7 3/4 1 1 2 0 2 1 0 0 +7 12 8
Total 50/98 14/40 21/29 19 29 48 27 28 7 8 8 135

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Brooklyn – Charlotte : 116-103

Brooklyn / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Porter Jr. 36 13/24 7/11 2/4 2 5 7 4 3 2 2 0 +18 35 33
N. Clowney 30 6/9 2/4 4/4 0 2 2 4 4 1 0 0 +15 18 22
N. Claxton 33 5/11 1/2 2/2 4 7 11 6 0 1 1 1 +10 13 25
T. Martin 19 2/6 1/3 0/0 0 2 2 3 1 1 1 0 -9 5 6
E. Demin 27 4/12 1/3 0/0 1 0 1 4 4 1 0 2 +15 9 9
Z. Williams 19 1/4 1/3 0/0 2 4 6 2 3 0 2 0 +3 3 6
D. Wolf 19 4/9 1/4 1/1 2 5 7 1 3 0 0 0 +5 10 13
D. Sharpe 15 2/4 0/1 2/4 1 2 3 3 3 0 2 0 +3 6 6
D. Powell 24 4/8 2/5 0/0 0 1 1 4 2 3 1 0 +5 10 13
B. Saraf 18 2/9 1/7 2/2 1 2 3 2 0 1 2 0 0 7 4
Total 43/96 17/43 13/17 13 30 43 33 23 10 11 3 116
Charlotte / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Bridges 30 4/15 0/3 0/0 0 2 2 1 2 0 2 1 -30 8 -1
R. Kalkbrenner 26 3/3 0/0 1/1 1 5 6 1 1 1 0 2 -9 7 17
L. Ball 30 3/9 2/6 4/4 0 5 5 14 3 0 3 2 -3 12 24
S. James 28 2/6 1/5 0/0 1 2 3 1 1 0 4 1 -18 5 2
K. Knueppel 35 7/18 4/9 0/0 1 5 6 4 0 0 3 0 -10 18 14
M. Diabate 22 5/9 0/0 0/0 2 4 6 1 3 2 0 1 -4 10 16
T. Salaun 18 3/6 1/3 3/5 0 4 4 0 1 1 1 0 +17 10 9
C. Sexton 19 5/10 1/1 4/4 2 4 6 2 0 1 3 0 -10 15 16
A. Reeves 15 4/5 2/3 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 +9 10 12
L. McNeeley 17 2/4 1/2 3/4 0 2 2 1 3 0 0 0 -7 8 8
Total 38/85 12/32 15/18 7 35 42 26 15 5 16 7 103

Utah – Houston : 133-125

Utah / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Markkanen 37 9/17 2/3 9/11 2 6 8 0 1 1 0 0 +5 29 28
J. Nurkic 24 8/15 0/1 2/6 2 7 9 2 6 0 1 0 -1 18 17
S. Mykhailiuk 26 3/6 2/4 2/2 2 4 6 5 3 0 0 0 +6 10 18
K. George 37 8/14 2/6 10/12 0 4 4 8 5 1 6 0 +3 28 27
A. Bailey 28 5/11 3/8 0/0 0 3 3 3 4 2 1 3 +7 13 17
K. Love 15 4/7 1/4 2/2 2 3 5 1 2 1 0 0 +4 11 15
K. Filipowski 29 4/8 2/5 2/2 4 3 7 3 5 0 3 1 +7 12 16
B. Sensabaugh 10 0/2 0/0 1/2 2 1 3 1 0 1 0 0 +1 1 3
I. Collier 12 1/2 1/1 0/0 0 0 0 3 1 1 1 0 -2 3 5
W. Clayton Jr. 21 3/8 1/3 1/1 0 5 5 6 4 1 1 0 +10 8 14
Total 45/90 14/35 29/38 14 36 50 32 31 8 13 4 133
Houston / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Durant 40 10/25 2/7 10/12 0 9 9 5 3 0 5 0 -8 32 24
J. Smith Jr. 37 3/9 1/6 5/6 2 5 7 1 5 1 3 1 -10 12 12
A. Sengun 38 12/19 1/3 6/8 3 5 8 14 4 2 3 5 +3 31 48
A. Thompson 37 8/16 0/3 7/9 3 5 8 3 4 0 2 2 -8 23 24
R. Sheppard 23 3/8 3/7 0/0 0 2 2 2 3 1 0 0 +2 9 9
J. Tate 13 2/3 0/0 2/2 5 1 6 0 1 2 0 0 +5 6 13
C. Capela 9 0/2 0/0 2/2 3 0 3 0 1 0 0 0 -10 2 3
A. Holiday 33 3/10 3/7 1/2 0 2 2 2 3 0 0 0 +1 10 6
J. Okogie 9 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 -15 0 0
Total 41/93 10/34 33/41 16 30 46 27 26 6 13 8 125

Par Loris Belin
