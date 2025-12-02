Desmond Bane enfonce les Bulls dans le « money time »

Chicago et Orlando sont à la croisée des chemins, entre des Bulls qui accusent le coup après une bonne entame de saison, et une formation du Magic qui a eu du retard à l’allumage mais parvient progressivement à remonter la pente malgré l’absence de Paolo Banchero. Cette nuit, les Floridiens ont ainsi décroché leur sixième victoire sur leurs sept derniers matchs au terme d’une rude bataille face aux troupes de Billy Donovan.

Chicago a pratiquement toujours été dans le coup, en finissant sa première mi-temps par un 11-2 grâce à un Tre Jones déjà intenable afin de rester au contact à la pause (53-53).

Il y a ensuite eu un 9-0 initié et conclu par Josh Giddey à 3-points pour faire passer Chicago à +8 (54-62). Le trio Jones-Buzelis-Vucevic a permis aux Bulls de garder le cap jusqu’au 3-points de Tre Jones qui a ensuite porté la marque à 83-73 en faveur de Chicago. C’est à ce moment qu’Orlando a entame sa révolte, avec un 12-2 pour finir le troisième quart-temps, série marquée par le 2+1 de l’insaisissable Anthony Black, le 3-points de Desmond Bane et le panier égalisateur de Noah Penda (85-85).

Orlando a encore dû s’accrocher avant de faire basculer le match, notamment grâce aux coups d’éclat d’Anthony Black mais aussi au récital d’un Desmond Bane déchaîné. L’arrière a aligné quatre paniers avant de planter le 3-points qui a redonné l’avantage aux siens, pour de bon cette fois (112-111). Avec sa défense, Orlando a alors fait la différence dans le final par Anthony Black, Wendell Carter Jr par deux fois, et un Desmond Bane encore précieux, entre son 3/3 au lancer, sa passe décisive pour Franz Wagner et un dernier drive qui a contribué à sécuriser la victoire, 125-120.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Desmond Bane à bonne température. Nouvelle sortie à 37 points au compteur, à 12/17 au tir ! Il a surtout sorti Orlando de sa torpeur à 3-points après une première mi-temps à 3/13 de loin. Sa montée en puissance a débuté en milieu de troisième quart-temps et a permis au Magic de tenir le coup et de forcer la décision, jusqu’à ces deux derniers lancers-francs qui ont scellé le sort de la rencontre.

– Le super passage de Noah Penda. Onze petites minutes mais une belle activité, à jouer pour le bien de l’équipe sans négliger les opportunités qui se sont présentées. Noah Penda a surtout brillé à un moment important de la rencontre, lorsque Orlando a progressivement repris le dessus. C’est notamment lui qui va chercher le rebond suite au contre de Goga Bitadze sur Matas Buzelis, permettant à Desmond Bane de planter un 3-points précieux dans la foulée. C’est ensuite lui qui égalise à 85-85 en filant au cercle pour conclure le troisième quart-temps, avant de surenchérir avec un 3-points pour bien débuter le dernier acte. Un super passage alors qu’on ne l’avait plus vu depuis une semaine avec le Magic.

– De la casse à Chicago. Encore des blessés pour Chicago ! Les pépins ont été nombreux pour les Bulls au cours du match, entre le choc genou contre genou entre Wendell Carter Jr et Nikola Vucevic et la torsion de la cheville de Tre Jones après un choc avec Jalen Suggs. Mais les deux ont réussi à revenir sur le terrain, là où Kevin Huerter a rapidement dû abdiquer. Touché aux adducteurs, le shooteur n’est resté que six minutes sur le terrain avant d’être renvoyé au vestiaire, jusqu’à la fin.

– Tre vs Tyus. Les frères Jones se retrouvaient cette nuit, et c’est peut dire que le petit frère Tre a gagné le duel fratricide face à Tyus. Menace constante pour la défense floridienne, Tre Jones a rendu 20 points à 7/10 au tir, là où Tyus Jones a été bien plus discret avec 6 passes décisives en 20 minutes pour zéro point inscrit. Nul doute qu’il se consolera avec la victoire du Magic…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.