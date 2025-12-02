Les Bucks tombent dans le piège des Wizards

Comme ils avaient cruellement besoin de victoire, les Bucks n’avaient évidemment pas le droit à l’erreur à Washington, la pire équipe de la conférence Est. D’autant qu’Alex Sarr (cuisse) était absent pour la franchise de la capitale.

Pourtant, ce sont bien les Wizards qui ont joué un très vilain tour à Milwaukee. Longtemps menés (jusqu’à -16), mais jamais vraiment distancés non plus, les coéquipiers de CJ McCollum (28 points) et Marvin Bagley III (22 points, 9 rebonds) se sont donc chargés d’abattre Giannis Antetokounmpo (26 points, 7 rebonds), Kevin Porter Jr. (30 points) et consorts dans le « money time ».

Dans le rôle du bourreau ? Khris Middleton, une vieille connaissance des Bucks, auteur de 8 de ses 15 points dans les quatre dernières minutes, en laissant aussi CJ McCollum s’illustrer sur la fin. Alors que Bilal Coulibaly s’est montré précieux durant tout le match, pour aider à bien ralentir Giannis Antetokounmpo, qui s’est même pris un dunk du Français sur la dernière possession.

Bilal Coulibaly steal and slam to put the Bucks away pic.twitter.com/FngnQIlCXJ — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) December 2, 2025

Bilal Coulibaly se montre en défense

Leur troisième victoire, les joueurs de Washington sont en tout cas allés se la chercher. D’abord assommés par la domination à l’intérieur de Giannis Antetokounmpo, et les paniers à 3-points des shooteurs à ses côtés, ils ont pu se relancer peu à peu, grâce à l’apport en sortie de banc du surprenant Tristan Vukcevic. Celui-ci, bien épaulé par le bondissant Cam Whitmore, a multiplié les entrées en jeu positives et impactantes, histoire de réveiller les siens quand ils en avaient le plus besoin.

Côté Bucks, outre cette incapacité à contenir le banc adverse, sans oublier CJ McCollum, il est nécessaire de souligner que les ballons perdus et un rebond mal sécurisé ont offert trop de munitions supplémentaires à ces Wizards, qui n’en demandaient pas tant pour rester à distance raisonnable pendant toute la rencontre. En réussissant, aussi, à empêcher Giannis Antetokounmpo de se promener dans la peinture, avec le boulot monstre abattu notamment par Bilal Coulibaly (et Marvin Bagley III en soutien).

Jusqu’à finir par frapper dans le « money time », où le talent offensif de la paire McCollum/Middleton a eu raison de Milwaukee, trop dépendant de son adresse extérieure et de la faculté de Giannis Antetokounmpo à accéder au cercle (ou convertir ses lancers-francs…).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les anciens montrent la voie aux jeunes. Outre l’apport de leurs remplaçants, et notamment de Cam Whitmore et Tristan Vukcevic, ou la défense de Bilal Coulibaly sur Giannis Antetokounmpo, les Wizards peuvent également remercier CJ McCollum et Khris Middleton. Les vétérans sont là pour guider le groupe en fin de match et Brian Keefe a dû apprécier les voir à l’oeuvre de la sorte. Entre les 8 points en quatre minutes de Middleton, comme au bon vieux temps, ou le 3-points assassin de McCollum à 15 secondes de la fin, ils ont répondu présent sous pression. Et même bien avant pour McCollum, inspiré du début à la fin.

– Milwaukee s’est fait punir. Les raisons d’être frustré et déçu sont nombreuses pour Doc Rivers, qui a vu ses hommes se faire manger dans des secteurs-clés : rebond offensif, balles perdues, points encaissés dans la peinture. L’adresse à 3-points, insolente (21/38 !), a longtemps masqué les lacunes du groupe qui, à l’image de Giannis Antetokounmpo, n’était pas tant inspiré de chaque côté. Une équipe en voulait plus que l’autre cette nuit et ce n’était pas celle venue du Wisconsin, puisque les Bucks se sont faits rentrer dedans sans réagir en défense, en plus de se montrer trop prévisibles en attaque. Et de laisser filer trop de lancers-francs.

– Kevin Porter Jr. encore blessé ? Alors qu’il était très bon pour son deuxième match de reprise seulement (après sa blessure au genou), Kevin Porter Jr. n’a pas pu revenir en jeu pour les trois dernières minutes de la partie, à cause de douleurs au dos. Son absence s’est faite sentir dans le « money time », car elle aurait pu libérer davantage Giannis Antetokounmpo, et les Bucks vont maintenant espérer que « KPJ » puisse revenir dès leur prochaine sortie.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.