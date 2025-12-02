Matchs
Cade Cunningham a la dernier mot face aux Hawks

NBA – Dans un match où l’adresse a manqué, les Pistons ont pu compter sur un Cade Cunningham décisif dans les derniers instants pour s’imposer (99-98).

cade cunninghamAprès une victoire arrachée après une double prolongation face aux Sixers, les Hawks se rendaient à Detroit pour y jouer la seconde partie de leur back-to-back. Si Nickeil Alexander-Walker (26 points, 3 rebonds, 2 interceptions) ouvre le score, ce début de match est compliqué pour les deux équipes, qui n’arrivent pas à se mettre en route et manquent d’adresse.

Par conséquent, ni Detroit ni Atlanta ne parviennent à mettre la main sur le match. Toutefois, un tir d’Onyeka Okongwu (20 points, 6 rebonds, 4 passes) permet aux Hawks de mener 27-25 après douze minutes de jeu. Dès le début de la période suivante, les Pistons perdent deux ballons coup sur coup, mais les hommes de Quin Snyder n’arrivent pas à capitaliser sur ces pertes de balle pour se donner de l’air. Detroit profite alors d’un 2+1 de Ron Holland (17 points à 6/8 au tir) pour repasser devant (28-27).

L’ailier des Pistons inscrit rapidement huit points dans ce début de deuxième acte, mais il semble être le seul à être rentré dans son match, puisque Detroit continue de multiplier les pertes de balle. Les locaux n’arrivent donc pas à se détacher et, pire encore, ils voient Atlanta repasser devant après un alley-oop entre Nickeil Alexander-Walker et Onyeka Okongwu (43-41). Cependant, ce sont les Pistons qui mènent au moment de rejoindre les vestiaires (50-49).

La fin de match appartient à Cade Cunningham

Après la pause, les Hawks passent un 8-2, au cours duquel Jalen Johnson (29 points, 13 rebonds, 7 passes) commence à se montrer, mais Detroit ne se laisse pas distancer et reprend l’avantage grâce à Ausar Thompson. On repart alors dans un nouvel échange de coups jusqu’au moment où les hommes de JB Bickerstaff accélèrent à la fin du troisième acte, avec un 8-0 pour reprendre l’avantage avant le début du quatrième quart-temps (74-68). Celui-ci démarre avec un 2+1 de Jalen Johnson avant que Nickeil Alexander-Walker n’égalise (82-82). Les Hawks enchaînent et prennent cinq points d’avance, mais la machine s’enraye : pendant quatre minutes, les visiteurs n’arrivent pas à inscrire le moindre point, et Detroit en profite pour passer un 11-0 et se donner de l’air (95-89).

Sauf que ce n’est pas suffisant pour enterrer Atlanta, qui égalise grâce à deux flèches longue distance du duo Johnson–Alexander-Walker. Pour sceller le sort de ce match, c’est Cade Cunningham (18 points, 8 rebonds, 6 interceptions), pourtant discret jusqu’ici, qui se montre.

Dans la dernière minute, le meneur commence par un tir à mi-distance face à Dyson Daniels, puis il enchaîne avec un lay-up compliqué dans les ultimes secondes. Ces deux actions permettent à Detroit de s’imposer d’une courte tête, 99-98, et d’enchaîner un deuxième succès consécutif avant de défier Milwaukee ce mercredi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Une guerre de tranchées. Que ce soit les Hawks ou les Pistons, les deux équipes ont compté sur leur défense pour rester dans le match. D’un côté, Atlanta a forcé les Pistons à commettre 22 pertes de balle, mais Detroit a remporté la bataille du rebond avec 60 prises contre seulement 34 du côté des visiteurs. Par conséquent, à défaut d’être adroits, les Pistons ont pu s’offrir de nombreuses secondes chances pour aller gratter des points.

Ron Holland, la réponse en sortie de banc pour Detroit. Avec un cinq majeur maladroit, Detroit a pu compter sur l’apport de son banc pour rester dans le match. Pour commencer, il y a eu le bon passage de Ron Holland dans le deuxième acte. Dans le 8-0 du troisième quart-temps, l’ailier accompagné de Caris LeVert s’est, une nouvelle fois, montré. Puis dans le dernier acte, il a inscrit six points pour finir la soirée à 17 unités, soit plus que l’intégralité du banc d’Atlanta qui n’a inscrit que neuf points.

Soirée compliquée pour Zaccharie Risacher. À l’inverse, Atlanta a compté sur ses titulaires pour rester dans le match avec trois joueurs à plus de vingt points, mais Zaccharie Risacher a déjoué. Si le Français s’est montré en défense avec trois interceptions, il n’a pas été adroit, finissant la soirée avec quatre points à 1/7 au tir.

Detroit / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Harris 26 2/14 1/5 4/4 2 6 8 1 1 0 3 0 -16 9 3
J. Duren 32 9/12 0/0 3/4 6 5 11 0 1 0 3 0 +3 21 25
C. Cunningham 38 7/15 0/4 4/4 0 8 8 8 1 5 6 3 +6 18 28
A. Thompson 30 3/4 0/0 2/2 1 5 6 1 2 2 1 1 -6 8 16
D. Jenkins 27 3/16 0/8 0/2 4 4 8 6 2 0 3 0 -9 6 2
I. Stewart 25 3/4 0/1 0/0 1 9 10 0 2 0 2 5 +4 6 18
R. Holland II 17 6/8 1/2 4/4 3 3 6 0 2 2 1 0 0 17 22
J. Green 6 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 +6 0 0
C. LeVert 25 5/9 3/4 1/4 0 2 2 1 0 2 2 0 +10 14 10
J. Ivey 14 0/4 0/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 +7 0 -3
Total 38/86 5/26 18/24 18 42 60 18 12 11 22 9 99
Atlanta / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
O. Okongwu 36 9/18 2/9 0/0 3 3 6 4 4 1 3 3 -3 20 22
J. Johnson 38 9/17 4/8 7/8 3 10 13 7 5 0 4 0 +6 29 36
Z. Risacher 22 2/7 0/3 0/0 0 1 1 1 3 3 2 0 +8 4 2
N. Alexander-Walker 35 10/19 6/10 0/0 0 3 3 1 1 2 2 0 +4 26 21
D. Daniels 37 5/14 0/2 0/1 1 4 5 5 2 4 1 0 +8 10 13
M. Gueye 23 0/3 0/0 1/2 0 1 1 0 0 3 0 1 -2 1 2
L. Kennard 17 2/6 1/3 0/0 0 1 1 3 0 1 0 0 -15 5 6
K. Wallace 16 0/1 0/1 0/0 0 2 2 5 0 0 0 0 -6 0 6
V. Krejci 17 1/4 1/4 0/0 0 2 2 1 1 1 1 0 -5 3 3
Total 38/89 14/40 8/11 7 27 34 27 16 15 13 4 98

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Thibault Mairesse
