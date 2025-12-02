Cade Cunningham a la dernier mot face aux Hawks

Après une victoire arrachée après une double prolongation face aux Sixers, les Hawks se rendaient à Detroit pour y jouer la seconde partie de leur back-to-back. Si Nickeil Alexander-Walker (26 points, 3 rebonds, 2 interceptions) ouvre le score, ce début de match est compliqué pour les deux équipes, qui n’arrivent pas à se mettre en route et manquent d’adresse.

Par conséquent, ni Detroit ni Atlanta ne parviennent à mettre la main sur le match. Toutefois, un tir d’Onyeka Okongwu (20 points, 6 rebonds, 4 passes) permet aux Hawks de mener 27-25 après douze minutes de jeu. Dès le début de la période suivante, les Pistons perdent deux ballons coup sur coup, mais les hommes de Quin Snyder n’arrivent pas à capitaliser sur ces pertes de balle pour se donner de l’air. Detroit profite alors d’un 2+1 de Ron Holland (17 points à 6/8 au tir) pour repasser devant (28-27).

L’ailier des Pistons inscrit rapidement huit points dans ce début de deuxième acte, mais il semble être le seul à être rentré dans son match, puisque Detroit continue de multiplier les pertes de balle. Les locaux n’arrivent donc pas à se détacher et, pire encore, ils voient Atlanta repasser devant après un alley-oop entre Nickeil Alexander-Walker et Onyeka Okongwu (43-41). Cependant, ce sont les Pistons qui mènent au moment de rejoindre les vestiaires (50-49).

La fin de match appartient à Cade Cunningham

Après la pause, les Hawks passent un 8-2, au cours duquel Jalen Johnson (29 points, 13 rebonds, 7 passes) commence à se montrer, mais Detroit ne se laisse pas distancer et reprend l’avantage grâce à Ausar Thompson. On repart alors dans un nouvel échange de coups jusqu’au moment où les hommes de JB Bickerstaff accélèrent à la fin du troisième acte, avec un 8-0 pour reprendre l’avantage avant le début du quatrième quart-temps (74-68). Celui-ci démarre avec un 2+1 de Jalen Johnson avant que Nickeil Alexander-Walker n’égalise (82-82). Les Hawks enchaînent et prennent cinq points d’avance, mais la machine s’enraye : pendant quatre minutes, les visiteurs n’arrivent pas à inscrire le moindre point, et Detroit en profite pour passer un 11-0 et se donner de l’air (95-89).

Sauf que ce n’est pas suffisant pour enterrer Atlanta, qui égalise grâce à deux flèches longue distance du duo Johnson–Alexander-Walker. Pour sceller le sort de ce match, c’est Cade Cunningham (18 points, 8 rebonds, 6 interceptions), pourtant discret jusqu’ici, qui se montre.

Dans la dernière minute, le meneur commence par un tir à mi-distance face à Dyson Daniels, puis il enchaîne avec un lay-up compliqué dans les ultimes secondes. Ces deux actions permettent à Detroit de s’imposer d’une courte tête, 99-98, et d’enchaîner un deuxième succès consécutif avant de défier Milwaukee ce mercredi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une guerre de tranchées. Que ce soit les Hawks ou les Pistons, les deux équipes ont compté sur leur défense pour rester dans le match. D’un côté, Atlanta a forcé les Pistons à commettre 22 pertes de balle, mais Detroit a remporté la bataille du rebond avec 60 prises contre seulement 34 du côté des visiteurs. Par conséquent, à défaut d’être adroits, les Pistons ont pu s’offrir de nombreuses secondes chances pour aller gratter des points.

– Ron Holland, la réponse en sortie de banc pour Detroit. Avec un cinq majeur maladroit, Detroit a pu compter sur l’apport de son banc pour rester dans le match. Pour commencer, il y a eu le bon passage de Ron Holland dans le deuxième acte. Dans le 8-0 du troisième quart-temps, l’ailier accompagné de Caris LeVert s’est, une nouvelle fois, montré. Puis dans le dernier acte, il a inscrit six points pour finir la soirée à 17 unités, soit plus que l’intégralité du banc d’Atlanta qui n’a inscrit que neuf points.

– Soirée compliquée pour Zaccharie Risacher. À l’inverse, Atlanta a compté sur ses titulaires pour rester dans le match avec trois joueurs à plus de vingt points, mais Zaccharie Risacher a déjoué. Si le Français s’est montré en défense avec trois interceptions, il n’a pas été adroit, finissant la soirée avec quatre points à 1/7 au tir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.