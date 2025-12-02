Le Heat écrase des Clippers toujours sans réaction

La différence de rythme entre les deux équipes, bien connue depuis le début de saison, saute logiquement aux yeux en début de rencontre. Le Heat accélère constamment, quand les Clippers veulent ralentir la cadence. Bam Adebayo frappe le premier, en attaque comme en défense. Seul Ivica Zubac permet de suivre le rythme, mais avec un 10-0, Miami prend les commandes. Avec leur défense et leur adresse à 3-pts, les Floridiens dominent les débats (35-24).

En deuxième quart-temps, Kawhi Leonard sonne la révolte. L’ailier est plus actif en défense, enfin efficace en attaque et pendant quelques minutes, les Clippers passent un 18-2 et reviennent dans la rencontre.

La réponse des troupes d’Erik Spoelstra est cinglante : un 32-4 ! Norman Powell est notamment bouillant à 3-pts et, à la pause, le match semble déjà plié (76-56).

Le début de seconde période ne change pas la donne, si bien que, après seulement deux minutes, Tyronn Lue s’énerve et lance son banc. Forcément, les remplaçants de Los Angeles se retrouvent face à des titulaires de Miami en pleine confiance. C’est un massacre. Kawhi Leonard et les titulaires reviendront petit à petit et grâce aux points de l’ailier, l’écart sera moindre et presque flatteur pour les Clippers. La différence de niveau entre les deux équipes était importante et Miami s’impose plus que logiquement 140-123, après avoir compté jusqu’à 38 points d’avance.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La réponse du Heat en deuxième quart-temps. Ce sont les minutes après le premier quart-temps et avant la mi-temps qui vont décider de la rencontre. Pourquoi ? Parce que les Clippers entrent enfin dans le match et réussissent une belle séquence avec un 18-2. Le signe que le duel démarre enfin ? Non puisque le 32-4 va totalement tuer les espoirs des hommes de Tyronn Lue. Avec un superbe 14/24 à 3-pts en première mi-temps pour Bam Adebayo et compagnie, ce fut trop facile.

– Kawhi Leonard, une petite lueur dans la nuit. Timide en premier quart-temps, l’ailier s’illustre dans le deuxième en montant son niveau et son intensité en attaque comme en défense. Il change la donne et porte son équipe pendant ces quelques instants. On le retrouvera en seconde période où il pourra, dans une rencontre désormais sans enjeu, enfiler les paniers. Avec 36 points, 7 rebonds et 3 interceptions, il fut le seul à exister pleinement pour Los Angeles.

– Les Clippers, voyage au bout l’ennui. On l’a dit mais ça se confirme : cette équipe manque de caractère. Dominée en premier quart-temps par une séduisante et adroite équipe de Miami (24/46 à 3-pts), la formation californienne ne propose qu’une réaction rapide, portée uniquement par « The Klaw ». Mais dès que l’adversaire monte d’un ou deux crans, il n’y a plus personne en face. James Harden a notamment été très mauvais (11 points à 2/6 au shoot, 5 ballons perdus), à l’image du groupe ou presque, qui signe ainsi un cinquième revers de suite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.