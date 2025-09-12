Playoffs WNBA : Lynx, Aces, Liberty… qui ira au bout ?

Le Liberty peut-il remporter son deuxième titre de suite ? Les Aces vont-elles surfer sur leur excellente dynamique pour aller loin en playoffs ou se feront-elles stopper prématurément par le Storm ? Qui pourra arrêter les Lynx ? Les Valkyries peuvent-elles créer une nouvelle surprise en passant un tour de playoffs ?

Toutes ces questions trouveront leur réponse durant la prochaine campagne de playoffs WNBA, qui s'annonce très indécise. Si les Lynx ont rapidement sécurisé la première place du classement, derrière elles, il a fallu attendre la dernière journée de cette saison régulière pour avoir un classement définitif.

Les Aces ont ainsi renversé aisément les Sparks grâce à 22 tirs à 3-points réussis, un record WNBA, pour remporter un 16e match de suite et prendre la deuxième place du classement. À l'inverse, les Valkyries ont perdu face aux Lynx et glissent à la huitième position pour défier, au premier tour, cette même équipe de Minnesota.

Place maintenant aux playoffs qui connaissent un format légèrement différent de celui proposé en NBA. Le premier tour se joue au meilleur des trois manches, le deuxième tour au meilleur des cinq et enfin, et c'est la grande nouveauté de la saison, les WNBA Finals se joueront au meilleur des sept matchs.

LES SÉRIES DU PREMIER TOUR DES PLAYOFFS

Minnesota (1) – Golden State Valkyries (8)

La saison des Valkyries est déjà une réussite puisque l'équipe californienne va jouer les playoffs pour sa première saison régulière en WNBA, du jamais-vu pour une franchise d'expansion. Si Natalie Nakase espère tout de même que son équipe pourra briller pour cette première campagne, l'opposition semble d'un tout autre niveau.

Les Valkyries défieront une équipe de Minnesota face à laquelle elles ont perdu quatre fois cette saison en autant de confrontations. Portées par Napheesa Collier qui a réalisé la deuxième saison de l'Histoire en « 50-40-90 », les Lynx ont des envies de titre et devraient, sans surprise, se qualifier au tour suivant.

Reste à savoir si Golden State portée par son trio de Française Janelle Salaün – Carla Leite – Iliana Rupert arrivera à prendre un match ou pas.

Las Vegas Aces (2) – Seattle Storm (7)

Les Aces défieront le Storm dans un duel où les deux équipes ont des dynamiques très opposées. D'un côté, Las Vegas a eu du mal à se mettre en route et a dû attendre une dérouillée face aux Lynx (défaite 111 à 58, le 2 août dernier) pour enfin lancer sa saison. Un revers qui a servi d'électrochoc puisque depuis les Aces n'ont plus perdu un match depuis et ont terminé la saison sur une série de 16 victoires consécutives, la deuxième plus longue série de l'histoire de la WNBA.

Derrière A'ja Wilson qui réalise encore une saison magnifique avec 23.4 points et 9.9 rebonds de moyenne et le premier match à 30 points et 20 rebonds de l'histoire, Las Vegas s'est totalement replacé dans la course au titre.

À l'inverse, la saison régulière du Storm laisse un goût amer. Seattle avait bien démarré sa campagne et a été, jusqu'au All-Star Break, dans les hautes sphères du classement. Sauf qu'après la pause, cela a été la dégringolade pour la bande de Gabby Williams.

Le Storm a fini sa saison avec 9 victoires et 12 défaites et a dû compter sur un tir salvateur d'Erica Wheeler lors du dernier match face aux Valkyries pour valider son ticket pour les playoffs.

Toutefois, Seattle a les armes pour embêter cette équipe de Las Vegas que les joueuses de Noelle Quinn ont déjà réussi à renverser deux fois cette saison. À surveiller également, les premiers playoffs de Dominique Malonga, qui avait réalisé un de ses meilleurs matchs de la saison justement contre les Aces où la Française avait sorti 22 points et 12 rebonds face à A'ja Wilson.

Si le Storm retrouve son basket du début de saison, l'équipe de la Cité émeraude pourrait se mettre en position d'arracher un match pour s'offrir un Game 3 décisif et haletant dans le Nevada.

Atlanta Dream (3) – Indiana Fever (6)

Saison compliquée pour le Fever qui a dû jongler entre les blessures avec notamment la fin de saison prématurée de Caitlin Clark, blessée à l'aine depuis un duel face au Sun quelques jours avant le All-Star Break. La star d'Indiana n'est pas la seule à avoir été touchée puisque Sophie Cunningham et Aari McDonald – pour ne citer qu'elles – ne rejoueront pas de la saison également.

Pourtant, le Fever a su se maintenir dans le Top 8 grâce à la très bonne saison de Kelsey Mitchell, à 20.2 points (record en carrière) et 3.4 passes décisives de moyenne.

En face, le Dream semble bien plus armé et aurait pu finir deuxième si les Aces n'avaient pas décidé de passer plus d'un mois sans perdre un match. Une série au cours de laquelle Las Vegas a renversé deux fois le Dream, ce qui explique la troisième place d'Atlanta alors que les deux équipes avaient le même bilan à la fin de la saison.

Toutefois, il ne faut pas oublier que les joueuses de Karl Smesko ont remporté 15 de leurs 18 derniers matchs et espèrent frapper un grand coup dans ces playoffs avec les WNBA Finals dans le viseur. Atlanta dispose d'une équipe très complète avec de l'expérience et un des meilleurs « backcourts » de la ligue composé d'Allisha Gray et de Rhyne Howard. Cette dernière est devenue la première joueuse de l'histoire du Dream à réussir 100 tirs à 3-points en une seule saison.

Sur le banc, Atlanta est également armé avec Naz Hillmon qui s'est positionnée dans la course à la meilleure sixième joueuse de la saison, mais aussi Brittney Griner qui a su se trouver un rôle dans le « second unit » du Dream.

Phoenix Mercury (4) – New York Liberty (5)

Parcours compliqué pour le Liberty qui doit se contenter de cette cinquième place au terme d'une saison ternie par les blessures. Longtemps deuxième du classement, New York a peu à peu glissé au classement pour, au final, se retrouver à lutter pour conserver sa cinquième place plutôt que de viser l'avantage du terrain.

À l'inverse, le Mercury a pu lancer une belle dynamique sur les trois dernières semaines de la saison en remportant six de ses huit dernières rencontres, notamment grâce à une Alyssa Thomas qui ne cesse d'enchaîner les triple-doubles et en a réalisé huit cette saison, un record WNBA. Derrière la sextuple All-Star, Phoenix peut toujours compter sur Satou Sabally l'autre All-Star de l'équipe, mais aussi sur Kahleah Copper qui réalise une solide fin de saison régulière avec 15.9 points de moyenne à 41% au tir et 36% de loin lors de ses 11 dernières sorties.

Autre point à surveiller, le duel franco-français entre Marine Johannès et la rookie Monique Akoa Makani qui a rapidement su prendre une place de titulaire dans cette équipe du Mercury.

Dernier point, en saison régulière, le Liberty et le Mercury se sont croisés quatre fois et Phoenix s'est imposé trois fois. Est-ce que les joueuses de Nate Tibbetts pourront répéter l'opération pour passer au tour suivant ? Les premiers éléments de réponse ce dimanche à 23h.

LE CALENDRIER

Dimanche 14 septembre

Minnesota Lynx – Golden State Valkyries : 19h00 (heure française)

Atlanta Dream – Indiana Fever : 21h00

Phoenix Mercury – New York Liberty : 23h00

Las Vegas Aces – Seattle Storm : 04h00 (dans la nuit de dimanche à lundi)

Mardi 16 septembre

Indiana Fever – Atlanta Dream : 01h30 (dans la nuit de mardi à mercredi)

Seattle Storm – Las Vegas Aces : 03h30

Mercredi 17 septembre

New York Liberty – Phoenix Mercury : 2h (dans la nuit de mercredi à jeudi)

Golden State Valkyries – Minnesota Lynx : 4h

Jeudi 18 septembre

Las Vegas Aces – Seattle Storm : horaire à déterminer*

Atlanta Dream – Indiana Fever : horaire à déterminer*

Vendredi 19 septembre

Minnesota Lynx – Golden State Valkyries : horaire à déterminer*

Phoenix Mercury – New York Liberty : horaire à déterminer*

* Si nécessaire