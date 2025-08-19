Comme par miracle, les Aces ont retrouvé leur basket après une grosse fessée

Le 2 août dernier, les Aces encaissaient une défaite cinglante face aux Lynx : 111-58. Le genre de fessée qui laisse des traces… Pourtant, depuis ce revers de 53 points, Las Vegas n’a plus perdu et reste sur une série de sept victoires consécutives. Pour se relever d’un tel revers, A’ja Wilson a pris les choses en main en envoyant un message à toutes ses coéquipières pour remobiliser les troupes.

“C’est facile de mener une équipe quand vous gagnez, mais quand vous êtes dos au mur et que tout le monde a quelque chose à dire sur votre équipe, comment vous réagissez ?” questionne la MVP en titre. “Comment faites-vous pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde malgré tout le bruit.”

A’ja Wilson est la première à montrer l’exemple puisque sur les sept derniers matchs de Las Vegas, elle affiche 26.1 points et 13.3 rebonds de moyenne dont un match à 32 points et 20 rebonds face au Sun, une première dans l’histoire de la WNBA.

“Quand vous enchaînez période compliquée sur période compliquée, c’est facile de perdre le vestiaire”, explique Becky Hammon pour ESPN. “Mais ce n’est pas arrivé parce que mes leaders se sont montrées quand nous étions au plus bas.”

Cette série de victoires a débuté par un succès autoritaire face aux Valkyries, 101 à 77. Une rencontre au cours de laquelle les Aces ont inscrit 18 tirs à 3-points, égalant leur record de franchise. Depuis, Las Vegas n’a plus perdu et est remontée au classement petit à petit. Alors que jusqu’au All-Star Break, la franchise du Nevada avait du mal à conserver un bilan positif et à se maintenir dans le top 8 de la Ligue, aujourd’hui, elle met la pression sur la quatrième place du Mercury, synonyme d’avantage du terrain en playoffs.

“Quand on voit le potentiel de cette équipe, on ne peut être qu’excitées”, s’enthousiasme A’ja Wilson. “Maintenant, c’est une question de régularité. Au basket, tout le monde peut être fort le temps d’une soirée, mais les meilleures équipes sont fortes soir après soir.”

Une alchimie enfin trouvée

Une remontée au classement qui peut s’expliquer grâce à une défense retrouvée. Durant les premiers mois de la régulière, les Aces pointaient parmi les pires défenses de WNBA. Elles avaient notamment encaissé plus de 100 points de la part des Valkyries et du Storm alors que ces deux équipes sont parmi les cinq pires attaques de la Ligue cette saison.

Néanmoins, sur les sept derniers matchs, les Aces possèdent la cinquième meilleure défense de WNBA avec une moyenne de 104 points encaissés pour 100 possessions tandis que sur le même échantillon, Las Vegas affiche la meilleure attaque de WNBA.

Pour Chelsea Gray, ce n’est pas un hasard et cela résulte du travail effectué à l’entraînement pour trouver comment pallier les pertes de Kelsey Plum, transférée aux Sparks, et des assistants Natalie Nakase et Tyler Marsh partis entraîner respectivement les Valkyries et le Sky.

“Nous avions besoin de temps pour créer de nouvelles habitudes”, explique la meneuse des Aces. “Une fois ces habitudes prises, vous pouvez créer une vraie équipe.”

Las Vegas pourra enchaîner un huitième succès de rang en cas de victoire face au Dream, une des meilleures équipes de WNBA cette saison, ce mardi avant d’aller défier le Mercury dans un duel qui sera très important dans la course au top 4.