A’Ja Wilson signe le premier “30-20” de l’histoire de la WNBA !

« C’est juste A’ja qui fait du A’ja ». C'est ainsi que Becky Hammon a commenté l'exploit de la nuit signé A'Ja Wilson, autrice du premier “30-20” de l'histoire de la NBA. Dans la victoire des Aces face au Connecticut Sun, la MVP en titre cumule 32 points et 20 rebonds, et jamais une joueuse n'avait réalisé un tel double-double.

« Elle aurait probablement déjà pu en réaliser un par le passé, » poursuit le coach des Aces. « Je ne lui ai jamais vraiment laissé attaquer le rebond offensif cette année, mais nous avons davantage mis l’accent là-dessus dernièrement. »

Au passage, l'intérieure de Las Vegas égale son record au rebond en carrière, signe son 30e match en carrière à 30 points et plus et son 14e double-double de la saison. « C’est énorme et je ne savais même pas [que c'était une première] » a-t-elle réagi. « Vu toutes les grandes joueuses que nous avons dans cette ligue, c’est surprenant que cela n’arrive que maintenant. C’est un privilège. J’adore ce que je fais. J’adore tellement ça, donc chaque fois que je peux venir jouer au basket comme je l’aime, avec l’équipe, et qu’on s’implique toutes — je suis contente de ça. »

Un joli cadeau d'anniversaire

Même si les Aces sont rentrées dans le rang, Wilson signe une nouvelle grande saison et cette année, elle est devenue la joueuse la plus rapide et la deuxième plus jeune à atteindre les 5 000 points en carrière.

« C’est plutôt cool d’avoir mon nom dans les livres de records pour ça, » conclut Wilson, qui a fêté ses 29 ans vendredi. « Je suis sûre qu’il y en aura beaucoup d’autres après moi. Donc oui, c’est sympa d’être la première. »