Dominique Malonga crève l’écran face à la MVP A’ja Wilson !

Toujours emmené par les Françaises Gabby Williams et Dominique Malonga, le Storm se rendait à Las Vegas dans l’optique de mettre fin à sa série de défaites. Une rencontre qui marquait les grands débuts de Brittney Sykes, transférée depuis Washington, sous les couleurs du Storm.

Si les deux équipes s’échangent les coups durant une grande partie de ce premier quart-temps, Jewell Loyd et A’ja Wilson répondent à un tir lointain de Gabby Williams pour permettre aux Aces de mener de six points après dix minutes de jeu (23-17).

Le deuxième acte vire rapidement à l’avantage de Las Vegas. Si Brittney Sykes (14 points, 6 passes) décoche une flèche à longue distance pour inscrire ses premiers points sous les couleurs du Storm, A’ja Wilson répond aussitôt avec un tir primé. Dans la foulée, la MVP en titre prend le meilleur sur Dominique Malonga pour inscrire deux points supplémentaires et donner dix longueurs d’avance à Las Vegas, le plus gros écart du match (40-30).

Après la pause, les Aces s’envolent au score. Le jeune intérieure française et Gabby Williams essayent de porter le Storm en début de troisième quart-temps, mais les errements des joueuses de Noelle Quinn sont trop nombreux. Skylar Diggins perd un ballon qui donne lieu à une contre-attaque de Jackie Young. L’arrière des Aces inscrit donc deux points faciles, mais elle parvient également à avoir une faute de la part de Brittney Sykes. Ensuite, elle est totalement oubliée par la défense du Storm et elle se retrouve avec un tir à 3-points grand ouvert (62-44).

Dominique Malonga injouable en fin de match

Cependant, Seattle tente de recoller avec un 8-0 puis Dominique Malonga inscrit quatre points de suite pour boucler le troisième quart-temps et ramener Seattle sous la barre des dix points (71-63).

Pour débuter le dernier acte, Dominique Malonga se joue de la défense de Las Vegas. D’abord, à l’intérieur où elle profite de sa longueur de bras pour dominer la raquette des Aces puis, grâce à une feinte de passe, elle efface Chelsea Gray pour inscrire deux nouveaux points (71-70). La Française ne s’arrête pas en si bon chemin puisqu’elle intercepte un ballon et plante un tir à mi-distance sur la tête d’A’ja Wilson qui commet une faute au passage. Sur la ligne, la numéro 2 de la dernière Draft ne tremble pas et permet au Storm d’égaliser à 75 partout.

Toutefois, les efforts de Dominique Malonga ne suffisent pas puisque Las Vegas répond avec un 9-1 pour creuser à nouveau l’écart (84-76). Un dernier coup d’accélérateur suffisant pour enterrer les espoirs du Storm. Las Vegas s’impose 90 à 86 grâce aux 29 points et 12 rebonds d’A’ja Wilson et enchaîne un troisième succès de rang.

Malonga dans l'histoire

Pour le Storm, Gabby Williams finit à 14 points, 3 rebonds et 4 passes, mais surtout Dominique Malonga a réalisé son meilleur match en carrière. Du haut de ses 22 points et 12 rebonds, des records en carrière dans les deux catégories statistiques, elle est devenue la plus jeune joueuse de l’histoire de la WNBA à réaliser un match à 20 points et 10 rebonds.

“Dominique [Malonga] monte en puissance depuis quelques temps et elle est bien meilleure que ce que devrait l’être une joueuse de son âge”, reconnaît sa compatriote et coéquipière, Gabby Williams. “C'est l’une des principales raisons qui font que nous avons réussi à rester dans le match et elle va continuer de s’améliorer.”

Une prestation marquée par un quatrième quart-temps où Dominique Malonga a inscrit dix points tout en limitant A’ja Wilson à cinq unités.

“La confiance vient en jouant de plus en plus”, explique Dominique Malonga. “L’entraîneuse compte sur moi. Maintenant, quand j’arrive sur le terrain, je sais ce que je peux apporter et je joue simplement.”

Néanmoins, le Storm enchaîne un quatrième revers de suite et tentera de retrouver le chemin de la victoire ce dimanche avec un déplacement à Los Angeles.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.