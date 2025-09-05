La qualification en playoffs, une simple étape dans la progression des Valkyries

Après avoir comblé un retard de 20 points pour s’imposer face aux Wings (84-80), les Valkyries ont validé leur billet pour les playoffs, une première pour une franchise d’expansion en WNBA. Une qualification qui ponctue une saison exceptionnelle, alors que personne ne s’attendait à voir la franchise de Golden State jouer à un tel niveau.

“Beaucoup de personnes ne croyaient pas en nous et finalement c’était plutôt une bonne chose. Il vaut mieux jouer en tant qu’outsider et surprendre tout le monde” explique Janelle Salaün après la rencontre face à Dallas. “Je sais que c’est une position que toutes les filles dans ce vestiaire ont eue tout au long de leur carrière.”

Une qualification d’autant plus formidable au vu de la tournure de la saison des Valkyries qui ont perdu leur meilleure joueuse et All-Star, Kayla Thornton, en milieu de saison. Pourtant Golden State ne s’est pas démontée et a pu compter sur la profondeur de son effectif pour continuer à enchaîner les victoires.

“Pour moi, c’est ce que nous devions faire” confie la coach, Natalie Nakase. “J’abordais chaque match en me disant que la victoire était impérative. Je disais à chaque fois à mes joueuses qu’on les avait choisies pour ça.”

Parmi les joueuses qui ont explosé en cette fin de saison, il y a Veronica Burton. Les Valkyries ont remporté 9 de leurs 12 derniers matchs, une période durant laquelle la meneuse de Golden State affiche 15 points, 8 passes et 5 rebonds de moyenne. Face aux Wings, elle a brillé avec 15 unités dont sept dans les 23 dernières secondes.

Une qualification en toute humilité

“J’ai juste essayé de marquer au moment où cela comptait”, raconte-t-elle. “Avoir la confiance de mes coéquipières m’a beaucoup aidée. Cette victoire témoigne de tout le travail que l’on a réalisé cette saison et de la confiance du front office. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire, mais nous pouvons apprécier le moment.”

Si la qualification en playoffs est assurée, la saison n’est pas finie pour autant. Il reste trois matchs à jouer aux Valkyries et selon les résultats des coéquipières de Carla Leite, elles pourraient passer devant le Liberty pour terminer à la cinquième place du classement.

“Nous n’avons pas fini le travail”, rappelle Natalie Nakase. “Nous devons continuer à vivre le moment présent comme nous l’avons fait tout au long de la saison. Je n’ai pas autorisé mes joueuses à célébrer. Elles peuvent apprécier le moment, mais avec humilité. Si elles veulent continuer à avancer, elles doivent rester concentrées.”