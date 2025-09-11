Des records de franchise pour Tina Charles et Rhyne Howard

Pour son dernier match de la saison, le Dream se déplaçait dans le Connecticut pour y défier une équipe du Sun qui ne pouvait compter ni sur Bria Hartley (genou), ni sur Leila Lacan (raisons personnelles).

Assez logiquement donc, Atlanta prend rapidement le contrôle de ce match puisque les joueuses de Karl Smesko mènent 31 à 13 au terme d’un premier quart-temps où elles ont affiché 64% de réussite au tir.

Si dans le deuxième acte, l’écart atteint les 24 unités, l’événement majeur de cette première période reste ce tir à mi-distance inscrit par Tina Charles à trois minutes de la mi-temps. Un panier qui lui permet de dépasser DeWanna Bonner pour devenir la meilleure marqueuse de l’histoire du Sun sur une saison. L’ancienne MVP finit son exercice 2025 avec 700 points au compteur tandis que l’actuelle joueuse du Mercury en avait inscrit 697.

Toutefois, malgré cela, Connecticut est menée 51 à 28 au moment de rejoindre les vestiaires. Pourtant après la pause, les joueuses de Rachid Meziane parviennent à revenir à neuf longueurs (63-54), mais c’est insuffisant pour espérer s’imposer puisque le Dream remet un coup de collier pour reprendre 13 points d’avance avant d’entamer le dernier acte. Un quatrième quart-temps à sens unique où Atlanta recrée un écart, comme souvent, grâce à des tirs à 3-points et finit par s’imposer tranquillement 88 à 72.

Une victoire qui permet au Dream de reprendre la deuxième place au classement, mais Atlanta terminera troisième en cas de victoire des Aces face aux Sparks ce jeudi.

Rhyne Howard dans l’histoire du Dream

Pour le dernier match de cette saison régulière, Rhyne Howard termine à 15 points en réussissant trois tirs à 3-points, ce qui lui permet de franchir la barre des 100 tirs à longue distance inscrits cette saison, une première dans l’histoire du Dream.

Plus largement, c’est la neuvième joueuse à réussir cette performance après Arike Ogunbowale, Kelsey Plum, Sabrina Ionescu, Caitlin Clark, Kelsey Mitchell, Kayla McBride, Jewell Loyd et Diana Taurasi.

Un record de franchise qui vient ponctuer une belle saison à 3-points puisque Rhyne Howard est devenue la troisième joueuse de l’histoire de la WNBA à inscrire 9 tirs de loin sur un match. Une performance qu’elle a réalisée deux fois cette saison. D’abord, en juin dernier face au Sky où elle avait terminé à 9/19 de loin et elle a répété l’opération jeudi dernier avec un 9/17 derrière l’arc face aux Sparks.