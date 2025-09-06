Rhyne Horward en mode Stephen Curry

Les Sparks avaient besoin d'un exploit pour continuer à croire en leurs chances de qualification en playoffs à trois matchs de la fin. Malgré l'absence d'Allisha Gray côté Dream, il n'y a pas eu de miracle pour Los Angeles, reparti de Géorgie avec un nouveau revers de 19 points dans les valises (104-85). De son côté, le Dream avait besoin de son quinzième succès de la saison à la maison pour conserver sa deuxième place malgré la pression de Las Vegas.

Tout au long du match, Atlanta a surtout pu compter sur une nouvelle prestation exceptionnelle de Rhyne Howard, bouclée à 37 points à 9/17 à 3-points, mais aussi 6 passes décisives et 5 rebonds. C'est la deuxième fois de la saison qu'elle atteint cette barre après son 9/19 contre Chicago en début de saison. L'exploit est de taille puisque seules trois joueuses en WNBA ont atteint ce seuil, Arike Ogunbowale, Jewell Loyd et Kelsey Mitchell.

Le déluge, jusqu'au bout

Rhyne Howard a donné le ton dès le premier quart-temps avec cinq paniers à 3-points inscrits, bien aidée par Naz Hilmon et Maya Caldwell pour porter la marque à 31-24 après dix minutes de jeu. L'écart est rapidement monté jusqu'à +13, avant la réponse de Dearica Hamby (26 points), dans un tout autre style, entre ses 11 points et son service pour le panier extérieur de Kelsey Plum (20 points). De quoi maintenir le suspense jusqu'à la pause (56-52).

A son tour, Kelsey Plum a servi Dearica Hamby pour le panier de l'égalisation à 64-64, puis ce fut le trou noir, oo plutôt un 13-2 passé par Altanta pour renvoyer LA dans les cordes, avec une Maya Caldwell intenable, et un 3-points de plus pour Rhyne Howard (77-66). Le duo en a remis une couche avec deux nouveaux 3-points pour conclure le troisième acte sur le score de 85-72. Sur sa lancée, le Dream a su finir fort avec encore Maya Caldwell (19 points), Jordin Canada et Naz Hilmon pour égaler le record à 3-points de la franchise (19) et finir sans trembler.

Mathématiquement encore en vie, les Sparks devront impérativement gagner ce dimanche à domicile contre Dallas. Le Dream accueillera pour sa part Connecticut ce lundi.