En mode record, Rhyne Howard coule le Sky d’Angel Reese

Le Sky est à la peine en ce début de saison et était loin d’être favori dans ce duel face au Atlanta Dream. Pourtant, Chicago entame bien son match et prend même l’avantage dans le deuxième quart-temps grâce à deux tirs à trois points consécutifs de Rachel Banham et un bon passage d’Angel Reese (31-23).

Toutefois, les joueuses de Tyler Marsh ne parviennent pas à creuser l’écart car Rhyne Howard inscrit ses sept premiers points de la rencontre tandis qu’Allisha Gray met un tir sur le buzzer de la première mi-temps pour ramener le Dream à une seule longueur (39-38).

Après la pause, Kamilia Cardoso et Angel Reese redonnent deux possessions d’avance au Sky, mais Rhyne Howard rentre deux tirs à trois points consécutifs et le Dream reprend enfin les commandes de cette partie. Pourtant, Chicago reste dans le match et n’a que quatre points de retard (58-54) avant de débuter le dernier quart-temps.

Si la défense du Sky avait résisté aux assauts du Dream pendant 30 minutes, elle craque complètement dans le quatrième quart-temps à cause d’une seule joueuse : Rhyne Howard (36 points, 8 rebonds). La numéro 1 de la Draft 2022 met 17 points dans les 10 dernières minutes, soit plus que l’intégralité de l’effectif du Sky (16). Surtout, elle inscrit cinq tirs à 3-points dans cet ultime acte pour porter son total à neuf, un record de franchise, mais aussi un record WNBA égalé.

Le coup de chaud de Rhyne Howard

Avant Rhyne Howard, elles n’étaient que trois joueuses à avoir inscrit neuf tirs à 3-points sur une seule rencontre : Arike Ogunbowale, Jewell Loyd et Kelsey Mitchell.

« C’est une joueuse exceptionnelle », souligne son entraîneur Karl Smesko. « Je lui demande d’être agressive. Dans le quatrième quart-temps, elle a eu la balle et le Sky lui a offert un peu d’espace. Elle a juste rentré ses tirs. Plus elle est agressive et plus elle donne des espaces à ses coéquipières. Quand elle pénètre et que les adversaires viennent aider, elle peut lâcher le ballon pour laisser quelqu’un d’autre finir l’action. »

Face au coup de chaud de Rhyne Howard, le Sky coule et s’incline 70-88. Chicago concède une 10e défaite en 12 matchs et n’a toujours pas remporté le moindre match dans cette Commissioner’s Cup (0 victoire et 3 défaites).

« J’essaye d’obtenir de la régularité avec les cinq titulaires. Je pense que nous avons fait les bons efforts pendant la majorité de la rencontre », relativise l’entraîneur du Sky, Tyler Marsh. « Rhyne Howard a pris feu et il a été difficile de l’arrêter, mais nous avons eu de bons passages en attaque. En tant qu’entraîneur, je cherche toujours à retenir le positif pour montrer à mon équipe qu’il y a des domaines où nous progressons. »

Le Dream tentera ce dimanche d’enchaîner un troisième succès de rang en défiant les Mystics de Kiki Iriafen tandis que mardi prochain, le Sky essaiera de retrouver le chemin de la victoire en défiant cette même équipe de Washington.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.