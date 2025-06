Face aux nombreuses critiques, Ariel Atkins défend Angel Reese

Face au Liberty, Angel Reese a probablement réussi son meilleur match offensif de la saison avec 17 points et 11 rebonds, son 30e double-double en carrière après 42 matchs, un record en WNBA. Pourtant, une fois encore, les questions n’étaient pas centrées sur sa performance sur le terrain, mais sur toutes les critiques qu’elle peut subir en dehors des parquets.

« Ce qu’il se passe sur Internet ne m’intéresse pas », commente Angel Reese. « Je reçois tellement d’amour en vrai et je n’ai jamais croisé une personne négative à mon égard en trois ans. Si les personnes sur Internet sont derrière un clavier, c’est bien pour une raison. »

Après avoir répondu à une deuxième question concernant l’importance du staff du Sky, sa coéquipière Ariel Atkins a décidé de prendre la parole pour défendre Angel Reese.

« Ce n’est qu’une gamine de 23 ans », rappelle dans un premier temps la joueuse de Chicago. « Et malgré toutes les critiques qu’elle subit au quotidien, elle continue de répondre présente. Sa couronne est lourde et elle doit continuer d’avoir cette carapace parce que sinon des personnes tenteraient de la briser à cause de la manière dont elle se comporte ou de son apparence. Elle sait qui elle est et personne ne va la détruire à cause de ça. Maintenant, j’espère que toutes vos questions concerneront le basket parce que tout le reste n’est pas pertinent. Nous sommes là pour jouer au basket et nous traversons une période difficile en ce moment. »

Une équipe du Sky derrière Angel Reese

Une intervention qui a visiblement beaucoup touché Angel Reese, émue pendant qu’Ariel Atkins parlait. La numéro 7 de la Draft 2024 l’a remerciée avant de poursuivre cette conférence de presse en soulignant l’importance de ses coéquipières : « Je sais qu’elles me font confiance et qu’elles assurent mes arrières. Ariel [Atkins] me couvre tout le temps. J’adore être membre d’une équipe qui a une totale confiance en moi et qui sait ce que je peux produire sur le terrain. »

Justement, en parlant de terrain, le début de saison d’Angel Reese reste poussif. Elle tourne à 9.1 points (à 31% au tir) et 12.3 rebonds par soir, des moyennes en baisse par rapport à la saison passée. À l’inverse, elle perd plus de ballons avec une moyenne de 3.7 « turnovers » par match contre 2.2 en 2024.

Dans le marasme du Sky, la situation d’Angel Reese symbolise un début de saison bien compliqué pour Chicago. En témoigne ce bilan bien en dessous des attentes de seulement deux victoires pour six défaites et la rupture des ligaments croisés de Courtney Vandersloot, déjà annoncée absente jusqu’à la fin de la saison.