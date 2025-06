Sale nouvelle pour le Sky : Courtney Vandersloot va manquer le reste de la saison WNBA

Début de saison extrêmement compliqué pour le Chicago Sky. La franchise WNBA de l’Illinois n’a ainsi gagné que deux matchs disputés sur sept (face aux Dallas Wings, les cancres actuels de la ligue…), et elle vient d’apprendre que Courtney Vandersloot allait manquer le reste de la saison suite à une déchirure d’un ligament croisé du genou !

À 36 ans, la meneuse de jeu était revenue dans le club de ses débuts, après un passage de deux ans au New York Liberty, afin d’essayer de mettre sur orbite le duo d’intérieures, Angel Reese et Kamilla Cardoso.

C’est que Courtney Vandersloot a été sept fois la meilleure passeuse de WNBA (2014, 2017–2021, 2023) et Chicago comptait beaucoup sur la double championne (2021 et 2024) et quintuple All-Star (2011, 2019, 2021-2023).

« Elle est notre moteur », expliquait l’entraîneur de Chicago, Tyler Marsh, avant que la gravité du problème ne soit connu. « Elle est notre capitaine et notre leader sur le terrain, donc c’est évidemment un coup dur. »

Sans Courtney Vandersloot, le Sky devrait encore plus responsabiliser la rookie Hailey Van Lith, en espérant que Moriah Jefferson revienne rapidement sur les terrains.