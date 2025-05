Les favorites, les Françaises, les effectifs… Présentation complète de la saison 2025 en WNBA

Alors qu’on approche de la fin de la saison NBA, puisque les demi-finales de conférence se terminent, la WNBA débute ce soir avec trois matchs : Washington – Atlanta, Dallas – Minnesota et Golden State – Los Angeles.

Pour la ligue féminine, c’est une année cruciale après l’explosion médiatique de la saison passée, marquée par l’arrivée de Caitlin Clark. Avant le nouvel accord collectif qui rentrera en application la saison prochaine, la WNBA doit solidifier ses positions, sur le terrain et en dehors. Ça tombe bien, les atouts sont nombreux…

LES FAVORITES

*****

New York Liberty | Minnesota Lynx | Las Vegas Aces

Champion en titre, le New York Liberty fait évidemment partie des favoris à sa propre succession, surtout que son noyau dur (Breanna Stewart, Jonquel Jones, Sabrina Ionescu, Leonie Fiebich…) n’a pas bougé. Avec en plus le retour de Marine Johannès, le club devrait encore jouer les premiers rôles… et continuer d’artiller à 3-points, avec un jeu très au large qui a fait des ravages la saison dernière. Et qui peut être poussé encore plus loin !

Favori des GM, le Minnesota Lynx de Napheesa Collier mise aussi sur la continuité pour aller chercher le titre. Surmotivée par la défaite en finale l’an passé, la troupe de Cheryl Reeve a tous les ingrédients nécessaires pour le titre, avec en plus les renforts de Jessica Shepard et Marième Badiane, qui viennent densifier encore une rotation déjà particulièrement solide, des deux côtés du terrain…

Du côté des Las Vegas Aces, il y a eu pas mal de changements. A’ja Wilson, Jackie Young, Chelsea Gray et Kiah Stokes sont toujours là mais Alysha Clark a rejoint Seattle alors que Kelsey Plum a filé à Los Angeles. La scoreuse Jewell Loyd est arrivée mais la profondeur de l’équipe soulève des questions. Certes, l’équipe de Becky Hammon est emmenée par la meilleure joueuse du monde, A’ja Wilson, mais est-ce que ce sera suffisant pour remonter sur le trône de la WNBA, après les titres de 2022 et 2023, alors que la concurrence s’est renforcée ?

****

Indiana Fever | Seattle Storm

Après avoir retrouvé les playoffs suite à l’arrivée de Caitlin Clark, l’Indiana Fever ne veut pas perdre de temps. Le club a récupéré Stephanie White pour mettre en place son projet, et recruté Natasha Howard, DeWanna Bonner et Sophie Cunningham, tout en gardant Kelsey Mitchell. La franchise devrait encore proposer un jeu offensif susceptible de mettre à mal tous les adversaires… mais il faudra que la défense tienne aussi le choc.

Du côté du Seattle Storm, on a plutôt bien géré l’intersaison, alors que les blessures chez les arrières et le feuilleton Jewell Loyd auraient pu plonger le club dans les abysses. Gabby Williams, Nneka Ogwumike, Skylar Diggins et Ezi Magbegor sont toujours là, les expérimentées Erica Wheeler, Alysha Clark et Lexie Brown sont arrivées et Dominique Malonga est attendue pour booster tout ça. La production de la deuxième choix de la dernière Draft, en sortie de banc, sera d’ailleurs essentielle pour Seattle, qui a besoin de remplaçants efficaces.

***

Phoenix Mercury | Atlanta Dream | Chicago Sky | Los Angeles Sparks

Dans l’Arizona, on aime les « Big Three » et à côté de celui des Suns, le Phoenix Mercury a mis en place le sien avec Satou Sabally, Alyssa Thomas et Kahleah Copper. Le problème, comme chez leurs homologues masculins, c’est de savoir s’il peut fonctionner ensemble… et recevoir suffisamment d’aide alors que le club tourne une énorme page de son histoire avec la retraite de Diana Taurasi et le départ de Brittney Griner.

Justement, cette dernière doit permettre au Atlanta Dream de mettre en place le plan de jeu de Karl Smesko, basé sur le 3-points. Avec Brionna Jones, l’équipe dispose également de deux forces poste bas. À condition de pouvoir les alimenter alors que la blessure de Jordin Canada laisse le club sans aucune meneuse de jeu de formation…

Du côté du Chicago Sky, Angel Reese et Kamilla Cardoso vont tenter d’accrocher les playoffs pour leur deuxième saison. Pour cela, elles comptent sur l’arrivée de Courtney Vandersloot pour bien les alimenter, mais l’équipe aura aussi besoin d’adresse extérieure, et les questions se posent toujours dans le domaine.

Pour les Los Angeles Sparks, l’arrivée de Kelsey Plum est un sacré boost, l’ancienne de Las Vegas devant apporter sa science du jeu pour faire fonctionner le système rapide de Lynne Roberts. Avec le retour de blessure de Cameron Brink, l’équipe de Los Angeles a des motifs d’espoir, au moins pour espérer accrocher les playoffs.

**

Dallas Wings | Connecticut Sun | Golden State Valkyries | Washington Mystics

En queue de peloton, les Dallas Wings ont les armes extérieures (Paige Bueckers, DiJonai Carrington, Ty Harris, Aziaha James et Arike Ogunbowale) pour lutter face aux autres franchises, mais le secteur intérieur paraît beaucoup trop faible pour tenir sur la durée d’une saison complète.

En totale reconstruction (et possiblement bientôt en vente) après les départs de DiJonai Carrington, Ty Harris, DeWanna Bonner et Alyssa Thomas, le Connecticut Sun de Rachid Meziane va de son côté chercher à poser les fondations de son futur, grâce à l’influence de l’expérimentée Tina Charles, et des jeunes (Aneesah Morrow, Saniya Rivers, Leïla Lacan…) qui vont avoir un vrai rôle.

Toute nouvelle franchise, les Golden State Valkyries vont de leur côté s’appuyer sur un effectif très international, avec notamment trois Françaises à terme (Carla Leite, Janelle Salaün et Iliana Rupert) pour réussir leur première saison en WNBA. Historiquement, il est difficile pour les franchises d’expansion de briller pour leurs débuts et on voit mal comment la nouvelle franchise de la Baie pourrait faire exception à la règle.

Enfin, les Washington Mystics misent à fond sur la jeunesse et la Draft, et ça pourrait encore beaucoup bouger dans la capitale fédérale, qui n’a pas d’objectifs à court terme. Sonia Citron, Kiki Iriafen et Aaliyah Edwards vont pouvoir se développer tranquillement, alors que la grave blessure de Georgia Amoor a déjà plombé l’ambiance.

LES FRANÇAISES

Alors que les demandes de la FFBB avaient très fortement limité les possibilités pour les Françaises évoluant en WNBA, le changement de doctrine a complètement modifié les choses cette saison. Le contingent est ainsi dense, avec neuf Françaises au total dans les différents « rosters », dont plusieurs avec des rôles importants.

Dominique Malonga et Gabby Williams | Seattle Storm

C’est peut-être dans la « Cité Émeraude » que les Françaises sont les plus attendues. D’abord car Gabby Williams y avait déjà un rôle important, mais aussi car tout le monde attend beaucoup de Dominique Malonga. La deuxième choix de la dernière Draft débutera en relais d’Ezi Magbegor, mais ses performances seront scrutées…

Marine Johannès | New York Liberty

Choisie en 38e position de la dernière Draft, Adja Kane attendra un peu pour rejoindre Marine Johannès au New York Liberty. La shooteuse folle des Bleues a déjà rappelé ce qu’elle pouvait apporter en présaison, avec notamment un shoot à 3-points sur un pied qui a montré à tous les fans de WNBA ce qu’ils avaient raté l’an passé.

Marième Badiane | Minnesota Lynx

À 30 ans, la très solide Marième Badiane va enfin traverser l’Atlantique et découvrir la WNBA. Et pas n’importe où puisqu’elle rejoint le Minnesota Lynx, parmi les favoris pour le titre de cette saison. Coach de la franchise de Minneapolis mais également de la sélection américaine, Cheryl Reeve avait vu la joueuse de Fenerbahce à l’œuvre lors de la finale des Jeux olympiques et avait tenté de la faire venir dès l’issue de la compétition. Il faut dire que l’intérieure tricolore avait livré un gros combat face à A’ja Wilson, sa quatrième faute ayant peut-être été le tournant de la rencontre pour les Bleues. Reste à voir désormais quel sera son rôle dans un club à l’effectif déjà très dense.

Leïla Lacan et Bria Hartley | Connecticut Sun

Sous les ordres de Rachid Meziane, Bria Hartley va tenter de mettre en place les principes du coach français, qui a du pain sur la planche. Alors qu’elle est actuellement au milieu des finales du championnat de France, Leïla Lacan va rejoindre les Etats-Unis pour se familiariser avec sa franchise dans la foulée, mais elle n’ira sur les parquets WNBA qu’après l’EuroBasket 2025. Avec son style de jeu, la jeune meneuse/arrière pourrait d’ailleurs surprendre beaucoup de monde aux Etats-Unis, où elle n’est pas forcément très attendue.

Carla Leite, Janelle Salaün et Iliana Rupert* | Golden State Valkyries

Pour sa première saison en WNBA, la franchise de Golden State a misé sur l’international, avec notamment plusieurs Françaises. Migna Touré n’a pas passé le « cut » mais Carla Leite et Janelle Salaün vont bien débuter la saison avec les Valkyries, alors qu’Iliana Rupert devrait les rejoindre dès la fin de l’EuroBasket 2025.

LES EFFECTIFS

ATLANTA DREAM

Guards : Jordin Canada, Allisha Gray, Shatori Walker-Kimbrough, Rhyne Howard, Te-Hina Paopao, Maya Caldwell

Forwards : Nia Coffey, Brionna Jones, Naz Hillmon, Taylor Thierry

Center : Brittney Griner

CHICAGO SKY

Guards : Ariel Atkins, Rachel Banham, Moriah Jefferson, Kia Nurse, Courtney Vandersloot, Hailey Van Lith

Forwards : Rebecca Allen, Michaela Onyenwere, Angel Reese, Maddy Westbeld

Center : Kamilla Cardoso, Elizabeth Williams

CONNECTICUT SUN

Guards : Yvonne Anderson, Marina Mabrey, Lindsay Allen, Diamond DeShields, Jacy Sheldon, Leïla Lacan, Saniya Rivers, Bria Hartley

Forwards : Tina Charles, Aneesah Morrow, Robyn Parks, Haley Peters

Center : Olivia Nelson-Ododa

DALLAS WINGS

Guards : DiJonai Carrington, Arike Ogunbowale, Tyasha Harris, Paige Bueckers, Aziaha James, JJ Quinerly, Kaila Charles

Forwards : Myisha Hines-Allen, NaLyssa Smith, Maddy Siegrist

Center : Teaira McCowan, Luisa Geiselsoder

GOLDEN STATE VALKYRIES

Guards : Tiffany Hayes, Kate Martin, Carla Leite, Veronica Burton, Julie Vanloo

Forwards : Monique Billings, Stephanie Talbot, Kayla Thornton, Temi Fagbenle, Cecilia Zandalasini, Janelle Salaün

Center : Kyara Linskens, Iliana Rupert*

INDIANA FEVER

Guards : Kelsey Mitchell, Lexie Hull, Caitlin Clark, Sydney Colson, Sophie Cunningham

Forwards : Damiris Dantas, Natasha Howard, DeWanna Bonner, Brianna Turner

Center : Aliyah Boston, Makayla Timpson

LAS VEGAS ACES

Guards : Dana Evans, Chelsea Gray, Jewell Loyd, Jackie Young, Tiffany Mitchell, Aaliyah Nye

Forwards : A’ja Wilson, Kierstan Bell, Crystal Bradford, Cheyenee Parker-Tyus

Center : Megan Gustafson, Kiah Stokes, Liz Kitley

LOS ANGELES SPARKS

Guards : Kelsey Plum, Julie Allemand, Rae Burrell, Odyssey Sims, Sarah Ashlee Barker

Forwards : Dearica Hamby, Cameron Brink, Rickea Jackson, Sania Feagin, Emma Cannon

Center : Azura Stevens, Mercedes Russell

MINNESOTA LYNX

Guards : Natisha Hiedeman, Kayla McBride, Karlie Samuelson, Courtney Williams, Bridget Carleton

Forwards : Alanna Smith, Napheesa Collier, Diamond Miller, Alissa Pili, Anastasia Olairi Kosu, Jessica Shepard

Center : Marième Badiane

NEW YORK LIBERTY

Guards : Natasha Cloud, Marquesha Davis, Sabrina Ionescu, Marine Johannès, Jaylyn Sherrod

Forwards : Breanna Stewart, Leonie Fiebich, Kennedy Burke, Rebekah Gardner, Isabelle Harrison

Center : Jonquel Jones, Nyara Sabally

PHOENIX MERCURY

Guards : Monique Akoa Makani, Lexi Held, Kitija Laksa, Sevgi Uzun, Sami Whitcomb

Forwards : Kahleah Copper, Natasha Mack, Murjanatu Musa, Alexis Prince, Satou Sabally, Alyssa Thomas

Center : Kalani Brown

SEATTLE STORM

Guards : Skylar Diggins, Zia Cooke, Lewie Brown, Erica Wheeler,

Forwards : Ezi Magbegor, Nneka Ogwumike, Gabby Williams, Alysha Clark, Katie Lou Samuelson

Center : Dominique Malonga, Li Yueru

WASHINGTON MYSTICS

Guards : Sug Sutton, Jade Melbourne, Georgia Amoore, Brittney Sykes, Siona Citron, Lucy Olsen,

Forwards : Shakira Austin, Aaliyah Edwards, Sika Koné, Kiki Iriafen, Emily Engstler

Center : Stefanie Dolson