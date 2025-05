Dominique Malonga plébiscitée dans le sondage des GM de la WNBA

Comme en NBA, les GM de la WNBA ont été interrogés en amont de la saison de leur ligue, au sujet d’un vaste choix de sujets. On retiendra que le Minnesota Lynx et Napheesa Collier ont la cote pour le titre de champion et celui de MVP… mais aussi que Dominique Malonga a déjà conquis tout le monde outre-Atlantique.

Paige Bueckers lui est pourtant préférée comme probable future « Rookie de l’année », mais la Française l’emporte pour savoir quelle débutante sera la meilleure dans cinq ans. Tout comme elle est citée en premier comme plus grosse « steal » de la dernière Draft, alors qu’elle a pourtant été sélectionnée en deuxième position…

Dominique Malonga est également citée parmi les joueuses les plus athlétiques et même parmi les joueuses que les GM prendraient s’ils devaient démarrer une franchise à partir de rien !

PRÉDICTIONS

Quelle équipe remportera les Finales WNBA 2025 ?

1. Minnesota – 60%

2. New York – 20%

3. Indiana – 10%

– Las Vegas – 10%

JOUEUSES

Qui remportera le titre de MVP WNBA en 2025 ?

1. Napheesa Collier, Minnesota – 67 %

2. A’ja Wilson, Las Vegas – 25 %

3. Caitlin Clark, Indiana – 8 %

Si vous lanciez une franchise aujourd’hui et que vous pouviez signer n’importe quelle joueuse de la WNBA, qui choisiriez-vous ?

1. Caitlin Clark, Indiana – 50 %

2. A’ja Wilson, Las Vegas – 33 %

Ont aussi reçu des votes : Napheesa Collier (MIN), Dominique Malonga (SEA)

Quelle joueuse force le plus les coachs adverses à s’ajuster ?

1. A’ja Wilson, Las Vegas – 33 %

2. Caitlin Clark, Indiana – 25 %

– Breanna Stewart, New York – 25 %

Ont aussi reçu des votes : Alyssa Thomas (PHX), Napheesa Collier (MIN)

Quelle joueuse est la plus susceptible d’exploser cette saison ?

1. Satou Sabally, Phoenix – 20 %

Ont aussi reçu des votes : Maddy Siegrist (DAL), Marina Mabrey (CON), Kelsey Plum (LAS), Gabby Williams (SEA), Aliyah Boston (IND), Rickea Jackson (LAS), Rhyne Howard (ATL), Brittney Griner (ATL)

Quelle est la meilleure meneuse de jeu de WNBA ?

1. Caitlin Clark, Indiana – 50 %

– Chelsea Gray, Las Vegas – 50 %

Quelle est la meilleure arrière de WNBA ?

1. Caitlin Clark, Indiana – 33 %

2. Kayla McBride, Minnesota – 25 %

– Sabrina Ionescu, New York – 25 %

Ont aussi reçu des votes : Arike Ogunbowale (DAL), Jackie Young (LVA)

Quelle est la meilleure ailière de WNBA ?

1. Napheesa Collier, Minnesota – 33 %

– A’ja Wilson, Las Vegas – 33 %

3. Breanna Stewart, New York – 25 %

4. Alyssa Thomas, Phoenix – 8 %

Quelle est la meilleure intérieure de WNBA ?

1. A’ja Wilson, Las Vegas – 50 %

2. Jonquel Jones, New York – 33 %

3. Brittney Griner, Atlanta – 17 %

INTERSAISON

Quelle équipe a réalisé les meilleurs mouvements pendant l’intersaison ?

1. Indiana – 64 %

2. Dallas – 18 %

Ont aussi reçu des votes : Phoenix, Chicago

Quelle acquisition aura le plus gros impact ?

1. Alyssa Thomas, Phoenix – 50 %

2. Kelsey Plum, Los Angeles – 30 %

3. Satou Sabally, Phoenix – 20 %

Quelle acquisition est la plus sous-estimée ?

1. Sophie Cunningham, Indiana – 17 %

– Ariel Atkins, Chicago – 17 %

– DiJonai Carrington, Dallas – 17 %

Ont aussi reçu des votes : DeWanna Bonner (IND), Natasha Cloud (NYL), Sami Whitcomb (PHX), Courtney Vandersloot (CHI), Kayla Thornton (GSW), Alyssa Thomas (PHX)

Quel mouvement a été le plus surprenant de l’intersaison ?

1. DeWanna Bonner, Indiana – 33 %

2. Brittney Griner, Atlanta – 17 %

– Brionna Jones, Atlanta – 17 %

Ont aussi reçu des votes : Natasha Howard (IND), Satou Sabally (PHX), Kelsey Plum (LAS), Natasha Cloud (NYL)

Quelle équipe progressera le plus en 2025 ?

1. Indiana – 42 %

2. Chicago – 33 %

3. Atlanta – 17 %

4. Los Angeles – 8 %

RECRUES + INTERNATIONALES

Qui remportera le titre de Rookie de l’année 2025 en WNBA ?

1. Paige Bueckers, Dallas – 73 %

2. Dominique Malonga, Seattle – 18 %

3. Sonia Citron, Washington – 9 %

Quelle rookie sera la meilleure joueuse dans cinq ans ?

1. Dominique Malonga, Seattle – 60 %

2. Paige Bueckers, Dallas – 40 %

Quelle recrue a été le plus gros « steal » au vu de sa position dans la Draft ?

1. Dominique Malonga, Seattle – 20 %

– Aaliyah Nye, Las Vegas – 20 %

– Makayla Timpson, Indiana – 20 %

Ont également reçu des votes : Sarah Ashlee Barker (LAS), Anastasiia Kosu (MIN), Hailey Van Lith (CHI), Aziaha James (DAL)

Quelle est la meilleure joueuse internationale de la WNBA ?

1. Jonquel Jones, New York – 50 %

2. Ezi Magbegor, Seattle – 17 %

– Dominique Malonga, Seattle – 17 %

Ont également reçu des votes : Leonie Fiebich (NYL), Satou Sabally (PHX)

Quel pays (hors États-Unis) produit actuellement les meilleurs talents WNBA ?

France – 92 %

Allemagne – 8 %

DÉFENSE

Quelle est la meilleure défenseuse de WNBA ?

1. Napheesa Collier, Minnesota – 33 %

2. Alyssa Thomas, Phoenix – 25 %

3. A’ja Wilson, Las Vegas – 17 %

Ont également reçu des votes : Brittney Sykes (WAS), Ezi Magbegor (SEA), Breanna Stewart (NYL)

Quelle est la meilleure défenseuse intérieure de WNBA ?

1. A’ja Wilson, Las Vegas – 67 %

2. Ezi Magbegor, Seattle – 17 %

– Napheesa Collier, Minnesota – 17 %

Quelle est la meilleure défenseuse extérieure de la WNBA ?

1 – DiJonai Carrington, Dallas – 27 %

2. Jackie Young, Las Vegas – 18 %

– Brittney Sykes, Washington – 18 %

Ont également reçu des votes : Alyssa Thomas (PHX), Jordin Canada (ATL), Bridget Carleton (MIN), Natasha Cloud (NYL)

Quelle équipe aura la meilleure défense en 2025 ?

1. Minnesota – 73 %

Ont également reçu des votes : Seattle, Las Vegas, New York

ENTRAÎNEURS

Quel est le meilleur entraîneur principal de WNBA ?

1. Cheryl Reeve, Minnesota – 83 %

2. Becky Hammon, Las Vegas – 17 %

Quel entraîneur est le meilleur gestionnaire/motivateur ?

1. Cheryl Reeve, Minnesota – 36 %

2. Becky Hammon, Las Vegas – 27 %

– Stephanie White, Indiana – 27 %

4. Sandy Brondello, New York – 9 %

Quel entraîneur fait les meilleurs ajustements en cours de match ?

1. Cheryl Reeve, Minnesota – 50 %

2. Becky Hammon, Las Vegas – 33 %

3. Sandy Brondello, New York – 17 %

Quel entraîneur met en place la meilleure attaque ?

1. Cheryl Reeve, Minnesota – 45 %

– Becky Hammon, Las Vegas – 45 %

3. Karl Smesko, Atlanta – 10 %

Quel entraîneur rookie ou ayant changé d’équipe aura le plus grand impact ?

1. Stephanie White, Indiana – 50 %

2. Tyler Marsh, Chicago – 40 %

3. Karl Smesko, Atlanta – 10 %

Quelle joueuse active deviendra la meilleure coach un jour ?

1. Chelsea Gray, Las Vegas – 36 %

2. Courtney Vandersloot, Chicago – 18 %

Ont également reçu des votes : Bridget Carleton (MIN), Georgia Amoore (WAS), Rachel Banham (CHI), Lindsay Allen (CON), Alysha Clark (SEA)

Quelle ancienne joueuse, qui n’est pas encore coach en WNBA, devrait l’être ?

1. Dawn Staley – 18 %

– Lisa Leslie – 18 %

– Candice Dupree – 18 %

– Sue Bird – 18 %

Ont également reçu des votes : Maya Moore, Candace Parker, Katie Smith

DIVERS

Quelles équipes mèneront leur conférence lors de la Commissioner’s Cup et se qualifieront pour la finale ?

1. Minnesota (Ouest) vs. New York (Est) – 50 %

2. Las Vegas (Ouest) vs. New York (Est) – 25 %

3. Minnesota (Ouest) vs. Indiana (Est) – 17 %

4. Las Vegas (Ouest) vs. Indiana (Est) – 8 %

Quelle équipe sera la plus fun à regarder ?

1. Indiana – 75 %

Ont également reçu des votes : Phoenix, Las Vegas, Dallas

Quelle équipe a le meilleur avantage à domicile ?

1. New York – 50 %

2. Indiana – 42 %

3. Las Vegas – 8 %

Quelle équipe possède le noyau jeune le plus prometteur ?

1. Indiana – 50 %

2. Los Angeles – 30 %

Ont également reçu des votes : Las Vegas, Dallas

Quelle joueuse est la plus athlétique ?

1. Kahleah Copper, Phoenix – 36 %

2. Brittney Sykes, Washington – 27 %

3. Dominique Malonga, Seattle – 18 %

Ont également reçu des votes : Napheesa Collier (MIN), A’ja Wilson (LVA)

Quelle joueuse est la meilleure passeuse ?

1. Chelsea Gray, Las Vegas – 75 %

2. Caitlin Clark, Indiana – 25 %

Quelle joueuse est la meilleure leader ?

1. Napheesa Collier, Minnesota – 42%

– A’ja Wilson, Las Vegas – 42 %

Ont également reçu des votes : Breanna Stewart (NYL), Natasha Cloud (NYL)

Quelle joueuse est la plus polyvalente ?

1. Napheesa Collier, Minnesota – 42 %

2. Breanna Stewart, New York – 25 %

Ont également reçu des votes : Jackie Young (LVA), Gabby Williams (SEA), Satou Sabally (PHX), Arike Ogunbowale (DAL)

Quelle joueuse a le meilleur QI basket ?

1. Chelsea Gray, Las Vegas – 36 %

2. Caitlin Clark, Indiana – 18 %

– Courtney Vandersloot, Chicago – 18 %

Ont également reçu des votes : Napheesa Collier (MIN), Alyssa Thomas (PHX), Breanna Stewart (NYL)

Quelle joueuse voudriez-vous voir prendre le tir décisif ?

1. Chelsea Gray, Las Vegas – 25 %

2. Sabrina Ionescu, New York – 17 %

– A’ja Wilson, Las Vegas – 17 %

– Napheesa Collier, Minnesota – 17 %

Ont également reçu des votes : Caitlin Clark (IND), Courtney Williams (MIN), Breanna Stewart (NYL)