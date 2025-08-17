Moussa Diabaté refuse de revenir en Equipe de France

Après le forfait de Vincent Poirier pour l'EuroBasket 2025, on pouvait légitimement penser que Moussa Diabaté allait être rappelé par le staff des Bleus, afin de le remplacer numériquement dans le groupe (puis dans la liste finale de 12 noms).

C'est ce qu'ont justement fait Frédéric Fauthoux et ses adjoints, mais ils se sont curieusement heurtés au refus du pivot des Hornets, écarté de la pré-sélection de l'équipe de France il y a dix jours. Et vexé depuis ?

« On l'a contacté pour venir suppléer Vincent, mais il préfère se consacrer à sa saison NBA. Il a consulté son entourage et pris cette décision. On a pris note » a indiqué le sélectionneur français, dans des propos rapportés par L'Équipe.

En marge de la nouvelle victoire des Bleus sur l'Espagne en amical, qui a permis de constater qu'un intérieur supplémentaire ne serait pas de trop pour épauler Alex Sarr et Mam Jaiteh sous les panneaux, Frédéric Fauthoux a laissé entendre que les joueurs absents de la préparation « ne sont pas les premières options », car « il faut respecter » ceux qui l'ont faite et « se sont investis dans le projet ».

Comprenez-là qu'un pivot hors de la pré-sélection initiale ne devrait pas non plus être appelé en renfort. C'était donc Moussa Diabaté ou personne, et ce sera visiblement avec une paire Sarr – Jaiteh au poste 5 que la France lancera son Euro dans dix jours.

Moussa Diabate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 9 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 6 52.6 0.0 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 18 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.