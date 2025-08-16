France – Espagne : la Remontada tricolore

De retour à la maison après leur escapade victorieuse à Badalone, les Bleus ont profité de leur passage à l'Accor Arena pour honorer les néo retraités, Nicolas Batum (177 sélections) et Nando De Colo (209 sélections), mais aussi “le club des 200 [sélections]”. Peut-être perturbés par cette cérémonie exceptionnelle, l'Equipe de France a eu beaucoup de mal à trouver son rythme face à l'Espagne avant d'inverser la tendance en deuxième mi-temps pour rester invaincue dans cette prépa (78-73).

Des intentions, mais pas de conclusions…

La deuxième manche de ce France – Espagne démarre sur un faux rythme, avec deux joueurs qui sortent rapidement sur blessure avec des petits coups malencontreux, Alberto Albalde et Matthew Strazel. De leur côté, les frangins Hernangomez ne s'en embarrassent pas et sont rapidement en action, dont un dunk de Juancho avant le retour de Yabusele au contre.

La Roja rentre mieux dans son sujet avec un 14-7 au bout de 6 minutes. Les Bleus coincent offensivement, on se passe bien la balle mais ça reste inoffensif, en périphérie. Avec parfois “trop” de passes, et pas assez d'agression et de prises d'intervalles. Les Espagnols iront jusqu'à +13 (20-7) avant que Théo Maledon, futur pensionnaire de Liga ACB, n'accélère pour un panier plus la faute. Pour la première fois de la prépa en tout cas, la France est dans le dur, menée assez nettement après le premier quart (12-21).

Santi Yusta se régale

La gabegie offensive se poursuit côté tricolore, avec 12 balles perdues déjà à la mi-temps, ce qui donne 14 points aux Espagnols qui n'en demandaient pas tant. Eux qui squattent également la peinture, avec 14 points aussi ! On a bien quelques éclaircies bleues dans ce marasme, dont Sylvain Francisco qui a un impact immédiat en accélérateur de particules. Mais, à l'image de fautes bêtes de Jaiteh et Cordinier, les Bleus restent à plus de 10 longueurs devant leur public parisien…

Pendant ce temps-là, Santi Yusta se régale avec 13 points et un petit bijou de passe pour Willy Hernangomez, lui aussi bien servi avec 9 points. Pas dans le rythme en attaque et donc pas adroite (3/14 à 3-points), l'Equipe de France se retrouve logiquement dans les cordes à la mi-temps : -16 (44-28). Une autre stat fait peur : seulement 3 lancers pour les Bleus… contre 17 pour l'Espagne.

Strazel sonne la révolte

Probablement secoués par Coach Fauthoux dans les vestiaires, les Bleus essaient de montrer un autre visage au retour des vestiaires. Strazel montre encore la voie, interceptant la gonfle pour offrir un dunk tout cuit à Jaiteh, avant de s'infiltrer pour le panier plus la faute. C'est lui encore qui sert Coulibaly à 3-points, qui enchaîne avec une autre réussite et ça ramène la France à -4 seulement. Ca y est, les Bleus sont lancés… Pas tout à fait, à vrai dire.

Jaime Pradilla et Josep Puerto s'occupent de climatiser un peu l'engouement du public. La troupe de Fauthoux est plus appliquée mais ce n'est pas encore ça défensivement, avec un nouvel oubli sur une coupe de Parra vers le cercle. Maledon et Hoard ne se comprennent pas et l'Espagne continue de faire la course en tête avant le dernier quart (64-58). A 6/22 derrière l'arc, ce n'est toujours pas ça pour les shooteurs français.

Un cinglant 15-5 pour renverser la table

Véritable satisfaction de cette phase de préparation, le poste de meneur apporte encore, cette fois avec Francisco, de retour aux affaires. En manque de rythme après son coup au poignet, Cordinier parvient à ramener la France à -1. Enfin efficaces en défense avec plusieurs “stops” consécutifs, les Bleus égalisent enfin, à 5 minutes de la fin, puis passent devant sur une belle séquence collective conclue d'un dunk de Hoard.

Sur un 15-5 en 8 minutes, les Français ont réussi à museler, voire asphyxier la Roja. Les deux dernières minutes brisent malheureusement cette dynamique, la faute à une défense de zone sortie du chapeau de Coach Scariolo. Qu'importe, l'Equipe de France conserve son invincibilité après le coup de poignard de Strazel à 3-points. Dans la difficulté mais solidaires, les Bleus concluent cette belle soirée de gala d'un quatrième succès de rang (78-73).

BOX SCORE