Frank Ntilikina, Moussa Diabaté et Ousmane Dieng écartés pour l’Euro

En marge de l'annonce de son groupe de 13 joueurs pour le deuxième match de préparation face à la Grande-Bretagne, l'Équipe de France a annoncé qu'ils étaient trois à quitter pour de bon le groupe tricolore : Frank Ntilikina, Moussa Diabaté et Ousmane Dieng.

Pour la troisième phase de sa préparation, qui se déroulera en Espagne, le staff des Bleus avait déjà prévu d'emmener 14 joueurs, anticipant de recaler les trois hommes. « C’est une concurrence positive » expliquait un peu plus tôt Elie Okobo, l'un des cadres de l'effectif. « Elle fait s’élever le niveau de jeu. On se connaît tous, on se charrie, on joue dur… Tout le monde veut sa place à l’Euro, mais ça se passe très bien. »

Plus expérimenté que les petits nouveaux Ousmane Dieng, pourtant désireux de prouver des choses après son titre NBA avec le Thunder, et Moussa Diabaté, l'infatigable travailleur de l'ombre, Frank Ntilikina manque quant à lui un nouveau tournoi avec la France. Sauf que, cette fois-ci, ce n'est pas pour cause de blessure mais bien de concurrence sur les lignes arrières tricolores.

« La qualité intrinsèque des joueurs, on la connaît par cœur… Le mot couper me dérange. Je ne l’emploierai pas. On ne va pas couper : on va choisir l’équipe la plus complémentaire et faire des choix stratégiques » expliquait de son côté Frédéric Fauthoux, le sélectionneur, qui s'était déjà séparé de Yoan Makoundou en début de semaine.

Par conséquent, cela signifie qu'il ne lui reste plus que deux joueurs, sur les 14 au total, à écarter du groupe France et, ce, à moins de trois semaines (27 août) du lancement de la compétition. La gêne à l'épaule de Sylvain Francisco sera notamment à surveiller…

LES 14 JOUEURS DE LA PRÉ-SÉLECTION

Meneurs : Sylvain Francisco, Théo Maledon, Matthew Strazel

Extérieurs : Isaïa Cordinier, Bilal Coulibaly, Nadir Hifi, Timothé Luwawu-Cabarrot, Elie Okobo, Zaccharie Risacher

Intérieurs : Jaylen Hoard, Mouhammadou Jaiteh, Vincent Poirier, Alexandre Sarr, Guerschon Yabusele