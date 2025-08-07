Equipe de France : Moussa Diabaté, le travailleur de l’ombre

Parmi les nouveaux visages de Freddy Fauthoux dans sa présélection pour l’EuroBasket, on retrouve Moussa Diabaté qui sort d’une saison pleine aux Hornets. Le pivot est passé d’un “two-way contract” à un contrat garanti de trois ans à Charlotte grâce à son sens du rebond avec 6.2 prises de moyenne la saison dernière en un peu moins de 18 minutes de temps de jeu.

Justement, Moussa Diabaté compte se servir de son goût pour les tâches de l’ombre qu’il peut accomplir notamment en défense pour trouver sa place dans ce groupe tricolore.

“Avec des joueurs d’un si haut niveau, ce n’est pas le talent qui manque, mais les petits trucs et je pense que c’est ce que je fais”, affirme le joueur de 23 ans.

Moussa Diabaté a pu réaliser ses premiers pas sous le maillot Bleu lors de la victoire de la France face au Monténégro lundi dernier. Une rencontre où le joueur des Hornets a joué 11 minutes pour deux points et un rebond.

Une revanche sur la vie

“Retourner en France, c’est un peu comme une revanche sur la vie surtout vu comment je suis parti”, poursuit Moussa Diabaté. “C’est une opportunité de dingue, je suis très excité.”

L’ancien Clipper découvre donc l’équipe A après avoir enchaîné les bonnes prestations chez les jeunes à l’image de son dernier match en U18 face à la Russie où il avait compilé 25 points et 9 rebonds. Toutefois, après un début de carrière NBA discret où il a enchaîné les “two-way contract”, il n’avait pas eu l’occasion de reporter le maillot français lors d'une compétition officielle, mais cela pourrait être le cas pour le prochain EuroBasket qui débute le 27 août prochain.

“J’ai toujours voulu faire l’équipe de France et jouer au plus haut niveau possible”, se souvient Moussa Diabaté. “Pour moi, c’est une opportunité que tu ne peux pas rater et j’espère être présent le plus longtemps possible.”

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Moussa Diabate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 9 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 6 52.6 0.0 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 18 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.