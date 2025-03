Stats & Highlights | Les Suns réagissent, pas les Wolves

Les Suns, après avoir perdu la veille contre Zion Williamson et sa bande, avaient l’occasion de répondre. C’est fait avec 25 points de Bol Bol ou encore 19 points de Nick Richards. Le travail fut facilité par les absences de Zion Williamson et CJ McCollum, mais pour Phoenix, qui a tant besoin de victoires, c’est un détail.

Les Wolves aussi avaient besoin de se relancer après le revers contre les Lakers. Affronter Utah était parfait pour cela. Mais après une bonne première mi-temps, et privée d’Anthony Edwards (suspendu) et toujours de Rudy Gobert (blessé), l’équipe de Minnesota va lâcher. Walker Kessler inscrit le dunk de la victoire à moins de dix secondes de la fin.

Le Thunder n’a eu aucun mal à disposer des Hawks avec un Shai Gilgeous-Alexander à 31 points. En face, Zaccharie Risacher signe un match à 12 points et 9 rebonds (mais 7 ballons perdus). Pas de souci non plus pour les Blazers qui profitent de leur calendrier pour enchaîner les victoires. Celle à Brooklyn est la quatrième de rang. Killian Hayes et ses 16 points n’ont rien pu faire face aux 25 unités de Shaedon Sharpe.

Enfin, les Bulls ont enfoncé les Raptors et sans doute fermé la porte du « play-in » aux Canadiens. Coby White, avec une action à 4 points, a arraché la prolongation avant que Lonzo Ball, avec deux paniers primés, ne donne l’avantage aux siens dans les cinq minutes supplémentaires. Chicago, actuellement à la dixième place de l’Est, la dernière pour aller en « play-in », a six victoires d’avance sur Toronto, qui s’enfonce avec trois revers d’affilée.

Atlanta – Oklahoma City : 119-135

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 119 DEN 134 ATL 119 OKC 135 BOS 116 CLE 123 BRO 102 POR 121 MIA 125 IND 120 CHI 125 TOR 115 MEM 113 NYK 114 PHO 125 NOR 108 UTH 117 MIN 116 LAL 106 LAC 102

Brooklyn – Portland : 102-121

Chicago – Toronto : 125-115 (après prolongation)

Phoenix – New Orleans : 125-108

Utah – Minnesota : 117-116

