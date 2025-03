Étrillés au Madison Square Garden fin janvier, les Grizzlies veulent leur revanche à domicile et ils prennent les commandes de la rencontre dès le début. Ja Morant et ses coéquipiers vont ainsi mener pendant trois quart-temps… sauf qu’ils ne vont jamais réussir à faire de gros écart à cause des balles perdues et de leur maladresse de loin.

Incapables de mettre un tir extérieur avec un terrible 4/31 dans l’exercice au final, les joueurs de Taylor Jenkins vont ainsi rester sous la menace de New York, malgré leur domination dans la raquette.

Et ce qui devait arriver arriva, les Knicks profitant de quelques paniers primés pour prendre l’avantage dans le dernier quart. De quoi offrir un « money-time » étouffant, où les deux équipes vont se rendre coup pour coup.

C’est évidemment Jalen Brunson qui prend les choses en main dans les dernières minutes, mais Desmond Bane et Ja Morant gardent Memphis en tête. À 24 secondes de la fin, le meneur de « Big Apple » inscrit un énorme 3-points et les Knicks repassent devant (110-111). Mais Ja Morant va alors chercher le panier avec la faute !

Jalen Brunson attire cette fois toute la défense pour servir OG Anunoby, qui dégaine à 3-points. Ça rentre et les Knicks reprennent encore les commandes (113-114). Sauf qu’il reste quelques secondes à l’horloge…

Le temps pour Ja Morant d’aller au layup, sauf qu’il rebondit sur le cercle et que la claquette de Santi Aldama ne tombe pas dedans. Les Knicks peuvent exulter alors que les Grizzlies peuvent de leur côté faire la tronche.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un « money-time » au couteau. La pièce aurait pu tomber d’un côté ou de l’autre, et Ja Morant aurait très bien pu être le héros de la soirée… si son dernier layup avait fini dans le cercle. Malheureusement pour lui, on retiendra surtout les paniers de Jalen Brunson, et l’ultime tir à 3-points d’OG Anunoby.

– Des Grizzlies sans adresse. Dominateurs dans la raquette (74 points inscrits contre 44, 58 rebonds à 35), les joueurs de Taylor Jenkins ont tenté de gagner sans adresse extérieure car les Grizzlies ont quasiment tout manqué de loin. Difficile de remporter un match dans la NBA actuelle en terminant à 4/31 de loin…

– Le grand retour de Mitchell Robinson. C’est donc à Memphis que le pivot a effectué son retour. En 12 minutes, il a apporté 6 points et 5 rebonds, apportant de la taille précieuse pour les Knicks.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.