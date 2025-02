Stats & Highlights | Les Wolves stoppent les Blazers, le grand huit pour les Pelicans

Après six victoires de suite, la série des Blazers prend fin à Minnesota. Les Wolves, pourtant privés d’Anthony Edwards, ont pu compter sur le gros match de Jaden McDaniels (30 points et 10 rebonds) et les onze points en dernier quart-temps de Naz Reid. C’est leur troisième victoire de suite.

Pour les Pelicans, la série noire continue, avec une huitième défaite de rang. Malgré les 40 points de Zion Williamson et une avance de vingt points en premier quart-temps, New Orleans perd encore une fois. Les Clippers, eux, ont enfin sorti la tête de l’eau, après une période compliquée. Jouer le Jazz aide pour cela. Le trio James Harden – Norman Powell – Ivica Zubac s’est fait plaisir avec 75 points.

Enfin, dans la conférence Est, les Hawks ont écarté les Wizards avec 35 points et 14 passes de Trae Young. Zaccharie Risacher inscrit 18 points et fait mieux, d’un petit point, que son compatriote Bilal Coulibaly, auteur de 17 unités.

Washington – Atlanta : 111-125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DAL 116 HOU 105 LAL 124 IND 117 ORL 112 SAS 111 WAS 111 ATL 125 CHI 111 GSW 132 MEM 112 OKC 125 MIN 114 POR 98 NYK 104 BOS 131 PHO 105 DEN 122 SAC 123 NOR 118 LAC 130 UTH 110

Minnesota – Portland : 114-98

Sacramento – New Orleans : 123-118

LA Clippers – Utah : 130-110

