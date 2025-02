On n’arrête plus les Blazers

On le sentait venir, ce run des Blazers, avec les montées en puissance de Scoot Henderson et Toumani Camara et le retour de Deandre Ayton pour accompagner le quatuor Simons-Sharpe-Avidja-Grant.

Portland a ainsi retrouvé des couleurs depuis deux semaines avec cette belle série de sept succès en huit matchs qui s’est donc poursuivie cette nuit face à Phoenix pour passer la barre des 20 victoires, à un petit succès des Spurs. Encore une fois, les hommes de Chauncey Billups se sont distingués par la qualité de leur collectif (7 joueurs à 10 points et plus).

Le collectif au beau fixe

Parmi les gros points positifs de la soirée, les 66 points (contre 32) inscrits dans la raquette en faveur des Blazers est à souligner, avec une paire Grant-Ayton qui aura régné en maître dans la peinture.

« On continue de prendre les matchs les uns après les autres. Je suis heureux pour nos gars qui ont juste joué ensemble. C’est ce qu’on demande tout le temps, jouer ensemble, aussi vite que possible, prendre les rebonds, ce qu’on a fait ce soir avec 6 rebonds de plus au final (43 à 37). On s’était concentrés là dessus », s’est réjoui Chauncey Billups. « Quand on prend les rebonds, on a tellement de gars qui peuvent créer, que ça nous rend difficile à défendre. Quand tu es programmé pour défendre sur un ou deux gars et que là, il y a tellement de joueurs qui arrivent sur toi… ».

L’autre gros point fort qui illustre la justesse du collectif déployé par Portland, ce sont les 9 ballons perdus. Le chiffre est marquant pour une équipe qui en perd plus de 15 en moyenne depuis le début de saison. Au début du quatrième quart-temps, ils n’en avaient perdu que trois !

« J’en ai parlé à la mi-temps, on était seulement à trois. On en a perdu aucun en troisième quart-temps, c’est impressionnant pour nous. Quand ça arrive, ça te montre juste qu’on joue librement, rapidement. Même si tu est à 6,7 ou 8 ballons perdus, tant qu’on joue comme ça, on est sur la bonne voie », a ajouté coach Billups.

Deandre Ayton toujours revanchard

De retour depuis trois matchs après avoir manqué une petite semaine fin janvier, le pivot bahamien reste sur deux masterclass face à Orlando et Phoenix, à 10/12 et 11/12 au tir. Pivot « à l’ancienne », du simple fait qu’il ne tire pas à 3-points, il démontre encore cette saison à quel point il peut être précieux dans son rôle.

Les matchs face aux Suns ont également une saveur particulière pour lui qui y a joué ses cinq premières années en NBA. Il n’en fallait pas plus pour le motiver.

« Je suis heureux pour lui. À 11/12 au tir encore ce soir, il a dominé le match, vraiment. Bien sûr, il est toujours aussi émotif face à cette équipe, donc c’était fun de le voir dominer ce match », a ajouté Chauncey Billups.

Deandre Ayton aura une nouvelle occasion de se défouler face à son ancienne franchise demain soir pour la deuxième confrontation de suite entre les deux équipes, toujours à Portland.