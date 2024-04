Alex Caruso aggrave sa blessure à la cheville

Si Miami pourrait devoir faire sans Jimmy Butler pour l’ultime match décisif du play-in de l’Est, les Bulls seront eux aussi peut-être privés de leur meilleur défenseur extérieur. Déjà touché à la cheville gauche ces derniers jours, Alex Caruso a aggravé son entorse contre les Hawks mercredi et a dû quitter ses partenaires dans le troisième quart-temps. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, sa participation contre le Heat est « incertaine ».

Ce premier match du play-in aura été pénible de bout en bout pour l’ancien joueur des Lakers, blessé en début de deuxième quart-temps à… la cheville droite après que son coéquipier Andre Drummond ne lui soit monté dessus sur une situation gaguesque. Caruso s’est fait soigner quelque temps sur le bord du terrain avant de reprendre le jeu en grimaçant.

Alex Caruso prêt à jouer en serrant les dents

C’est pourtant bien à la cheville gauche que Caruso est principalement touché, comme il l’a confirmé lui-même après le match, rapporte K.C. Johnson, journaliste de NBC Chicago. Le joueur de 30 ans avait déjà manqué l’avant-dernier match de la saison régulière contre les Wizards à cause de cette blessure.

« J’ai vraiment prévu de jouer » prévient-il. « On vera ce que ça donne d’ici vendredi, mais dans mon esprit, je joue jusqu’à ce que mon corps me dise que je ne peux plus ».

Son éventuel forfait chez le Heat serait un sérieux coup dur pour Chicago, tant la présence de Caruso amène un surplus d’activité défensive bienvenu. Trae Young peut en attester, avec ses cinq balles perdues dans le seul premier quart-temps durant lequel le champion NBA 2020 a largement contribué dans la pression collective imposée au meneur des Hawks. Caruso aux soins durant le deuxième acte, Atlanta avait inscrit 45 points pour revenir à hauteur à la mi-temps.

A l’instar de Coby White, impressionnant mercredi, Alex Caruso a pris du galon cette saison avec les Bulls, passant de 5.6 points la saison dernière à 10.1 points, à 41% à 3-points.