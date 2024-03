Les Nets s’accrochent à leurs rêves de « play-in »

La saison des Nets se joue peut-être en ce moment avec cette double confrontation face aux Hawks. Actuellement 11e de la conférence Est, et premier non qualifié pour le « play-in », Brooklyn n’a désormais que trois victoires de moins que son adversaire, 10e. Malgré les absences de Ben Simmons et Cam Thomas, les joueurs de Kevin Ollie ont envoyé un message en s’imposant de 27 points (124-97) face aux hommes de Quin Snyder.

« Ils sont juste devant nous au classement. On avait conscience, avant la rencontre, qu’il fallait avoir en tête la volonté de frapper en premier, et on a fait du bon boulot dans ce domaine » résume Dennis Schroder, à propos de l’entame réussie de sa nouvelle équipe : 34-16 à la fin du premier quart-temps.

Vainqueur pour la première fois à domicile, Kevin Ollie a apprécié le résultat, mais aussi la manière. « Il y a deux choses qu’on peut contrôler : l’effort et l’énergie » rappelle le nouveau coach de Brooklyn. « Ensuite, notre recette consiste à ne pas perdre de ballons, et à se partager le gâteau. C’est ce que je répète encore, et encore. Et lorsqu’on termine un match avec seulement 9 ballons perdues, et 30 passes décisives, c’est la recette de la victoire. »

Se sortir du trou qu’on a soi-même creusé

La bonne nouvelle, c’est que les Nets peuvent compter sur un retour au premier plan de Cam Johnson. Décevant cette saison après sa grosse prolongation de contrat, l’ailier international signe son meilleur match de la saison avec 29 points à 7 sur 11 à 3-points. Pour lui, la saison de Brooklyn peut encore être sauvée.

« Il faut qu’on conserve ce sentiment d’urgence pour le reste de la saison » prévient-il. « C’est malheureux qu’on ait creusé notre propre trou, car ça ne ressemble pas à cette équipe. Il faut qu’on trouve un moyen de s’en sortir, et peut-être qu’il va falloir en faire plus. Ce soir, ce n’est qu’un début, et ça ne servira à rien si on n’enchaîne pas au prochain match, puis encore au prochain match… »

Le prochain match, c’est donc toujours face aux Hawks, et toujours à domicile. « On peut être à un tournant. Si on les « sweepe » sur ces deux matches, on se mettra dans une très bonne position » assure Nic Claxton.