Les Lakers se préparent à des retrouvailles différentes face aux Nuggets

Avec la qualification de Boston, c’est confirmé, les finales de conférence 2023 auront un goût de « bulle ». Comme en 2020, on retrouve les Celtics et le Heat au sommet de l’Est, puis les Lakers et les Nuggets à l’Ouest.

Mais entre septembre 2020 et mai 2023, bien que les deux équipes de l’Ouest semblent être les mêmes, avec les mêmes stars aux commandes, il s’est pourtant passé beaucoup de choses.

« C’est une équipe différente et nous aussi », répond ainsi Anthony Davis pour l’Orange-County Register. « On en parlait avec LeBron James. On va regarder la série de 2020 pour voir ce qu’on avait fait à l’époque pour les dominer. On va regarder ça de près. Le plus important, d’après moi, c’est qu’on avait Dwight Howard pour gêner un peu Nikola Jokic, qui est, avec Jamal Murray, le joueur à surveiller. »

Il y a 32 mois, le pivot serbe était déjà un fort joueur. Depuis, il est devenu double MVP et vient de réaliser une démonstration face aux Suns en demi-finale de conférence. De plus, les Nuggets ont dominé la saison régulière à l’Ouest alors que, en 2019/20, ce sont les Lakers qui avaient terminé avec le meilleur bilan.

« On parle d’un double MVP, avec une équipe équilibrée et affamée », explique Darvin Ham pour le Los Angeles Times. « Ils n’ont pas terminé à la première place de la conférence par hasard », poursuit LeBron James. « Ils ont pratiqué un basket exceptionnel pendant toute l’année. Ils sont bien coachés et on connaît tous les qualités de Jokic et d’un Murray en pleine forme. On a le plus grand respect pour eux. »

Outre la qualification des Lakers (4-2), ce qui reste de cette série dans la « bulle » à Orlando, c’est le tir à 3-pts au buzzer d’Anthony Davis, dans le Game 2. Le joueur avait crié « Kobe » dans la foulée, pour rendre hommage à la légende de Los Angeles, décédée quelques mois auparavant, le 26 janvier 2020.

« J’espère en marquer un autre dans cette série », conclut d’ailleurs l’intérieur All-Star des Lakers.