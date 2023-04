Stats & Highlights | Les Mavericks éliminés, le Heat en « play-in »

La victoire de Brooklyn a suffi, mais la défaite de Miami aurait produit le même résultat : Miami finira septième et jouera un « play-in » contre Atlanta. Le vainqueur de ce duel retrouvera au premier tour Boston, qui s’est imposé contre Toronto. Plus anecdotique : les Rockets et les Pistons ont gagné.

Plus important mais aussi plus prévisible : Dallas est éliminé de la course aux playoffs, quand les Pelicans, avec leur succès contre New York, veulent encore y croire même s’il faudra que tous les concurrents devant eux les aident avec des défaites ce week-end.

Charlotte – Houston : 109-112

Les Hornets ont perdu 17 ballons et ont très mal défendu les situations de pick-and-roll, voilà pourquoi ils n’ont pas conservé leur avance du premier quart-temps. Les Rockets ont pris les commandes, avant d’arracher la victoire en dernier acte.

Charlotte, après avoir compté 14 points de retard, revient à trois seulement. Houston passe un 6-0. Les Hornets reviennent encore, mais les deux shoots à 3-pts de l’égalisation de Svi Mykhailiuk sont manqués.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Indiana – Detroit : 115-122

Enfin une victoire pour les Pistons ! La seconde depuis le All-Star Game… Pourtant, les Pacers avaient pris 11 points d’avance en début de rencontre, mais Killian Hayes (28 points, record en carrière) et ses coéquipiers renversent la tendance avec un 18-0.

Quand Indiana se rapproche en troisième quart-temps, Jaden Ivey et sa bande les repoussent avec un 9-4. Enfin, c’est un 11-4 en dernier quart-temps qui fait la différence et assure cette victoire de Detroit.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Washington – Miami : 114-108

Tout s’est joué après la pause. Les deux équipes sont à égalité quand les Wizards passent un 29-6, avec notamment les shoots primés de Corey Kispert. Miami revient néanmoins quelques instants après.

Sans Jimmy Butler ni Bam Adebayo présents dans le groupe, c’est Victor Oladipo qui a le ballon en attaque. Il inscrit 20 points en dernier quart-temps, mais ça ne suffit pas pour l’emporter.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Boston – Toronto : 121-102

Soirée tranquille pour les Celtics, même sans Jaylen Brown. Les Raptors commencent la rencontre en enchaînant les shoots ratés et en face, Jayson Tatum marque 15 points en premier quart-temps. L’écart est déjà fait.

Les finalistes 2022 enfoncent le clou en deuxième quart-temps et Sam Hauser se fait plaisir avec 26 points, son record en carrière. Tatum peut rester sur le banc toute la seconde période, la victoire est pour Boston.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

New Orleans – New York : 113-105

Même sans enjeu ni sans Julius Randle, Jalen Brunson et Mitchell Robinson, les Knicks ont opposé une bonne résistance aux Pelicans. Les 20 points de Trey Murphy III en première mi-temps n’ont pas fait trembler New York.

C’est en fin de rencontre que New Orleans prend le large, après un panier de Herb Jones et un 3-pts de CJ McCollum. Jones assure la victoire quelques instants après, avec un nouveau panier primé.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Dallas – Chicago : 112-115

En se privant de plusieurs titulaires, les Mavericks avaient déjà envoyé un message fort avant la rencontre. Luka Doncic, lui, était limité au début de match. Il n’a joué que le premier quart-temps et quelques secondes dans le second.

Face à une formation de Chicago qui avait laissé au frigo DeMar DeRozan et Zach LaVine, l’équipe C de Dallas a tout de même eu 15 points d’avance. Mais les Bulls ont fini par avoir le dernier mot face aux remplaçants texans.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.