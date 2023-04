Les Warriors tranquilles face à l’équipe B des Kings

Si les Pelicans n’avaient pas eu la bonne idée de s’imposer le même soir face aux Knicks, les Warriors seraient déjà en playoffs. Les champions en titre se devaient dans tous les cas d’assurer le service minimum face à des Kings qui avaient mis au frigo quatre joueurs majeurs (De’Aaron Fox, Domantas Sabonis, Kevin Huerter et Malik Monk).

Mission accomplie pour les hommes de Steve Kerr qui ont déroulé leur basket en seconde période pour finir par s’imposer très largement (97-119) à Sacramento, où ils pourraient revenir pour y disputer le premier tour des playoffs.

Fait notable : après leur série de 11 défaites consécutives à l’extérieur, les Warriors viennent de remporter trois de leurs quatre dernières sorties en déplacement. De bon augure pour eux, qui ne disposeront pas de l’avantage du terrain en cas de premier tour ?

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sacramento n’a jamais mené. En voyant les Kings démarrer aussi mal leur partie, on s’est dit que leur soirée risquait d’être longue. Mais après avoir marqué deux fois moins de points que leurs adversaires à l’issue du premier quart-temps (16-32), les locaux ont réagi dans le second. Grâce à un regain d’adresse à 3-points, y compris venant de… Richaun Holmes, et à l’endormissement des Warriors, les Kings sont revenus et ne comptaient plus que deux possessions de retard à la pause (48-53). Mais le retour aux affaires des titulaires d’en face va être fatal. Les « Splash brothers » et les autres ont re-creusé un écart conséquent dans le troisième quart-temps (73-86). Et Klay Thompson est resté tellement bouillant dans le quatrième que Sacramento a définitivement lâché.

– Possible « exploit » à venir pour les Warriors. Cette victoire est la 10e de l’année à l’extérieur (pour 30 défaites) pour les Warriors qui restent malgré tout dans le top 5 des équipes les plus en difficulté loin de leurs bases cette saison. Juste devant les Spurs, les Pistons et les Rockets, soient les trois pires formations de la ligue. Les champions en titre pourraient devenir la première équipe à se qualifier en playoffs, malgré 30 défaites concédées à l’extérieur, depuis le Heat en 1992. Cette année-là, Glen Rice et les siens s’étaient qualifiés à la huitième place à l’Est avec un modeste bilan général de 38 victoires et 44 défaites.

TOPS/FLOPS

✅ Les « Splash Brothers ». Les deux hommes ont répondu présent et affiché un bon niveau d’adresse extérieure. Stephen Curry, parfois maladroit balle en main, s’est fait remarquer dans le troisième quart-temps avec plusieurs « circus shoot », là où Klay Thompson a enterré les Kings dans le dernier, avec une série de 11 points consécutifs inscrits pour son équipe.

✅ Kevon Looney. Match exemplaire pour le pivot qui termine avec la meilleure évaluation de son équipe, à égalité avec deux coéquipiers mais en ne prenant que quatre tirs. Pour l’anecdote, jamais un joueur des Warriors n’avait capté autant de rebonds que lui (13) en première période depuis Andris Biedrins en décembre 2008.

⛔ Les arrières des Kings. Avec Fox, Monk et Huerter sur la touche, les seconds rôles étaient attendus. Et Mike Brown n’a sans doute pas été rassuré par le niveau de prestation de Davion Mitchell (2/13 aux tirs), Terence Davis (4/16) ou P.J. Dozier (3/10)…

⛔ Jordan Poole. Soirée cauchemar de maladresse pour l’arrière qui n’a pas rentré le moindre tir dans le jeu.

GARY PAYTON II DES DEUX CÔTÉS

S’il fallait résumer l’impact de Gary Payton II sur une séquence, la voici. Le « chase-down block » sur Terence Davis avant de taper dans la main d’un fan au premier rang, puis le panier à 3-points sanction, suivi d’une tape dans la main d’un coéquipier cette fois.

LA SUITE

Kings (48-33) : déplacement final à Denver dimanche.

Warriors (43-38) : déplacement final à Portland dimanche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.