Les Lakers font le job face aux remplaçants des Suns

En « back-to-back » et déjà assurés de terminer à la 4e place de la conférence Ouest, les Suns ont sans trop de surprise décidé de faire l’impasse sur ce match pour reposer leurs cadres à une semaine des playoffs. Par conséquent, orphelins de Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul ou encore Deandre Ayton, ils ont fait de leur mieux pour surprendre les Lakers, mais ces derniers étaient juste trop forts et trop armés pour se laisser avoir (121-107).

Guidés par un trio inédit D’Angelo Russell (24 points) — Austin Reaves (22 points, 5 passes) — Malik Beasley (21 points), les joueurs de Los Angeles ont certes été bousculés pendant deux quarts-temps et demi, mais ils ont ensuite trouvé la clé pour faire la différence face à Phoenix, qui voit donc sa série de sept victoires consécutives toucher à sa fin.

Par conséquent, les « Purple & Gold » conservent d’une part leur 7e place, mais il leur faudra d’autre part espérer une défaite des Warriors ou deux défaites des Clippers pour intégrer le Top 6 de l’Ouest et éviter le play-in.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Los Angeles reste dans la course au Top 6. Après leur défaite de mercredi face aux Clippers, les Lakers savaient qu’ils devaient gagner leurs deux derniers matchs pour atteindre les playoffs sans passer par la case play-in. Premier objectif atteint, alors que le deuxième devra l’être dimanche soir contre le Jazz. Guère flamboyants, les hommes de Darvin Ham ont cependant accéléré au fil de la partie puis assuré le coup, avec notamment une grosse réussite à 3-points (18/36) pour faire oublier leurs pertes de balle et leurs rebonds défensifs mal assurés. Plus qu’à se tourner vers le rendez-vous de dimanche, où tout va se jouer…

— Toujours pas de LeBron/Durant. La série continue : cela fait maintenant 1 564 jours, soit depuis le 25 décembre 2018 et un affrontement entre les Lakers et les Warriors, que LeBron James et Kevin Durant ne se sont plus affrontés en NBA. Une triste série, engendrée par les pépins physiques de l’un ou de l’autre, qui ne pourra être brisée que lors des playoffs, si Los Angeles et Phoenix venaient à se retrouver dans le tableau de l’Ouest.

TOPS/FLOPS

✅ Austin Reaves et Malik Beasley. Dans le cinq et en sortie de banc, les deux arrières des Lakers ont su compenser le coup de moins bien en attaque de LeBron James (16 points, 6 rebonds, 6 passes) et Anthony Davis (14 points, 21 rebonds, 3 contres). Sans rien forcer et en prenant ce que la défense des Suns leur donnait, Reaves comme Beasley ont permis à Los Angeles de faire le dos rond et de rester au contact quand Phoenix faisait la course en tête. Avant de s’effacer pour laisser LeBron James et D’Angelo Russell enfoncer le clou, avec Rui Hachimura et Troy Brown Jr, dans le quatrième quart-temps.

✅ Les seconds couteaux de Phoenix. Au vu des absences avec lesquelles il devait composer, Monty Williams peut être fier de ses habituels « role players » qui, globalement, ont répondu présent et fait jeu égal avec les Lakers pendant deux quarts-temps et demi. À l’image de Torrey Craig (18 points, 6 rebonds, 4 contres), Jock Landale (17 points, 10 rebonds), Josh Okogie (16 points, 6 rebonds) ou Terrence Ross (10 points, 6 passes), sans oublier Cameron Payne ou Bismack Biyombo avant leurs blessures au dos et au genou. De quoi apporter des garanties en termes de rotation, à l’approche des playoffs.

⛔ LeBron James. On aurait pu citer la maladresse d’Anthony Davis (4/12) ou le déchet de D’Angelo Russell balle en main (6 ballons perdus), mais le « King » a cumulé ces deux points noirs à lui seul : 6/19 au shoot et 5 pertes de balle. Pas dans un bon soir, il a peiné à trouver son rythme et ses positions de tir préférentielles en attaque mais, compte tenu de l’adversité et de l’efficacité de ses lieutenants, cette prestation ratée n’a pas eu de répercussions sur les chances de victoire de Los Angeles.

LA SUITE

LA Lakers (42-39) : réception de Utah, dimanche soir (21h30).

Phoenix (45-36) : réception des Clippers, dimanche soir (21h30).

