Les Grizzlies verrouillent leur 2e place

A l’Est, comme à l’Ouest, certaines positions se figent, et depuis cette nuit, on sait que les Grizzlies finiront 2e de la conférence Ouest puisqu’ils se sont imposés cette nuit 137-114 à Milwaukee. Face à des Bucks privés de Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Khris Middleton et Brook Lopez, les coéquipiers de Ja Morant ont attendu le début de la 2e mi-temps pour se réveiller, avec notamment une tentative de « poster dunk » monstrueuse de Ja Morant sur Meyers Leonard. A coup de 3-points, Jaren Jackson Jr montre la voie et Desmond Bane lui emboite le pas, et les Grizzlies signent un 23-0 pour tuer le match : 102-79. Les Bucks n’inscrivent que 15 points dans le 3e quart-temps, et Memphis termine sérieusement la rencontre pour s’imposer d’une vingtaine de points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Memphis tête de série numéro 2. Dauphins des Nuggets, les Grizzlies affronteront la 1ère équipe à sortir du « play-in ». Pour l’instant, impossible de savoir de qui il s’agira mais vu les résultats de la nuit, et le programme de la dernière journée, on devrait se diriger vers une opposition face aux vainqueurs du match de barrage entre les Pelicans et les Lakers.

La frayeur de Ja Morant. Avant de louper le « poster dunk » de l’année, le meneur des Grizzlies s’était blessé au poignet droit après un choc avec Jae Crowder. Il a pu revenir en jeu, et les radios n’ont révélé aucune fracture. Mais il a quitté la salle, le bras en écharpe.

Giannis célébré. Avant le match, les Bucks ont rendu hommage à Giannis Antetokounmpo, en présence de Paul Pressey. Cette saison, le Grec est devenu le numéro 1 de l’histoire de la franchise aux points, aux passes et aux matches joués.

TOPS & FLOPS

✅Jaren Jackson Jr. Il finit la saison en trombe, et il est carrément devenu la 1ere option en attaque. Son 3e quart-temps est éblouissant des deux côtés du terrain !

✅Luke Kennard. Il apporte tellement par son adresse à 3-points, et il crée des espaces pour tout le monde.

✅Jae Crowder. Il a encore de beaux restes avec ce 10 sur 12 aux tirs en 24 minutes seulement.

⛔Marjon Beauchamp. Le rookie a beaucoup joué, il a beaucoup tenté, mais il a aussi beaucoup raté…

LA SUITE

Milwaukee (58-23) : dernier match d’entraînement dimanche à Toronto.

Memphis (51-30) : match pour du beurre dimanche à OKC.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.