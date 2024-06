Le mea culpa de Tyronn Lue

Quand son équipe encaisse 176 points, même après deux prolongations, un coach ne peut pas être satisfait. Surtout quand ses joueurs menaient de 14 points à quatre minutes de la fin du 4e quart-temps, mais aussi de 6 points dans chacune des deux prolongations.

« Je crois qu’on perd trois ballons de suite. Des ballons qui restent en jeu, et ça leur permet d’inscrire six points faciles sans bosser, sur des dunks » se souvient Tyronn Lue à propos du « momentum » du 4e quart-temps. « Quand on donne 42 points sur 25 ballons perdus, c’est difficile de gagner un match. J’ai trouvé que c’était un très grand match, surtout pour les fans. Un match de fou, avec beaucoup de changements de momentum, mais j’ai trouvé qu’on avait fait de bonnes choses. C’est juste la défense… On a eu trop de coups de mou, et puis il y a leur rythme. Ils vous mettent dans des positions compliquées avec Fox comme instigateur. »

Quand un journaliste l’interroge sur l’absence de faute sur la dernière possession des Kings alors que les Clippers menaient de 3 points, Lue sourit, mais ne répond pas. Le journaliste insiste mais Lue reste muet.

En revanche, il fait son mea culpa quand on le questionne sur le temps de jeu réduit de Terance Mann, oublié sur le banc. « Il était bon, il aurait dû jouer davantage… Je sais ce que T-Mann apporte à l’équipe, mais je voulais juste voir les nouveaux à l’oeuvre. C’est une leçon à retenir pour moi. »

Pourquoi avoir insisté avec Russell Westbrook, qui avait de surcroît cinq fautes ? « Vous savez, Russ a joué une tonne de matches comme ça… et je trouvais que notre problème venait du manque de pression dans la gestion de la balle, et c’est pour ça qu’on a perdu beaucoup de ballons. La pression n’a jamais dérangé Russell, et j’ai estimé que c’était la clé pour nous. »

Un choix peu concluant dans la dernière ligne droite : 7 balles perdues et un gros oubli en défense sur le 3-points égalisateur de Malik Monk à la fin du quatrième quart-temps.