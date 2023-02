De’Aaron Fox et Malik Monk mettent le feu aux Clippers dans un match fou et historique !!!

L’épilogue aura été long à se dessiner, mais c’est bien Sacramento qui a fait la bonne opération cette nuit en s’imposant en « back-to-back » sur le parquet des Clippers dans l’optique de la course au podium.

La rencontre aura tenu toutes ses promesses et de nombreux records sont tombés dans les deux camps puisqu’il aura fallu deux prolongations pour que Sacramento puisse savourer sa victoire !

Ce scénario était pourtant loin de se dessiner à 6 minutes de la fin du match lorsque les 3-points de Nicolas Batum et Norman Powell, accompagnés par deux 2+1 de Paul George permettaient aux Clippers de passer un 12-0 et de mener 142 à 129. Mais Sacramento a refusé d’abdiquer et a pu se reposer sur un tandem Fox-Monk d’exception.

Aux côtés d’un Domantas Sabonis également précieux, les deux arrières ont grandement contribué à faire renaître l’espoir, jusqu’à ce que le 3-points de Malik Monk, sur un service en or de De’Aaron Fox, envoie les deux équipes en prolongation après un dernier raté de Kawhi Leonard au buzzer (153-153).

Les deux hommes ont gardé la main chaude sans négliger le spectacle à l’image du dunk en contre-attaque de Malik Monk devant une foule médusée. C’est encore lui qui a inscrit les deux lancers égalisateurs sans trembler à 20 secondes du terme, avant que Paul George ne rate à son tour la mire : deuxième prolongation (164-164) !

Comme en quatrième quart-temps, Sacramento s’est à nouveau retrouvé distancé puisque les Clippers ont compté six points d’avance à moins de deux minutes du buzzer final grâce au trio Leonard-Powell-Plumlee (175-169).

Encore une fois, c’est Malik Monk qui a tout fait basculer avec un 3-points d’un grand sang-froid, avant de voir le tir à mi-distance de De’Aaron Fox offrir un petit point d’avance aux Kings. Et comme précédemment, les Clippers ont laissé filer la balle de match, après deux ultimes tentatives de Kawhi Leonard et Nicolas Batum (175-176).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le deuxième plus gros total de la histoire. Avec 351 points combinés, les Clippers et les Kings établissent le deuxième plus gros total de l’histoire, derrière l’intouchable orgie du match entre les Nuggets et les Pistons en 1983 (370 points). Pour la partie histoire, les Kings et les Clippers terminent à huit points du total du All-Star Game…

Un record de franchise pour Russell Westbrook. Avec 14 passes, l’ancien MVP s’empare du record de passes pour un premier match sous les couleurs des Clippers.

Un record NBA égalé. Avec 41 paniers à 3-points combinés, les Kings et les Clippers égalent un record NBA. Il appartient depuis 2019 aux Warriors et… aux Kings !

TOPS/FLOPS

✅Le duo De’Aaron Fox – Malik Monk. Le meneur a perdu des ballons précieux et il n’a pas toujours été très concentré en défense, à l’image de tous les acteurs du soir, mais il a été le moteur perpétuel de son équipe (42 points, 12 passes, 5 interceptions) alors que Malik Monk était lui l’étincelle (45 points) avec notamment ce 3-points pour envoyer les deux équipes en prolongation, avant d’enchaîner les tirs importants.

✅Kawhi Leonard. « The Klaw » a livré une grosse performance avec une énorme efficacité offensive (44 points à 16/22 au tir) et de l’impact également en défense. Les Kings ne s’y sont pas trompés en tentant un maximum de lui faire lâcher le ballon en attaque…

️ ✅⛔ Russell Westbrook. Un gros double-double pour ses débuts (17 points, 14 passes) avec cette volonté de mettre du rythme qui va sans doute faire du bien aux Clippers, qui jouent parfois sur un rythme de sénateur. Ses 7 balles perdues ternissent tout de même le tableau, tout comme sa défense, notamment sur le 3-points de Malik Monk à la fin du quatrième quart-temps, où il oublie totalement son adversaire.

⛔ La gestion des instants décisifs des Clippers. On pourrait citer les défenses mais c’est surtout (et encore) la gestion des moments clés de Los Angeles qui est le gros point noir du soir. Les Kings faisaient l’impasse sur Russell Westbrook, Kawhi Leonard était constamment pris à deux et, à part Norman Powell, aucun autre Clipper ne semblait déterminé à vouloir faire la différence. Les Clippers s’en sont donc remis à… Mason Plumlee pour créer quelque chose, ce que De’Aaron Fox a vite compris, multipliant les interceptions pour sceller la victoire des siens.

LA SUITE

Los Angeles (33-29) : les Clippers ont rendez-vous à Denver ce dimanche (04h00).

Sacramento (34-25) : les Kings poursuivront leur road-trip en direction d’Oklahoma City où ils sont attendus ce dimanche (01h00).