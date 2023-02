Stats & Highlights | Les Bulls, les Rockets et les Spurs continuent de creuser, les Nets et les Pacers respirent

Cela devait finir par arriver tant les défaites s’accumulaient : en perdant contre Charlotte, les Spurs ont décroché un nouveau record de franchise avec 14 défaites de suite. Ils ne sont pas les seuls à être en grande souffrance en ce moment puisqu’à Houston, avec sept défaites de rang, ce n’est pas la joie non plus.

Et que dire de Chicago ? Les Pacers ont brisé leur série noire face aux Bulls, qui sont sur cinq revers consécutifs désormais.

Pour la première fois, les Nets nouvelle version ont réussi à gagner et pour cela, ils peuvent dire merci à Mikal Bridges. Enfin, les Celtics ont signé une victoire facile face aux Pistons.

Charlotte – San Antonio : 120-110

LaMelo Ball avait déjà presque compilé son triple-double à la pause, mais les Spurs étaient encore dans la partie. Charlotte fait un premier écart dans le troisième quart-temps, mais avec les deux paniers primés de Doug McDermott dans le suivant, les Texans restent au contact.

Ball, auteur d’un triple-double avec 28 points, 12 rebonds et 10 passes, va les écarter avec un panier à 3-pts, puis PJ Washington scelle la victoire après un rebond offensif et un dunk dans la dernière minute. Deuxième victoire de suite pour Charlotte.

Indiana – Chicago : 117-113

Comme les deux franchises étaient dans le dur dernièrement, une des deux équipes allait retrouver le sourire et la victoire. Ce sont les Pacers. Et pourtant, ils étaient bien mal embarqués après le premier quart-temps : 15-39 pour Chicago avec un Zach LaVine à 12 points ! En deuxième quart-temps, Chicago est en panne et Chris Duarte relance Indiana.

LaVine réveille les Bulls après la pause, mais le troisième quart-temps appartient à Buddy Hield, avec 19 points et cinq paniers primés. Les dernières minutes sont tendues et, à 35 secondes du terme, Tyrese Haliburton inscrit le panier décisif des Pacers. Myles Turner et Hield n’auront plus qu’à confirmer aux lancers-francs.

Brooklyn – Miami : 116-105

Avec ses performances offensives, Mikal Bridges se fait un nom chez les Nets. Un surnom même : « Brooklyn Bridges ». L’ancien ailier des Suns a été rayonnant et décisif face à Miami puisque le match a été accroché jusqu’en dernier quart-temps.

C’est alors que Bridges enchaîne 15 points de suite en quelques minutes seulement. Il termine le dernier acte avec 17 points et la rencontre avec 45 unités à son compteur personnel, son nouveau record en carrière. Le Heat n’a pas les réponses, Cam Johnson en ajoute une couche avec un tir primé dans le « money time », et les Floridiens s’inclinent.

Boston – Detroit : 127-109

Soirée tranquille pour les Celtics, qui retrouvaient notamment Jayson Tatum et Marcus Smart. Ce dernier, auteur d’un bon match de reprise (9 points, 7 rebonds, 6 passes et 6 interceptions) a d’ailleurs volé quatre ballons en première période. Boston est ainsi bien lancé et aidé par les pertes de balles des Pistons.

Puis après la pause, c’est Tatum qui se montre avec 24 points dans le troisième quart-temps, mais les joueurs de Dwane Casey résistent bien à ce coup de chaud, notamment avec l’apport de Bojan Bogdanovic. Les leaders de la ligue font enfin la différence en dernier acte pour l’emporter.

Oklahoma City – Houston : 133-96

Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder n’ont pas eu besoin de beaucoup de temps pour écraser les pauvres Rockets. Les Texans sont comme souvent très maladroits en début de match alors que le All-Star d’Oklahoma City inscrit 16 points en première période.

Après la pause, « SGA » enfonce le clou avec 13 points en troisième quart-temps. Houston est débordé, incapable de marquer de loin et de défendre, donc l’écart se creuse de plus en plus. Si bien que le Thunder peut laisser sa star sur le banc tout le dernier acte, le match est plié. Septième défaite de suite pour Houston.