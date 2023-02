Avec une défense sérieuse, New York piétine les Hawks

Julius Randle (All-Star Game), Quentin Grimes (Rising Stars Challenge) et Jericho Sims (Slam Dunk Contest) peuvent prendre l’avion en direction de Salk Lake City avec l’esprit tranquille : les Knicks ont sécurisé un troisième succès de suite à Atlanta, et plus largement une cinquième victoire sur leurs six derniers matchs, et aborderont ainsi la dernière ligne droite de la saison avec un momentum idéal, la semaine prochaine.

Avant la pause du All-Star Weekend, les hommes de Tom Thibodeau ont en effet assuré sur le parquet des Hawks, qu’ils ont outrageusement dominé du début à la fin : ils n’ont jamais été menés de la rencontre ! La messe, concrètement, était dite dès la mi-temps, quand New York menait de 22 points (66-44) après une première période conclue à 51% aux tirs, pour accompagner une défense également très sérieuse qui limitait les Hawks à 37%, dont un lunaire 1/15 derrière l’arc !

Les locaux montraient bien un peu plus de vie en seconde période, en réduisant notamment l’écart à 12 unités dans le troisième acte, mais globalement, le jeu proposé par les hommes de Nate McMillan, des deux côtés du terrain, n’a absolument pas inquiété les coéquipiers d’un duo Jalen Brunson (28 points, 9 rebonds et 5 passes) – Julius Randle (25 points, 11 rebonds et 2 passe) comme souvent en très grande forme, à l’image d’un Trae Young solide mais pas dangereux (19 points et 11 passes).

Avec ce deuxième revers de suite, les Hawks basculent dans le négatif juste avant de partir en « vacances », alors que les Knicks, à l’inverse, bétonnent leurs espoirs de Top 6.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La bonne opération des Knicks avant le break. En effet, comme on vient brièvement de l’évoquer, New York peut absolument espérer finir la saison dans le Top 6 à la fin de la saison. En tout cas, grâce à cette victoire et la défaite de Miami à Brooklyn dans le même temps, les Knicks sont actuellement 6e de la conférence Est au moment de recharger les batteries durant la pause du All-Star Weekend, et donc playoffables sans passer par la case play-in. Au retour aux affaires la semaine prochaine, débutera alors une bataille acharnée avec le Heat, face auquel trois affiches sont encore à venir, pour sécuriser ce sixième et dernier strapontin qualificatif pour les joutes du printemps. On s’aventurerait même à dire que la cinquième place des Nets, après le grand chamboulement de la « trade deadline » à Brooklyn, est désormais également un objectif réaliste.

– Un break bienvenu pour RJ Barrett. Fâché avec son tir et plus largement ses sensations en attaque dernièrement (quatre de ses cinq derniers matchs conclus à moins de 40% aux tirs ou moins), le Canadien est certainement le plus grand bénéficiaire de la pause du All-Star Weekend. Face aux Hawks, il s’est encore troué, avec 17 points à 6/16 aux tirs dont un 0/6 derrière l’arc, même si dans l’impression visuelle, il y avait du mieux en comparaison à ses sorties précédentes. Son niveau de jeu durant la dernière ligne droite de la saison pourrait être décisif, quant à son futur à New York.

– Les Hawks étouffés en attaque, dépassés en défense. À l’image de leur première mi-temps misérable en tous points (66 points encaissés à 51% aux tirs, 44 points marqués à 37%), les Hawks n’ont pas réussi grand chose durant ce match. Humiliés face aux modestes Hornets lors de leur précédente sortie (144 points encaissés), « Ice Trae » et sa bande avaient pourtant à coeur de montrer un meilleur visage avant le break. Les actes n’ont pas soutenu les paroles, de toute évidence, et la troupe de Géorgie a une nouvelle fois pris l’eau, face à des Knicks tranchants dans l’élan de la paire Brunson – Randle, sans parvenir à limiter la casse avec leur attaque, éteinte par une défense difficile à déstabiliser.

TOPS/FLOPS

✅ Jalen Brunson & Julius Randle. Un dernier jour de boulot productif avant un repos bien mérité pour les deux patrons des Knicks, même si le second n’aura finalement pas trop le temps de se relaxer puisqu’il enchaine avec le All-Star Game. Avec 53 points en cumulé, « JB » et « Ju » ont comme d’habitude porté l’attaque de leur équipe, collectivement efficace dans leur élan, face à une défense d’Atlanta affreusement molle, particulièrement à mi-distance et dans la peinture, où les deux joueurs ont fait un carnage (31 points dans la raquette, et 11/13 en cumulé aux lancers-francs).

✅ Le banc des Knicks. Avec 44 points marqués, les remplaçants de New York ont en effet assuré, en relais des titulaires. Face à une défense facile à malmener, Immanuel Quickley (14 points, 4 rebonds et 2 passes), Josh Hart (13 points, 5 rebonds et 2 passes), Isaiah Hartenstein (6 points, 11 rebonds et 3 contres) et Obi Toppin (11 points) ont ainsi apporté un volume de jeu important qui a permis de ne jamais lever le pied de l’accélérateur, et de passer une soirée sereine.

✅ De’Andre Hunter. Rayon de soleil d’une soirée autrement morose pour les pensionnaires de la State Farm Arena, l’ailier des Hawks a fait suer les Knicks, dans tous les domaines du jeu puisqu’il a compilé 20 points, 4 rebonds, 3 passes et 2 contres. Ses coéquipiers auraient été bien inspirés de jouer avec la même intensité que lui.

⛔️ Dejounte Murray. Malgré 34 minutes jouées, le plus gros temps de jeu de son équipe, le meneur a signé une sortie anecdotique, avec 6 points (3/12), 5 rebonds et 3 passes.

LA SUITE

– Knicks (33-27) : déplacement à Washington, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 (01h00).

– Hawks (29-30) : réception des Cavaliers, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 (01h30).