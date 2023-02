Sans forcer, les Nuggets repoussent les Mavericks

Il manquait des joueurs importants des deux côtés, Kyrie Irving et Tim Hardaway Jr. (et la nouvelle recrue Justin Holiday) côté Mavs et Jamal Murray, Aaron Gordon (et la nouvelle recrue Reggie Jackson) côté Nuggets, mais Denver n’a pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout de Dallas (118-109).

Sous la houlette d’un nouveau triple-double de Nikola Jokic (14 points, 13 rebonds, 10 passes), qui rejoint le groupe très fermé composé d’Oscar Robertson et Russell Westbrook avec 500 rebonds et 500 passes avant la pause du All-Star, les Nuggets ont rapidement fait l’écart en deuxième quart-temps.

En tenant les Mavs à 19 points à 8/23 aux tirs sur la période, tout en scorant 35 points, Denver s’est quasiment mis à l’abri à la mi-temps avec un écart à +17 (61-44). Si Luka Doncic en remettra une nouvelle couche en 3e quart pour essayer de relancer ses troupes, avec 11 de ses 37 points, Jason Kidd arrêtera bel et bien les frais en dernier quart-temps, ouvrant largement son banc.

Les Mavs vont bien revenir à -10 en dernier quart, mais Michael Porter Jr. (22 points) va, d’un contre suivi d’un 3-points, redonner de l’air aux siens qui ne seront plus rejoints. Denver engrange donc une 3e victoire de suite avant de se reposer durant la pause du All-Star Game alors que Dallas est dans la dynamique inverse malgré l’arrivée récente de Kyrie Irving : trois défaites de rang…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Nuggets au sommet de l’Ouest. Avec ce 41e succès de l’année, Denver renforce considérablement sa domination sur la conférence Ouest. Autant, à l’Est, c’est plus serré avec quatre équipes à 38 victoires ou plus, dont les Celtics à 42 ; autant, à l’ouest, les Nuggets sont un ton au-dessus, avec leur second (Memphis) six victoires en retard… De plus, Denver le fait en faisant bien tourner son effectif. La preuve cette nuit avec Jeff Green qui sort du chapeau de Mike Malone : « Le fait qu’on continue à trouver différentes manières de gagner des matchs avec différents gars qui haussent le ton, c’est la preuve de notre alchimie, de notre profondeur de banc. On a une vraie bonne équipe ici. »

– Le premier quart de Luka Doncic. Avec 17 points (plus 3 rebonds, 3 passes) en 12 minutes, Luka Doncic avait donné le ton d’entrée pour son équipe. Face à son grand copain Jokic, le leader slovène des Mavs a sorti le grand jeu dès le premier quart, avec la panoplie complète du scoreur. Toujours à son rythme, avec plusieurs lay-up plus la faute (7/7 aux lancers), il a fait ce qu’il fallait pour mettre son équipe sur les bons rails…

– Frank Ntilikina titulaire pour la 3e fois cette saison. Profitant des blessures sur les postes extérieurs, le meneur tricolore a débuté pour les Mavs à Denver, sans forcément en profiter pour briller. Avec 4 points à 2/6 aux tirs (dont 0/4 à 3-points), c’est une nouvelle occasion manquée de renforcer sa place dans la hiérarchie de Jason Kidd… Sur ses trois titularisations, il tourne à 3 points, 3 passes et 2 rebonds.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Le double MVP en titre n’a pas eu à trop forcer son talent dans ce match. Il n’en reste pas moins qu’il finit tout de même en triple-double : 14 points, 13 rebonds, 10 passes. Seul hic, il a perdu 5 balles…

✅ Jeff Green. C’est la surprise du chef pour les Nuggets. Toujours bon pied bon oeil, Uncle Jeff a tout simplement réussi son meilleur match de la saison à 24 points en sortie de banc, avec un très bon 11/16 aux tirs.

✅ Luka Doncic. Sans Kyrie Irving à ses côtés, il a bien tenté de mettre son équipe sur orbite avec son premier quart à 17 points, mais derrière, il a été bien esseulé. Il finit tout de même à 37 points, 9 passes, 4 rebonds et 4 interceptions pour 40 d’évaluation.

⛔️ Josh Green. À part pour deux tirs à 3-points, Josh Green a vécu une soirée cauchemardesque à 2/8 aux tirs et un -20 au +/- (le pire du match). A l’image de sa tentative de lay-up en ligne de fond, rejetée avec autorité par Michael Porter Jr…

LA SUITE

Dallas (31-29) : reprise avec la réception des Spurs le 23 février.

Denver (41-18) : reprise avec un déplacement à Cleveland le 23 février.