Stats & Highlights | Les Lakers enchaînent sans LeBron James, les Hawks brisent leur mauvaise série

Après respectivement trois et quatre défaites de rang, Orlando et Atlanta ont enfin retrouvé le gout de la victoire, face à Oklahoma City et Sacramento. De son côté, Memphis a connu une soirée tranquille à Charlotte. Les Grizzlies ont le même bilan que les Nuggets, leaders de l’Ouest.

New Orleans n’a pas connu de grandes difficultés pour écarter Houston et gagne ainsi son premier match sans Zion Williamson, absent trois semaines. Les Lakers aussi évoluaient sans leur superstar, LeBron James, mais les joueurs de Los Angeles ont su trouver les solutions en fin de rencontre pour prendre le meilleur sur Miami.

Orlando – Oklahoma City : 126-115

Le Thunder n’a pas su confirmer après la victoire contre Boston. La faute notamment à Paolo Banchero, qui inscrit 5 points dans un 10-0 en deuxième quart-temps. En fin de première mi-temps, Caleb Houston marque à 3-pts et le Magic prend 17 points d’avance.

L’écart monte à 22 points en début de troisième quart-temps. Shai Gilgeous-Alexander et Isaiah Joe réveillent le Thunder, avec neuf points avant l’entame du dernier acte, et il n’y a plus que sept points entre les deux formations. Mais Orlando reste solide en dernier quart-temps et l’emporte.

Charlotte – Memphis : 107-131

Soirée très tranquille pour les Grizzlies. Dès le premier quart-temps, ils prennent à la gorge les Hornets et Ja Morant y compile 12 points et 4 passes. Même quand le meneur de jeu rejoint le banc, Memphis insiste avec un 20-9 en deuxième quart-temps.

Il y a presque 30 points à la pause et la frustration monte à Charlotte. L’équipe est très maladroite, plusieurs joueurs prennent des fautes techniques et Ja Morant (23 points, 8 passes) peut rester sur le banc le dernier quart-temps. Memphis était trop fort et enregistre une quatrième victoire de suite.

New Orleans – Houston : 119-108

Pour réveiller ses joueurs, Stephen Silas s’est fait expulser dès le premier quart-temps. Il faut dire que ses troupes avaient très mal commencé la partie, avec déjà 23 points de retard ! L’effet ne sera pas immédiat puisque les Pelicans prennent ensuite 30 points après un panier primé de Jose Alvarado.

CJ McCollum s’amuse et New Orleans file vers une victoire tranquille. Sauf qu’en dernier quart-temps, les Rockets réagissent. Willie Green est obligé de rappeler CJ McCollum et Jonas Valanciunas.

Les Pelicans ne seront jamais totalement en danger, Houston ne passera jamais sous la barre des cinq points. Cinquième défaite de suite et 10e en 11 matches pour les Texans.

LA Lakers – Miami : 112-109

Sans LeBron James, ni toujours Anthony Davis, et face à une équipe de Miami en forme, les Lakers allaient-ils pouvoir résister ? La réponse est « oui » puisque Los Angeles a eu le contrôle de la première période. En seconde, Miami revient et prend les commandes en dernier acte, avec six points d’avance.

C’est alors que Dennis Schroder inscrit 14 de ses 32 points dans ce dernier quart-temps. Il est parfait sur la ligne des lancers-francs (9/9) et à chaque fois que Bam Adebayo donne l’avantage à Miami, l’Allemand, Russell Westbrook et les Lakers répondent. Jimmy Butler aura la balle de l’égalisation mais c’est manqué. Quatrième victoire en cinq matches pour les joueurs de Darvin Ham.

Sacramento – Atlanta : 117-120

Après une rencontre serrée du début à la fin, il restait une minute et 15 secondes à jouer et les Hawks étaient menés de quatre points. Trae Young, avec un layup, puis Dejounte Murray aux lancers-francs vont lancer Atlanta vers un 7-0 synonyme de victoire.

Dans cette dernière minute fatale aux Kings, Domantas Sabonis manque deux lancers-francs de suite (les seuls échecs de Sacramento de la soirée, 25/27 !) et De’Aaron Fox est contré dans les dernières secondes. L’intérieur lituanien a aussi une chance de marquer, mais il a manque son tir. Atlanta respire.