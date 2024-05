Malgré 44 points de Kevin Durant, les Bulls stoppent la série de victoires des Nets

« Ils sont venus pour jouer. Ils étaient assez désespérés pour obtenir une victoire, on avait besoin de ce même désespoir. » Jacque Vaughn résume en quelques mots l’état d’esprit affiché par les Bulls qui cherchaient à effacer deux défaites de suite face aux Cavs. Opération réussie et pas des moindres puisque l’équipe la plus en forme de la ligue se présentait en face.

Cette victoire est d’abord celle d’une attaque qui a affiché des signes d’épanouissement et a été capable de montrer que le danger pouvait venir de partout, pas seulement de ses trois joueurs majeurs. Ainsi, pas moins de six éléments ont terminé à 10 points ou plus, là où l’attaque des Nets s’est quasiment exclusivement reposée sur les épaules de Kevin Durant, seulement soutenu par Kyrie Irving et Seth Curry.

Dépassés défensivement dès le premier quart-temps (40-33), les Nets ont démarré la seconde période avec dix points de retard (69-59) mais de meilleures intentions défensives. Suffisamment pour revenir à une seule possession à douze minutes du terme (88-85).

Mais avec un cinq « small ball » dans les premières minutes du quatrième, galvanisé par l’énergie du duo Ayo Dosunmu – Goran Dragic, les Bulls vont s’échapper à nouveau au score (106-95) sans que les Nets ne parviennent à faire mieux qu’un échange de paniers – entre Kevin Durant et DeMar DeRozan surtout – pour finir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quasiment tous les Bulls dans le positif. Assez rare pour être souligné. Seul Coby White, auteur d’un panier primé important dans le dernier quart-temps, a terminé avec un impact (+/-) négatif au score de -3, contrairement aux huit autres joueurs mobilisés. Phénomène inverse chez leurs adversaires, chez qui seuls deux joueurs du banc ont terminé dans un positif minime.

– Les Bulls gagnent encore face à un « gros » de l’Est. Leur souci récurrent la saison passée ne l’est pas cette année. Les Bulls en sont désormais à deux victoires en deux matchs face aux Nets. Même bilan face aux Bucks pour eux qui ont également battu deux fois sur trois les Celtics, et également maté deux fois (sur deux) le Heat. En revanche, ils n’ont pas battu une seule fois les Cavs en trois rencontres.

– Fin de série pour les Nets. Les New-Yorkais auront tout de même roulé sur la ligue pendant tout le mois de décembre. Lorsqu’ils ont démarré leur belle série, ils n’occupaient que la 8e place de leur conférence, avec un bilan à peine équilibré. Ils sont désormais dans le Top 3 à l’Est et une victoire cette nuit leur aurait permis d’égaliser leur bilan avec celui des numéros 1, les Celtics.

TOPS/FLOPS

✅ Le cinq des Bulls. À l’exception faite d’un Zach LaVine très moyen, les quatre autres ont beaucoup apporté. Patrick Williams s’est comporté comme un facteur X en mode Monsieur Propre. Nikola Vucevic a été un important point de fixation à l’intérieur, bien alimenté dessous. Et la paire Dosunmu – DeRozan a été décisive dans le dernier acte. Le premier a notamment signé une interception importante au milieu du quart-temps sur une transmission de Kevin Durant, avant de partir au dunk. Le second a ensuite fait parler son élégance avec ses « jumpers » en tête de raquette pour maintenir l’écart. Les deux hommes ont inscrit la majorité des points de leur équipe dans ce quart-temps finale.

✅ Kevin Durant. La machine à scorer avec une efficacité folle a encore frappé. « KD » s’est rapproché de sa meilleure marque de la saison (45) en multipliant les exploits en attaque. Systématiquement pris à deux lorsqu’il était au poste, il a également été un point de fixation très important pour libérer un shooteur comme Seth Curry. Durant et lui ont été les rares à planter de loin (11/17) puisque le restant de l’équipe a terminé avec un triste… 1/20 de loin.

⛔ Royce O’Neale. Il s’est donné en défense, sur Zach LaVine ou DeMar DeRozan, mais l’ancien joueur du Jazz a plombé son équipe par son incapacité à rentrer le moindre tir (0/9 !). Il a raté ses deux derniers tirs – très ouverts – dans les deux dernières minutes qui auraient permis à son équipe de se rapprocher. On rappellera qu’avant cette rencontre, il affichait sa meilleure moyenne en carrière aux points et en réussite à 3-points (43%).

LA SUITE

Chicago (17-21) : déplacement à Philadelphie, vendredi.

Brooklyn (25-13) : déplacement à la Nouvelle-Orléans, vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.