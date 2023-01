Sans Joel Embiid, Philadelphie se fait peur contre Indiana

Orphelins de Joel Embiid, gêné au pied, les Sixers accueillaient des Pacers qui restaient sur quatre victoires de rang, avec la ferme intention de l’emporter pour la troisième fois consécutive. Objectif atteint, certes dans la douleur, puisque les joueurs de Philly se sont imposés après prolongation (129-126).

Emmenée par un bon James Harden (26 points, 6 rebonds, 8 passes), bien épaulé par Tobias Harris (19 points, 10 rebonds), De’Anthony Melton (19 points, 7 rebonds) ou encore Tyrese Maxey (17 points, 5 rebonds, 6 passes), la franchise de Philadelphie a d’abord maîtrisé son sujet pendant trois quart-temps, avant de laisser Indiana revenir dans le dernier acte, sous l’impulsion de Buddy Hield (24 points, 9 rebonds, 6 passes).

Mais, en prolongation, la défense et l’expérience des locaux ont ensuite calmé ces fougueux visiteurs, pas passés loin du braquage, mais finalement trop courts.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Philadelphie a d’abord craqué sur la fin… Alors qu’ils possédaient encore 13 points d’avance après trois quarts-temps, et qu’ils viraient même à +12 à huit minutes de la fin, les Sixers ont ensuite perdu le fil. Auteurs de 6 ballons perdus dans le dernier acte, alors qu’ils n’avaient commis que 5 pertes de balle dans les trois premiers quarts-temps, les hommes de Doc Rivers ont aussi pris la foudre en défense, entre les paniers primés de Buddy Hield ou les points en contre-attaque de toute l’équipe d’Indy. Un relâchement finalement sans conséquence, mais qui a néanmoins terni une prestation plutôt sérieuse, avant cela.

— …mais Philadelphie s’est ensuite arraché. Au forceps, et malgré une dynamique qui n’était pas à leur avantage, les Sixers ont su trouver les ressources nécessaires pour aller décrocher, en prolongation, leur troisième victoire de suite. Une prolongation que les locaux ont obtenu en réussissant deux interceptions capitales dans les 40 dernières secondes du quatrième quart-temps, qui ont conduit à deux paniers en contre-attaque de Tyrese Maxey. Avant que cette même défense ne fasse également le job dans les cinq minutes de temps supplémentaire, pour limiter Indiana à 6 petits points (à 2/7 aux tirs et 0/2 à 3-pts).

— James Harden assure sans Joel Embiid. Privés de leur meilleur joueur, les Sixers se devaient de compter sur une belle performance de « The Beard » et celui-ci a —globalement— répondu présent. « Globalement », car son quatrième quart-temps et sa prolongation ont été plus compliqués au scoring, après un démarrage canon, tout en agressivité. Sans doute émoussé sur la durée, le meneur de Philly a ainsi délégué quelques responsabilités à Tyrese Maxey, mais aussi à De’Anthony Melton et Tobias Harris, se concentrant sur la création, tout en montrant l’exemple en défense, malgré la vivacité de Tyrese Haliburton.

TOPS/FLOPS

✅ Buddy Hield. Si les Pacers ont été en mesure d’aller en prolongation, malgré un retard d’une dizaine de points en début de quatrième quart-temps, c’est en grande partie grâce aux 6 réussites à 3-pts (en 14 tentatives) de leur arrière. Laissé trop souvent libre derrière l’arc, et bien servi par Tyrese Haliburton, le sniper bahaméen (également présent au rebond et à la passe) a ainsi fait souffrir la défense des Sixers dans le dernier acte, ramenant son équipe au contact et la faisant carrément passer devant, puis espérer un hold-up inattendu. Malheureusement, son coup de chaud n’a finalement pas été récompensé par une victoire.

✅ Montrezl Harrell. Élu Sixième homme de l’année il y a encore trois saisons de cela, « Trezz » reste un joueur capable de bien rentabiliser ses minutes quand il en obtient et, sans Joel Embiid, les Sixers avaient assurément besoin qu’il le démontre. Contrat rempli pour lui, auteur de 19 points (à 8/9 aux tirs), 5 rebonds et 4 contres en sortie de banc. Comme toujours très énergique, le pivot a donc apporté beaucoup de bonnes choses aux hommes de Doc Rivers, poussant ce dernier à l’utiliser dans les moments-clés, malgré ses limites en défense. Limites qui, pour une fois, n’ont pas été (trop) visibles.

⛔ Philadelphie et le repli défensif. Offensivement, les Sixers étaient peut-être rodés sur le plan collectif (sept joueurs à plus de 10 points) mais, défensivement, ils ont tout de même failli payer cher leur incapacité à se replacer rapidement et empêcher les Pacers de courir pour marquer en contre-attaque (32 points concédés dans des situations de transition, contre 18 marqués). Une faiblesse qui s’est surtout observée dans le quatrième quart-temps, au moment où les joueurs d’Indianapolis ont signé ce run qui leur a permis de recoller au score.

LA SUITE

Philadelphie (23-14) : réception de Chicago, dans la nuit de vendredi à samedi (01h00).

Indiana (21-18) : réception de Portland, dans la nuit de vendredi à samedi (01h00).