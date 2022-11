Atelier circulation du ballon pour les Wolves

Les Wolves ont plus d’une raison de vouloir s’imposer la nuit prochaine. Une victoire leur permettrait d’effacer deux défaites de rang et de faire rebasculer leur bilan (4-4) dans le positif. Surtout, la franchise du Minnesota serait la première à faire chuter la dernière équipe de la ligue encore invaincue, les Bucks (7-0).

Des Bucks qui, en plus de Giannis Antetokounmpo, ont la particularité d’avoir la meilleure défense de la ligue (102 points encaissés par match sur 100 possessions). La nuit prochaine, l’équipe du meilleur contreur de la ligue, Brook Lopez, va tenter de contenir une attaque des Wolves encore en rodage.

Avec 110 points inscrits sur 100 possessions, les Wolves ne disposent que de la 23e attaque la plus efficace de la ligue. En cause, encore trop d’isolations aux yeux du coach. Son équipe est dans le Top 10 de la ligue en la matière.

Alors durant ces deux jours « off », entre le déplacement à Phoenix et cette réception de Milwaukee, Chris Finch a insisté sur un aspect à l’entraînement : « La circulation de balle, c’est à peu près tout ce qu’on a fait. » Un enjeu sur lequel ils s’étaient attardés par le passé, notamment en fin de saison passée.

Se priver d’un tir pour un meilleur

« Comme on a beaucoup de gars qui peuvent marquer, on arrive avec cette mentalité. Il n’y a rien de personnel, on essaie tous d’être le gars qui va tout arranger. Quand l’attaque est en panne, beaucoup de gars peuvent marquer et se dire : ‘Je dois faire quelque chose’. C’est lié à notre jeunesse », juge Jaylen Nowell, dont le nombre de tirs a presque doublé cette année par rapport à l’an passé.

Celui-ci considère que Anthony Edwards et les autres doivent se faire à un changement de logiciel : « Ok, je peux mettre ce tir mais il y a un meilleur shoot juste là. » Un principe dont Jaylen Nowell pourrait lui-même s’inspirer car si le 6e homme a fait monter sa moyenne (de 8.5 points à 12.4), il a aussi perdu en efficacité (47.5% à 40%).

L’arrière rappelle aussi que les Wolves doivent digérer l’arrivée de Rudy Gobert dont le profil change leur attaque.

« On joue contre lui depuis longtemps. C’est la première fois qu’on étudie vraiment son jeu en tant que coéquipier plutôt qu’en tant qu’adversaire. Plus on jouera, plus on connaître les espaces qu’il aime occuper ».

Faire mieux de loin

Son coach considère que les Wolves doivent s’appuyer sur cette taille en attaque. « La première poignée de matchs, j’ai trouvé qu’on avait été très bons au poste pour profiter des duels favorables et des prises à deux. Mais on doit trouver Karl (Anthony Towns) plus souvent dans le rythme. »

C’est peut-être à ce prix-là, avec une meilleure relation intérieur-extérieur, que les Wolves pourront générer de meilleurs tirs, notamment derrière l’arc.

Avec environ 11 paniers à 3-points par match et à peine 33% de réussite, ils comptent parmi les mauvais élèves de la ligue. Cette même équipe est pourtant celle qui utilisait le plus, en tirs réussis et tentés, cette arme l’an passé.

« Je ne pense pas qu’on sera une équipe à fort volume de tirs à 3-points comme on l’a été par le passé, certainement pas en ce moment. On n’est pas très bons pour obtenir des tirs, notamment en transition. […] Les 3-points après une fixation sont ceux qu’on veut générer le plus et on n’est pas vraiment bons dans ce domaine », regrette Chris Finch, dont l’équipe a tout de même encore du temps pour progresser.