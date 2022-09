Affaire Robert Sarver : PayPal menace d’abandonner les Suns

Les heures passent et l’affaire Robert Sarver ne se tasse pas en NBA. Quand ce ne sont pas LeBron James et Chris Paul qui prennent la parole, c’est un actionnaire des Suns qui demande la démission du propriétaire de la franchise.

Ce dernier a été mis à l’amende (10 millions de dollars) et suspendu par la ligue pendant un an suite à des accusations de racisme et de sexisme.

Une sanction qui ne suffit pas pour PayPal, la marque étant un des sponsors des Suns puisque c’est elle qu’on retrouve sur le patch du maillot des finalistes 2021. Le PDG de PayPal, Dan Schulman, a publié un communiqué.

On peut y lire que la marque a « pris connaissance de l’enquête indépendante menée par la NBA » et qu’elle trouve le comportement de Robert Sarver « inacceptable et en conflit avec les valeurs » de Paypal.

En conséquence, et malgré son soutien envers les joueurs, les coaches et la franchise, PayPal annonce qu’elle ne « renouvellera pas son partenariat avec les Suns », qui se termine à l’issue de la saison 2022/2023, si le propriétaire reste en place à Phoenix à l’issue de sa suspension.